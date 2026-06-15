« Typique de Jürgen » : une légende allemande maintient ses critiques contre Klopp malgré les excuses publiques de l’ex-coach de Liverpool

Matthäus a exprimé sa surprise et sa déception quant au timing des déclarations de Klopp et Thomas Müller, intervenues seulement 48 heures avant l’entrée en lice de l’Allemagne dans la Coupe du monde. La semaine dernière, les deux hommes avaient déjà essuyé les critiques de l’ancien capitaine après avoir suggéré que Deniz Undav mérite de démarrer plutôt que Jamal Musiala lors de la rencontre de dimanche contre Curaçao.

L’ancien capitaine légendaire a laissé entendre que les deux hommes auraient été furieux s’ils avaient subi une pression extérieure similaire au cours de leur propre carrière.

Dans sa chronique pour Sky Germany, Matthäus a déclaré : « J’ai été surpris par les déclarations de Jürgen Klopp et Thomas Müller deux jours avant le match contre Curaçao. Jürgen est entraîneur depuis assez longtemps et pourrait revenir un jour ; Thomas est encore un joueur actif. Aucun d’eux n’aurait apprécié que quelqu’un intervienne de l’extérieur. Ce n’était pas le bon moment, et ce n’étaient pas les bons mots. »