Les problèmes ont éclaté il y a une dizaine de jours : insatisfait des conditions du contrat proposé, Zaniolo a quitté Udine pour rejoindre sa famille à Forte dei Marmi. Quelques jours plus tard, afin de justifier son absence, il a transmis un certificat médical au club bianconero, évoquant un malaise l’empêchant de s’entraîner.

Le contrat initial, que Zaniolo jugeait insuffisant, prévoyait un salaire fixe de 1,5 million d’euros, complété par 300 000 euros de primes liées aux apparitions et aux buts. Après des négociations menées ces dernières heures par Claudio Vigorelli avec la famille Pozzo, un nouvel accord a été trouvé : près de 2 millions d’euros par saison, primes comprises, pour un contrat de trois ans assorti d’une option pour une quatrième saison.







