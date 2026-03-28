Udinese : Kristensen blessé lors d'un match amical : quelles sont les rumeurs concernant Como et qui pourrait le remplacer ?

Pendant la trêve internationale, on garde toujours un œil sur les joueurs de Serie A qui entrent sur le terrain, les clubs espérant que leurs joueurs ne se blessent pas. À l'Udinese, cependant, l'alerte a été donnée lors d'un match amical : lors du match contre Pordenone, Thomas Kristensen a souffert d'un problème musculaire qui rend sa participation à la reprise du championnat incertaine. Le défenseur danois a débuté la rencontre en tant que titulaire, le brassard de capitaine au bras, mais à la mi-temps, il a été contraint de rester dans les vestiaires, laissant sa place à Kamara.