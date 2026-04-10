Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov, boxe : quelle est la date du combat ? Retrouvez ici le programme, le lieu, les modalités de pay-per-view, le prix, ainsi que les options de diffusion en direct à la télévision gratuite et en streaming

Tyson Fury, l’un des boxeurs poids lourds les plus charismatiques de sa génération, a bouleversé la hiérarchie mondiale en 2015 en privant Wladimir Klitschko de ses ceintures de champion, mettant fin à l’hégémonie du Ukrainien sur la catégorie. Ce triomphe marque un tournant : « The Gypsy King » affronte alors de graves problèmes personnels, notamment dépression, toxicomanie et surpoids, renonce à ses ceintures et disparaît temporairement de la scène professionnelle.

En 2018, « The Gypsy King » effectue un retour médiatique retentissant. Pas à pas, il retrouve le sommet mondial et se réimpose comme l’un des meilleurs poids lourds de la planète, jusqu’au duel tant attendu contre Oleksandr Usyk…

Le premier affrontement portait sur la réunification des quatre grands titres mondiaux. Fury partait favori, mais a dû s'incliner aux points. Lors du match retour, il a tenté de renverser la vapeur en modifiant sa tactique, mais s’est à nouveau incliné aux points. Ces deux défaites face à Usyk ont marqué un tournant dans la carrière de Fury : non seulement il a perdu ses ceintures, mais aussi son aura d’invincibilité. Quelques semaines plus tard, il annonçait sa retraite.

Pourtant, son nouveau retour prouve qu’il n’est pas encore prêt à raccrocher les gants. Sur Instagram, le Britannique a confié avec émotion : « C’est désormais officiel, je refais ce que j’aime et ce que je suis censé faire. »