Le club frioulan a officialisé l’arrivée de Giorgi, international géorgien présenté comme un milieu de terrain complet et moderne, à la fois créateur et buteur. Polyvalent, ilpeut jouer meneur de jeu, milieu central ou ailier offensif. Un véritable joker de poche qui vient enrichir l’effectif de l’entraîneur Runjaic. Né à Tbilissi (Géorgie) le 29 août 1999, il a fait ses classes au Dinamo Tbilissi, avec lequel il a fait ses débuts en équipe première dès l’âge de 17 ans, lors de la saison 2015/2016. En 2017, il explose les compteurs : 24 matchs, 5 buts et 9 passes décisives dans le championnat géorgien, ce qui lui vaut le titre de joueur de l’année. Des statistiques suffisantes pour convaincre le Gent de le recruter à seulement 18 ans.





Lors de sa première année en Belgique, il inscrit un but en 19 apparitions en championnat. La saison suivante, il inscrit 5 buts en 23 matchs de championnat, ajoute une réalisation en 4 rencontres de coupe nationale etdispute 4 rencontres en Ligue Europa. Il contribue aussi à la victoire du Gent en Coupe de Belgique 2022 avant de rejoindre Hambourg en janvier 2022. Prêté six mois à Hambourg, il inscrit un but en dix apparitions en 2. Bundesliga. Lors de l’exercice 2022-2023, il rejoint, toujours en prêt, le Slovan Bratislava : 25 matchs de championnat, une réalisation et un titre national au palmarès. La même saison, il dispute aussi 6 matchs de Coupe nationale, 4 rencontres de qualification en Ligue des champions, 2 en Ligue Europa et 10 en Ligue des conférences (barrages, phase de groupes et phase à élimination directe).





Il rejoint Watford à l’été 2023 et s’impose aussitôt comme un pilier de l’équipe. Lors de sa première saison, il dispute 34 matchs, inscrit un but en Championship et ajoute 3 apparitions en FA Cup, affichant une régularité exemplaire. La saison suivante, il porte son total à 39 matchs en Championship (2 buts, 6 passes décisives) et dispute également une rencontre en Coupe de la Ligue et en FA Cup. Lors de l’exercice 2024-2025, il a disputé 29 rencontres de Championship sous les couleurs des Hornets. International géorgien depuis 2018, il a découvert la sélection à seulement 18 ans. Il totalise à ce jour 39 sélections et 10 réalisations. Il totalise par ailleurs 3 sélections avec les moins de 21 ans, 14 sélections (et un but) avec les moins de 19 ans, une sélection chez les moins de 18 ans et 18 sélections (pour 5 buts) chez les moins de 17 ans.