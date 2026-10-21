Cet engouement s’est également traduit par des audiences télévisées marquantes lors du match masculin contre le Mexique, le 3 octobre. La couverture en anglais sur TNT Sports a réuni en moyenne 626 000 téléspectateurs, soit une hausse de 97 % par rapport à la précédente rencontre entre les deux nations, en octobre 2024.

De son côté, la couverture en espagnol de Telemundo a attiré en moyenne 1,7 million de téléspectateurs, avec un pic à 2,22 millions. Il s’agissait de la retransmission sportive en espagnol la plus suivie de la semaine et du match de l’équipe nationale masculine ayant réalisé la meilleure audience sur la chaîne depuis qu’elle en a acquis les droits en 2023.

Dans le communiqué de la fédération, le vice-président chargé des événements de U.S. Soccer, John Terry, a souligné l’impact de tarifs accessibles : « Quand on regarde les chiffres, il est clair que la demande pour le football dans ce pays est incroyablement forte. Notre priorité absolue est de développer ce sport dans le pays. Nous voulons que tout le monde puisse regarder notre équipe nationale et, en proposant des tarifs accessibles aux supporters pour nos matches, nous amenons davantage de personnes à devenir fans de football à chaque rencontre que nous organisons. »