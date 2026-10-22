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Runjaic UdineseGetty Images
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Udinese : face-à-face entre la Curva Nord et l’équipe avant le match contre l’AC Milan : « Aucune autre erreur ne sera tolérée »

Udinese

Période très difficile pour l’Udinese, confrontée à un début de saison cauchemardesque, à de nombreuses blessures et à un classement préoccupant : les Frioulans entament aujourd’hui une mise au vert, tandis que l’entraîneur Kosta Runjaic voit désormais son poste menacé après le 3-0 à domicile contre Lecce.


Selon TuttoUdinese, après les sifflets entendus au Bluenergy Stadium, la Curva Nord a envoyé une délégation pour discuter avec les joueurs. Lors de ce face-à-face, elle leur a fait savoir qu’un changement d’attitude et davantage de détermination étaient nécessaires. Les supporters ne toléreront plus les erreurs et, en cas de mauvaise prestation contre l’AC Milan, pourraient cesser d’encourager l’équipe et manifester vivement leur mécontentement.


Un match délicat sur le plan de l’ambiance pour l’AC Milan, qui se déplacera dimanche soir à 20 h 45 à Udine, avec plusieurs absents sur blessure : il trouvera face à lui une équipe avide de résultats et désireuse de se racheter.

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