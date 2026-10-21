ZUMA Press Wire
Traduit par
U.S. Soccer se félicite de records d’affluence et d’audience télévisée : plus de 165 000 spectateurs ont assisté aux premiers matches des sélections seniors après la Coupe du monde 2026
Les matches d’après-tournoi attirent des foules immenses
La Fédération américaine de football a enregistré de fortes affluences dans les stades et de solides audiences télévisées lors des six premiers matches des sélections seniors masculine et féminine après la Coupe du monde. Chaque rencontre disputée pendant les trêves internationales de septembre et d’octobre a affiché un taux de remplissage d’au moins 95 %. Trois de ces matches se sont joués à guichets fermés, à Orlando, Glendale et Washington D.C.
- STEINSIEK.CH
Des billets à prix abordables font tomber les records de fréquentation des enceintes
Proposer les billets les moins chers entre 25 et 35 $ a contribué à attirer des foules considérables dans tout le pays. Cette grille tarifaire accessible a permis d’établir des records absolus d’affluence pour des matches des équipes nationales organisés à l’Energizer Park, au State Farm Stadium et à l’Allianz Field, tandis que les autres enceintes ont enregistré des affluences parmi les trois plus élevées de leur histoire.
Évoquant la hausse de l’engagement des supporters dans un communiqué officiel de U.S. Soccer, le directeur commercial David Wright a déclaré : « Nous voyons de plus en plus de supporters se rapprocher de nos équipes nationales, et la demande est manifeste. Les supporters ont rempli les stades, suivi les matches à distance et interagi en nombre record. Cet enthousiasme témoigne du lien de plus en plus fort entre nos équipes et les supporters dans tout le pays. Nous avons une véritable occasion de prolonger cette dynamique alors que nous cherchons à assurer une croissance durable du football. »
Les retransmissions télévisées franchissent des caps symboliques
Cet engouement s’est également traduit par des audiences télévisées marquantes lors du match masculin contre le Mexique, le 3 octobre. La couverture en anglais sur TNT Sports a réuni en moyenne 626 000 téléspectateurs, soit une hausse de 97 % par rapport à la précédente rencontre entre les deux nations, en octobre 2024.
De son côté, la couverture en espagnol de Telemundo a attiré en moyenne 1,7 million de téléspectateurs, avec un pic à 2,22 millions. Il s’agissait de la retransmission sportive en espagnol la plus suivie de la semaine et du match de l’équipe nationale masculine ayant réalisé la meilleure audience sur la chaîne depuis qu’elle en a acquis les droits en 2023.
Dans le communiqué de la fédération, le vice-président chargé des événements de U.S. Soccer, John Terry, a souligné l’impact de tarifs accessibles : « Quand on regarde les chiffres, il est clair que la demande pour le football dans ce pays est incroyablement forte. Notre priorité absolue est de développer ce sport dans le pays. Nous voulons que tout le monde puisse regarder notre équipe nationale et, en proposant des tarifs accessibles aux supporters pour nos matches, nous amenons davantage de personnes à devenir fans de football à chaque rencontre que nous organisons. »
- ZUMA Press Wire
Les recettes commerciales financent le développement du football amateur
Les recettes importantes générées par la vente de billets et de produits dérivés lors de ces six matches soutiendront directement les initiatives nationales plus larges de la fédération à but non lucratif. Ces fonds sont destinés à être réinvestis dans les structures des équipes nationales, ainsi que dans des programmes de développement pour les joueurs, les entraîneurs et les arbitres de tout le pays. Les dirigeants de la fédération chercheront désormais à entretenir cette dynamique d’après-Coupe du monde à l’approche des prochaines fenêtres internationales.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles