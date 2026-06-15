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« Typique de Jürgen » : une légende allemande maintient ses critiques contre Klopp malgré les excuses publiques de l’ex-coach de Liverpool
Matthäus tacle l’ingérence « irréfléchie » de Klopp
Matthäus a exprimé sa surprise et sa déception quant au timing des déclarations de Klopp et Thomas Müller, intervenues seulement 48 heures avant l’entrée en lice de l’Allemagne dans la Coupe du monde. La semaine dernière, les deux hommes avaient déjà essuyé les critiques de l’ancien capitaine après avoir suggéré que Deniz Undav mérite de démarrer plutôt que Jamal Musiala lors de la rencontre de dimanche contre Curaçao.
L’ancien capitaine légendaire a laissé entendre que les deux hommes auraient été furieux s’ils avaient subi une pression extérieure similaire au cours de leur propre carrière.
Dans sa chronique pour Sky Germany, Matthäus a déclaré : « J’ai été surpris par les déclarations de Jürgen Klopp et Thomas Müller deux jours avant le match contre Curaçao. Jürgen est entraîneur depuis assez longtemps et pourrait revenir un jour ; Thomas est encore un joueur actif. Aucun d’eux n’aurait apprécié que quelqu’un intervienne de l’extérieur. Ce n’était pas le bon moment, et ce n’étaient pas les bons mots. »
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La petite phrase lâchée par Klopp
Titularisé pour le premier match de l’Allemagne dans cette Coupe du monde, Jamal Musiala a vu la polémique enfler durant l’émission d’avant-match de MagentaTV. Le commentateur Jürgen Klopp, présent aux côtés de Thomas Müller, a lancé : « Heureusement, c’est toujours Julian Nagelsmann qui compose l’équipe. »
Sauf que, en raison des rumeurs persistantes sur sa candidature au poste de sélectionneur, certains téléspectateurs et la légende allemande Lothar Matthäus ont vu dans cette remarque une pression inutile et déplacée sur Nagelsmann. Müller a ensuite jeté de l’huile sur le feu en rappelant à Klopp qu’il n’était qu’en juin, sous-entendant ainsi septembre, mois où les observateurs prédisent l’arrivée éventuelle de l’entraîneur à la tête de la Mannschaft.
Après la victoire écrasante 7-1 de l’Allemagne, Klopp est rapidement intervenu à l’antenne pour désamorcer la tension et s’adresser directement à Nagelsmann. « J’ai déjà trouvé le mot le plus détesté de l’année : “toujours” », a expliqué Klopp, admettant qu’il aurait voulu se donner un coup de poing au visage pour ce lapsus involontaire.
Les excuses de Klopp qualifiées de « strict minimum »
Malgré les excuses présentées en direct par Klopp à Nagelsmann, Lothar Matthäus n’a pas été entièrement convaincu par ce geste, estimant qu’un entraîneur aussi expérimenté aurait dû faire preuve de plus de discernement.
« Klopp s’est excusé auprès de Nagelsmann dimanche après la rencontre et a déclaré : “Même à 59 ans, je suis toujours stupide.” C’est tout à fait typique de Jürgen de sortir ce genre de phrases quand il se rend compte qu’il a commis une erreur », a noté Matthäus. « Il s’est excusé ; c’était le minimum. Mais une telle chose n’aurait jamais dû lui arriver ; c’était vraiment irréfléchi. Chez MagentaTV, l’ambiance est souvent à la plaisanterie, aussi faut-il s’attendre à d’autres propos de ce type de Jürgen et Thomas. »
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Tous les regards sont tournés vers le défi ivoirien.
Le légendaire milieu de terrain a prévenu que les prochaines sorties en Amérique du Nord s’annonçaient bien plus exigeantes pour le groupe de Nagelsmann. Alors que se profile la rencontre face à la Côte d’Ivoire, Matthäus a insisté sur l’importance d’une grande flexibilité tactique pour préserver l’élan initié lors du match d’ouverture.
« La Côte d’Ivoire n’est pas du même calibre que Curaçao », a-t-il déclaré. « Yan Diomande a joué à droite lors de la victoire 1-0 contre l’Équateur, mais il peut aussi évoluer à gauche. À gauche, il bénéficierait d’un avantage de vitesse face à Joshua Kimmich, ce qu’il n’aurait pas à droite contre Brown. Il est légitime de critiquer un joueur quand il ne brille pas, mais nous devons aussi réfléchir à la manière de soutenir l’équipe pour que le football allemand reste uni. »