L’aventure de Luka Modric à Milan semble toucher à sa fin, mais rien n’est encore acquis. Malgré la non-qualification pour la prochaine Ligue des champions, échappée lors de la dernière journée avec la défaite au Meazza contre Cagliari, le Croate n’a pas encore tranché sur un éventuel renouvellement de son contrat avec les Rossoneri, qui expire le 30 juin. À 40 ans, il veut prendre la bonne décision : d’abord disputer la Coupe du monde, puis choisir son avenir. Quatre scénarios sont sur la table : prolonger d’une saison avec les Rossoneri, boucler sa carrière au Dinamo Zagreb auprès de Zvonimir Boban, revenir au Real Madrid pour intégrer la direction ou le staff, ou raccrocher les crampons pour se consacrer à sa famille. La balance penche peu en faveur d’un maintien à Milan, mais l’hypothèse reste ouverte.
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Tuttosport - Modric-Milan : rien n’est encore joué. Le milieu croate doit s’entretenir avec le nouvel entraîneur Glasner avant de prendre sa décision
Il s'entretiendra avec Glasner
Selon Tuttosport, l’ancien joueur de Tottenham et du Real Madrid,Ballon d’Or 2018, attend d’abord de s’entretenir avec les responsables du nouveau projet sportif, dont le futur entraîneur Oliver Glasner. Il ne prendra sa décision qu’après cet échange. Comme l’année dernière avec Tare et Allegri, il ne réclamera aucune garantie. Porter le maillot du Milan reste pour lui un rêve et un privilège ; il ne prolongera que s’il se sent toujours utile et si le club vise réellement les sommets. Dépassé par les jeunes talents, il n’envisage pas de bloquer leur progression : il veut être un atout, non un frein.
LE BILAN DU MILAN
La saison passée, Modric a disputé 34 matchs et inscrit 2 buts, à Bologne et à Pise. D’après Calcio e Finanza, son salaire net s’élevait à 3,5 millions d’euros, pour un coût global – charge patronale incluse – de 6,48 millions d’euros.