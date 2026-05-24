Getty/GOAL
Traduit par
Tyson Fury et Zlatan Ibrahimovic préparent un projet ambitieux de rachat d’un club de football amateur, dans l’espoir de suivre les traces de Ryan Reynolds et Rob McElhenney. Le champion du monde de boxe et la légende de l’AC Milan souhaitent ainsi devenir les nouveaux propriétaires du club
Fury et Ibrahimovic seraient sur le point de s’engager avec Morecambe
Les deux hommes, qui se sont liés d’amitié lors du passage d’Ibrahimovic à Manchester United, se sont récemment retrouvés à Varsovie pour tourner une publicité pour la Coupe du monde, dans le cadre de la marque Furocity de Fury. Selon The Sun, la conversation a rapidement dérivé vers l’avenir de Morecambe : le duo aurait envisagé de prendre les rênes de ce club de National League fraîchement relégué.
Un documentaire Netflix, intitulé « Rise of Morecambe », ferait partie de l’opération, calquée sur l’expérience réussie de Ryan Reynolds et Rob McElhenney à Wrexham. Les deux stars estiment que leur notoriété planétaire pourrait susciter un engouement équivalent autour du club du Lancashire.
« Une grande nouvelle va tomber »
Fury a déclenché une vague de spéculations sur les réseaux sociaux après avoir publié une photo aux côtés de son manager Spencer Brown devant un jet privé, accompagnée de la légende : « Viens voler avec moi ! Quelques jours de travail. Une grande nouvelle arrive. »
Ibrahimović a ensuite attisé les spéculations en diffusant des clichés pris à Varsovie aux côtés de Fury, tout en évoquant une date : le 1ᵉʳ août à Dublin. L’ancien avant-centre a par ailleurs récemment confirmé son nouveau rôle de consultant pour la couverture de la Coupe du monde par Fox, déclarant : « J’apporte de bonnes nouvelles au peuple américain. Non seulement la Coupe du monde de la FIFA arrive sur Fox cet été… mais Zlatan aussi. À bientôt et de rien, Amérique. »
Morecambe entretient déjà des liens étroits avec Fury.
Morecambe entretient déjà des liens étroits avec Tyson Fury. Le centre d’entraînement principal du champion des poids lourds est installé au Mazuma Stadium du club, dans un bâtiment qu’il a acquis en 2020. Le site abrite également la Fondation Tyson Fury, ce qui rend cette rumeur de rachat logique pour le boxeur.
Zlatan Ibrahimović, retraité du football depuis 2023 et désormais actif dans les médias, verrait dans ce projet son implication la plus forte dans le monde du ballon rond depuis la fin de sa carrière. Le documentaire envisagé pourrait par ailleurs propulser Morecambe sur le devant de la scène internationale, à l’image de l’engouement mondial suscité par l’ascension de Wrexham sous l’ère Reynolds-McConaughey.
- Getty Images Sport
Selon nos informations, les discussions en vue d'un rachat du club pourraient s'accélérer dans les prochaines semaines.
Aucune confirmation officielle n’a encore été donnée concernant une offre, mais les spéculations ne cessent de s’intensifier depuis les récentes apparitions publiques du duo et leur activité sur les réseaux sociaux. Si les discussions aboutissent, Fury et Ibrahimovic pourraient devenir les dernières personnalités de renom à investir dans le football de division inférieure. Leur implication placerait sans doute Morecambe sous les feux des projecteurs, tant sur le terrain qu’en dehors, d’autant plus qu’un projet de documentaire serait déjà en cours de discussion.