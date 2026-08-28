Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
grafica udinese solet 2026Getty Images
Simone Gervasio

Traduit par

Udinese, attention à Solet en cette fin de mercato : le défenseur peut rejoindre Crystal Palace après l’affaire Ordonez

Udinese
Mercato
Serie A
O. Solet
Crystal Palace
Premier League

Les sirènes de la Premier League retentissent encore pour l’un des meilleurs joueurs de Serie A. Oumar Solet, en effet, est dans le viseur de Crystal Palace qui aurait déjà préparé une offre pour lui, après les problèmes relevés lors de la visite médicale d’Ordonez.


  • Une offre de 25 millions d’euros pour Oumar Solet serait sur le point d’arriver à Udine. C’est ce que rapportent les Français de FootMercato selon qui Crystal Palace se serait tourné vers l’ancien défenseur central de Salisbourg après les problèmes rencontrés par Joel Ordonez lors de la visite médicale. Le défenseur de Bruges était sur le point de rejoindre Aston Villa, puis l’entrée en scène des Londoniens a fait capoter l’opération. À Selhurst Park, le joueur n’a toutefois pas passé les tests physiques et le dossier semble désormais à l’arrêt.


    Pour cette raison, l’équipe de Sage aurait changé de cible et jeté son dévolu sur le Français de 26 ans. Les Eagles veulent boucler l’affaire dans les prochaines heures afin de combler au plus vite le vide dans leur effectif après le départ de Lacroix, parti à Chelsea. Une première offre de prêt avec option d’achat aurait déjà été refusée, Palace étant désormais en train de se convaincre de le recruter définitivement. Solet a un contrat avec l’Udinese qui expire dans un an et sort d’une saison lors de laquelle il a cumulé 35 apparitions, 3 buts et 1 passe décisive.

    • Publicité

    VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Premier League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Serie A
Monza crest
Monza
MON
Udinese crest
Udinese
UDI