Semaine décisive pour le marché du Milan. Dans les prochains jours, un nouveau sommet est prévu entre le patron Gerry Cardinale et l'entraîneur Ruben Amorim pour discuter des derniers renforts, qui devront être bouclés d'ici au 31 août. Selon ce qu'écrit Tuttosport lors de la rencontre de la semaine dernière, en plus d'avoir donné la liste des joueurs qui ne font plus partie de son projet (Tomori, Odogu, Fofana et Nkunku), Amorim a aussi demandé cinq ou six recrues. Il est difficile qu'il soit satisfait sur ce point, mais quelque chose sera fait. Le Milan veut vivre une fin de mercato en protagoniste et offrir au technicien portugais ce qu'il désire.
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Tuttosport - Milan, sommet avec Cardinale : Amorim demande 5 à 6 renforts
LES TROIS PRIORITÉS D’AMORIM
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un défenseur central capable de relancer de derrière, un piston capable de repiquer dans l’axe et d’apporter des bonus, ainsi qu’un meneur de jeu. Le joueur capable d’évoluer derrière l’attaquant est la priorité : après avoir perdu Karetsas, qui a choisi le Borussia Dortmund, le nom le plus chaud à ce jour est celui de Nwaneri, qui hier n’a même pas pris place sur le banc lors du Community Shield remporté par Arsenal contre Manchester City. La première offre de prêt avec option d’achat à 40 millions d’euros a été renvoyée à l’expéditeur, mais une nouvelle tentative dans les prochains jours, avec une formule différente, n’est pas à exclure. De quoi pouvoir satisfaire les Gunners, qui voudraient monétiser son transfert.
TIAGO GABRIEL, premier choix
En défense, Tiago Gabriel, Portugais de 21 ans de Lecce, plaît beaucoup, mais son club réclame entre 25 et 30 millions d’euros pour son transfert. Trop pour l’AC Milan, qui tente de faire baisser le prix en intégrant dans la négociation le milieu Bondo ou le défenseur Terracciano. Attention à la Premier League : Tiago Gabriel plaît beaucoup à Bournemouth, Brentford et surtout à Crystal Palace, qui a cédé Lacroix à Chelsea et cherche un remplaçant.
Milieu excentré : les noms
Pour le poste de milieu excentré, attention au nom de Nicola Zalewski, né en 2002 et appartenant à l’Atalanta, capable de jouer aussi bien à droite qu’à gauche. À Bergame, avec l’arrivée de Sarri sur le banc, l’ex-joueur de la Roma a perdu sa place de titulaire pour des raisons tactiques. Il peut partir, un an après son arrivée à l’Atalanta. Les autres noms associés à l’AC Milan, Dodò de la Fiorentina et Nuno Tavares de la Lazio, sont à ce jour en deuxième ligne. Mais des surprises ne sont pas à exclure.
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