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Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov, boxe : quelle est la date du combat ? Retrouvez ici le programme, le lieu, les modalités de pay-per-view, le prix, ainsi que les options de diffusion en direct à la télévision gratuite et en streaming

L’ancien champion du monde de boxe Tyson Fury fait son retour sur le ring et affrontera Arslanbek Makhmudov. SPOX vous donne toutes les informations sur ce combat.

Tyson Fury remet ça. Âgé de 37 ans, l’ancien double champion du monde des poids lourds avait annoncé sa retraite il y a treize mois, après sa défaite contre Oleksandr Usyk. Cependant, l’officialisation est tombée il y a quelques semaines : le Britannique effectuera son retour sur le ring le 11 avril pour défier Arslanbek Makhmudov.

Tous les détails de cet événement sont à retrouver dans cet article.

  • Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov, boxe : quelle est la date du combat ? Rendez-vous, horaire, lieu

    Le combat entre Tyson Fury et Arslanbek Makhmudov est prévu pour le samedi 11 avril 2026. Il se déroulera au stade de Tottenham Hotspur, en plein cœur de Londres.

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  • Tyson Fury v Arslanbek Makhmudov - Press ConferenceGetty Images Sport

    Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov, boxe : quelle est la date du combat ? Heure et début

    Le combat principal entre Fury et Makhmudov est prévu samedi à 23 h, heure allemande. Plusieurs combats préliminaires précéderont la carte principale, dont le coup d’envoi est fixé à 20 h.

    Dès la fin du dernier combat préliminaire, Fury et Makhmudov s’affronteront dans une rencontre pouvant aller jusqu’à onze rounds. Le Tottenham Hotspur Stadium, qui peut accueillir jusqu’à 70 000 spectateurs, promet une ambiance à la hauteur de l’événement.

  • Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov, boxe : paiement à la séance, prix, coût, diffusion en direct à la télévision gratuite et en streaming

    Le combat entre Fury et Makhmudov est présenté comme un événement « Ring » et sera diffusé en exclusivité sur Netflix. Pour suivre en direct ce choc, vous devez donc disposer d’un abonnement auprès du géant du streaming. Bonne nouvelle : aucun supplément n’est demandé aux abonnés ; un forfait Standard suffit. La soirée sera diffusée dès 20 h avec les combats préliminaires de la carte principale, avant la tête d’affiche à 23 h.

    Comme pour le combat Jake Paul – Anthony Joshua diffusé en décembre 2025, aucune option « paiement à la séance » n’est prévue : tout se regarde avec l’abonnement standard.

  • Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov, boxe : quelle est la date du combat ? Retrouvez ici le programme, le lieu, les modalités de pay-per-view, les tarifs, ainsi que les options de diffusion en direct à la télévision et en streaming – toutes les informations essentielles.

    • Affiche : Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov
    • Date : samedi 11 avril 2026
    • Heure : 23 h (heure allemande)
    • Lieu : Tottenham Hotspur Stadium (Londres, Angleterre)
    • Diffusion :Netflix
  • Boxing In Sheffield - Dave Allen v Arslanbek MakhmudovGetty Images Sport

    Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov : le face-à-face

     Tyson FuryArslanbek Makhmudov
    Surnom« The Gypsy King »« Le Lion »
    Âge37 ans36 ans
    Taille2,06 m1,98 m
    Envergure216 cmenviron 198 cm
    Catégorie de poidsPoids lourdsPoids lourd
    NationalitéGrande-BretagneRussie
    StylePosition : droitierPoste : défenseur latéral droit
    Bilan professionnel34–1–119–1
    KO2418
    Taux de tirs au but71 %95 %
    Principaux succèsDouble champion du monde des poids lourds, il a battu des pointures comme Wladimir Klitschko et Deontay Wilder. Multiples détenteur des titres WBA et NABA, il est reconnu comme l’un des frappeurs les plus puissants de la catégorie.
  • Oleksandr Usyk v Tyson Fury 2 - Fight NightGetty Images Sport

    Le grand retour de Tyson Fury

    Tyson Fury, l’un des boxeurs poids lourds les plus charismatiques de sa génération, a bouleversé la hiérarchie mondiale en 2015 en privant Wladimir Klitschko de ses ceintures de champion, mettant fin à l’hégémonie du Ukrainien sur la catégorie. Ce triomphe marque un tournant : « The Gypsy King » affronte alors de graves problèmes personnels, notamment dépression, toxicomanie et surpoids, renonce à ses ceintures et disparaît temporairement de la scène professionnelle.

    En 2018, « The Gypsy King » effectue un retour médiatique retentissant. Pas à pas, il retrouve le sommet mondial et se réimpose comme l’un des meilleurs poids lourds de la planète, jusqu’au duel tant attendu contre Oleksandr Usyk…

    Le premier affrontement portait sur la réunification des quatre grands titres mondiaux. Fury partait favori, mais a dû s'incliner aux points. Lors du match retour, il a tenté de renverser la vapeur en modifiant sa tactique, mais s’est à nouveau incliné aux points. Ces deux défaites face à Usyk ont marqué un tournant dans la carrière de Fury : non seulement il a perdu ses ceintures, mais aussi son aura d’invincibilité. Quelques semaines plus tard, il annonçait sa retraite.

    Pourtant, son nouveau retour prouve qu’il n’est pas encore prêt à raccrocher les gants. Sur Instagram, le Britannique a confié avec émotion : « C’est désormais officiel, je refais ce que j’aime et ce que je suis censé faire. »