Udinese-Juventus : Vlahovic pourrait ne pas être retenu dans le groupe ; son retour est reporté

Du côté de la Juventus, les nouvelles ne sont pas bonnes à la veille de la 29e journée de championnat, lors de laquelle la Juventus se rendra à Udine pour affronter l'équipe de Runjaic. D'après les informations qui filtrent, Dusan Vlahovic n'est pas encore prêt à revenir sur le terrain : l'attaquant serbe ne figurera pas sur la liste des joueurs convoqués par Luciano Spalletti pour le prochain match. Malgré les derniers entraînements effectués avec le reste du groupe ces derniers jours, il devra encore reporter son retour.
LE CALVAIRE DE VLAHOVIC
Vlahovic n'a plus foulé les terrains depuis novembre dernier, date à laquelle il s'était blessé en subissant une lésion grave de la jonction musculo-tendineuse de l'adducteur gauche, qui avait nécessité une opération à Londres. Au cours des derniers mois, il avait entamé le processus de remise en forme : il s'est entraîné seul en Serbie pendant un certain temps et, début février, il était revenu à la Continassa pour travailler avec les préparateurs physiques de la Juventus. L'attaquant a même pris de l'avance sur le calendrier prévu, mais après le dernier examen effectué aujourd'hui, à la veille du match contre l'Udinese, il a été décidé de ne pas le convoquer.
QUAND VLAHOVIC POURRA-T-IL REVENIR ?
La première occasion de revoir Vlahovic dans la liste des convoqués pourrait donc être le dimanche 21 mars, lorsque la Juventus recevra Sassuolo, l'équipe de l'ancien joueur bianconero Fabio Grosso (match prévu à 20h45) : l'attaquant serbe sera sous la loupe de l'entraîneur et, surtout, du staff médical afin de déterminer s'il pourra être disponible pour ce match après quatre mois d'absence. S'il ne devait pas être prêt pour cette date, le prochain match des Bianconeri aura lieu contre Gênes le 6 avril à 18 h.