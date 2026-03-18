Tuttosport - Milan : rencontre entre le directeur sportif Tare et l'agent de Mateo Retegui, attaquant d'Al-Qadsiah

Le Milan n'a pas encore décidé sur quel profil miser à fond, mais Retegui est un nom à prendre en considération. Même si l'affaire est loin d'être simple. Son contrat avec Al-Qadisiyya expire en 2029 et les coûts sont loin d'être négligeables. Il y a un an, pour le débaucher de l'Atalanta, le club saoudien a investi 68,5 millions d'euros pour son transfert et, selon certaines rumeurs, a garanti à l'attaquant italien un salaire de 20 millions d'euros bruts par an. Des chiffres que le Milan ne peut évidemment pas atteindre. Retegui, qui se sent bien en Arabie saoudite et n'a certainement pas l'intention de forcer un transfert, reviendrait volontiers en Italie et l'idée de jouer dans l'un des clubs les plus titrés le séduit.