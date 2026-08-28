Udinese, attention à Solet en cette fin de mercato : le défenseur peut rejoindre Crystal Palace après l’affaire Ordonez

Une offre de 25 millions d’euros pour Oumar Solet serait sur le point d’arriver à Udine. C’est ce que rapportent les Français de FootMercato selon qui Crystal Palace se serait tourné vers l’ancien défenseur central de Salisbourg après les problèmes rencontrés par Joel Ordonez lors de la visite médicale. Le défenseur de Bruges était sur le point de rejoindre Aston Villa, puis l’entrée en scène des Londoniens a fait capoter l’opération. À Selhurst Park, le joueur n’a toutefois pas passé les tests physiques et le dossier semble désormais à l’arrêt.





Pour cette raison, l’équipe de Sage aurait changé de cible et jeté son dévolu sur le Français de 26 ans. Les Eagles veulent boucler l’affaire dans les prochaines heures afin de combler au plus vite le vide dans leur effectif après le départ de Lacroix, parti à Chelsea. Une première offre de prêt avec option d’achat aurait déjà été refusée, Palace étant désormais en train de se convaincre de le recruter définitivement. Solet a un contrat avec l’Udinese qui expire dans un an et sort d’une saison lors de laquelle il a cumulé 35 apparitions, 3 buts et 1 passe décisive.