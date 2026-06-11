L’aventure de Luka Modric à Milan semble toucher à sa fin, mais rien n’est encore acquis. Malgré la non-qualification pour la prochaine Ligue des champions, échappée lors de la dernière journée avec la défaite au Meazza contre Cagliari, le Croate n’a pas encore tranché sur un éventuel renouvellement de son contrat avec les Rossoneri, qui expire le 30 juin. À 40 ans, il veut prendre la bonne décision : d’abord disputer la Coupe du monde, puis choisir son avenir. Quatre scénarios sont sur la table : prolonger d’une saison avec les Rossoneri, boucler sa carrière au Dinamo Zagreb auprès de Zvonimir Boban, revenir au Real Madrid pour intégrer la direction ou le staff, ou raccrocher les crampons pour se consacrer à sa famille. La balance penche peu en faveur d’un maintien à Milan, mais l’hypothèse reste ouverte.



