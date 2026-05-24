Les deux hommes, qui se sont liés d’amitié lors du passage d’Ibrahimovic à Manchester United, se sont récemment retrouvés à Varsovie pour tourner une publicité pour la Coupe du monde, dans le cadre de la marque Furocity de Fury. Selon The Sun, la conversation a rapidement dérivé vers l’avenir de Morecambe : le duo aurait envisagé de prendre les rênes de ce club de National League fraîchement relégué.

Un documentaire Netflix, intitulé « Rise of Morecambe », ferait partie de l’opération, calquée sur l’expérience réussie de Ryan Reynolds et Rob McElhenney à Wrexham. Les deux stars estiment que leur notoriété planétaire pourrait susciter un engouement équivalent autour du club du Lancashire.