L'Udinese a officialisé son premier recrutement estival. Le milieu offensif Giorgi Chakvetadze, né en 1999, arrive en provenance de Watford dans le cadre d'un transfert définitif. Le joueur géorgien a signé un contrat valable jusqu'au 30 juin 2030, assorti d'une option de prolongation d'une saison.
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Udinese : le transfert de Chakvetadze en provenance de Watford est officiel. Voici qui est et comment joue cet autre Kvaratskhelia, déjà évoqué dans le passé comme cible du Milan
EXPLOSION EN BELGIQUE
Le club frioulan a officialisé l’arrivée de Giorgi, international géorgien présenté comme un milieu de terrain complet et moderne, à la fois créateur et buteur. Polyvalent, ilpeut jouer meneur de jeu, milieu central ou ailier offensif. Un véritable joker de poche qui vient enrichir l’effectif de l’entraîneur Runjaic. Né à Tbilissi (Géorgie) le 29 août 1999, il a fait ses classes au Dinamo Tbilissi, avec lequel il a fait ses débuts en équipe première dès l’âge de 17 ans, lors de la saison 2015/2016. En 2017, il explose les compteurs : 24 matchs, 5 buts et 9 passes décisives dans le championnat géorgien, ce qui lui vaut le titre de joueur de l’année. Des statistiques suffisantes pour convaincre le Gent de le recruter à seulement 18 ans.
Lors de sa première année en Belgique, il inscrit un but en 19 apparitions en championnat. La saison suivante, il inscrit 5 buts en 23 matchs de championnat, ajoute une réalisation en 4 rencontres de coupe nationale etdispute 4 rencontres en Ligue Europa. Il contribue aussi à la victoire du Gent en Coupe de Belgique 2022 avant de rejoindre Hambourg en janvier 2022. Prêté six mois à Hambourg, il inscrit un but en dix apparitions en 2. Bundesliga. Lors de l’exercice 2022-2023, il rejoint, toujours en prêt, le Slovan Bratislava : 25 matchs de championnat, une réalisation et un titre national au palmarès. La même saison, il dispute aussi 6 matchs de Coupe nationale, 4 rencontres de qualification en Ligue des champions, 2 en Ligue Europa et 10 en Ligue des conférences (barrages, phase de groupes et phase à élimination directe).
Il rejoint Watford à l’été 2023 et s’impose aussitôt comme un pilier de l’équipe. Lors de sa première saison, il dispute 34 matchs, inscrit un but en Championship et ajoute 3 apparitions en FA Cup, affichant une régularité exemplaire. La saison suivante, il porte son total à 39 matchs en Championship (2 buts, 6 passes décisives) et dispute également une rencontre en Coupe de la Ligue et en FA Cup. Lors de l’exercice 2024-2025, il a disputé 29 rencontres de Championship sous les couleurs des Hornets. International géorgien depuis 2018, il a découvert la sélection à seulement 18 ans. Il totalise à ce jour 39 sélections et 10 réalisations. Il totalise par ailleurs 3 sélections avec les moins de 21 ans, 14 sélections (et un but) avec les moins de 19 ans, une sélection chez les moins de 18 ans et 18 sélections (pour 5 buts) chez les moins de 17 ans.
En contact avec le Milan AC
Milieu droitier, Chakvetadze se distingue par sa technique et sa polyvalence. Il peut jouer dans l’axe, en soutien de l’attaquant, ou sur le côté droit, avec la liberté de converger vers l’intérieur. Dans le 3-5-2 que l’Udinese a adopté ces dernières saisons, il peut aussi bien jouer en tant que deuxième attaquant aux côtés de Devis qu’évoluer comme milieu central autorisé à monter en phase offensive. En 2024, alors qu’il portait le maillot de Watford, son nom avait été associé à celui du Milan.
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