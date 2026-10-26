Udinese : la confiance accordée à Runjaic n’est pas limitée dans le temps

La défaite à domicile hier soir face à l’AC Milan n’a pas modifié la position de l’Udinese à l’égard de Kosta Runjaic. Comme le rapporte l’ANSA, le club continue d’exprimer sa confiance envers l’entraîneur allemand : « Elle n’est pas limitée dans le temps », laisse-t-on entendre au sein de la direction, convaincue qu’il peut trouver des solutions pour sortir de cette série de mauvais résultats : l’Udinese compte désormais six défaites consécutives en Serie A.





Les deux prochains matches seront néanmoins décisifs, mercredi en déplacement à Parme et samedi à domicile face à la Roma : l’entraîneur y jouera son maintien sur le banc de l’Udinese. Pour parer à toute éventualité, le club a toutefois déjà sondé de potentiels remplaçants, sans engager de véritables négociations.