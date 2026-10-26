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Runjaic UdineseGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Udinese : la confiance accordée à Runjaic n’est pas limitée dans le temps

Udinese
Mercato
K. Runjaic
Serie A

L’équipe frioulane reste sur six défaites consécutives en Serie A.

La défaite à domicile hier soir face à l’AC Milan n’a pas modifié la position de l’Udinese à l’égard de Kosta Runjaic. Comme le rapporte l’ANSA, le club continue d’exprimer sa confiance envers l’entraîneur allemand : « Elle n’est pas limitée dans le temps », laisse-t-on entendre au sein de la direction, convaincue qu’il peut trouver des solutions pour sortir de cette série de mauvais résultats : l’Udinese compte désormais six défaites consécutives en Serie A.


Les deux prochains matches seront néanmoins décisifs, mercredi en déplacement à Parme et samedi à domicile face à la Roma : l’entraîneur y jouera son maintien sur le banc de l’Udinese. Pour parer à toute éventualité, le club a toutefois déjà sondé de potentiels remplaçants, sans engager de véritables négociations.

  • L’intention de Gino Pozzo serait en effet de poursuivre avec Runjaic jusqu’en juin, date à laquelle son contrat expirera, afin d’éviter un changement en cours de saison. Il faudra toutefois des résultats immédiats pour écarter cette éventualité : rester à 4 points après dix journées serait trop risqué, même pour l’actuel propriétaire de l’équipe, qui a succédé il y a plusieurs années à son père Gianpaolo à la tête du club et de son « jumeau » anglais, Watford.

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