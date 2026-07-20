Zaniolo et l'Udinese sont en train de finaliser les derniers détails de la prolongation de son contrat, après les vives tensions de ces derniers jours. L'annonce officielle devrait intervenir dans la journée, ce qui permettra à l'ancien Romain de reprendre l'entraînement avec le groupe, puis de partir mercredi avec ses coéquipiers pour le stage de préparation à Lienz.
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Udinese : le feuilleton Zaniolo trouve son épilogue. Un accord de prolongation est conclu, avec des chiffres et des modalités définies. La position du Milan
CHIFFRES ET DÉTAILS
Les problèmes ont éclaté il y a une dizaine de jours : insatisfait des conditions du contrat proposé, Zaniolo a quitté Udine pour rejoindre sa famille à Forte dei Marmi. Quelques jours plus tard, afin de justifier son absence, il a transmis un certificat médical au club bianconero, évoquant un malaise l’empêchant de s’entraîner.
Le contrat initial, que Zaniolo jugeait insuffisant, prévoyait un salaire fixe de 1,5 million d’euros, complété par 300 000 euros de primes liées aux apparitions et aux buts. Après des négociations menées ces dernières heures par Claudio Vigorelli avec la famille Pozzo, un nouvel accord a été trouvé : près de 2 millions d’euros par saison, primes comprises, pour un contrat de trois ans assorti d’une option pour une quatrième saison.
MILAN, IL FAIT FROID
Claudio Vigorelli a décidé d’accélérer les discussions avec l’Udinese après avoir constaté que le Milan AC ne irait pas au bout pour Nicolò Zaniolo, du moins pas à ce stade, le club rossonero ayant d’autres priorités au poste de milieu offensif derrière l’attaquant, Goncalo Ramos.
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