Tuttosport - Milan, sommet avec Cardinale : Amorim demande 5 à 6 renforts

Traduit,

un défenseur central capable de relancer de derrière, un piston capable de repiquer dans l’axe et d’apporter des bonus, ainsi qu’un meneur de jeu. Le joueur capable d’évoluer derrière l’attaquant est la priorité : après avoir perdu Karetsas, qui a choisi le Borussia Dortmund, le nom le plus chaud à ce jour est celui de Nwaneri, qui hier n’a même pas pris place sur le banc lors du Community Shield remporté par Arsenal contre Manchester City. La première offre de prêt avec option d’achat à 40 millions d’euros a été renvoyée à l’expéditeur, mais une nouvelle tentative dans les prochains jours, avec une formule différente, n’est pas à exclure. De quoi pouvoir satisfaire les Gunners, qui voudraient monétiser son transfert.