Une simple discussion, qui pourrait déboucher sur quelque chose de plus. Dans quelques mois, lorsque le Milan saura s'il disputera la Ligue des champions l'année prochaine et pourra compter sur les revenus de l'UEFA. Selon Tuttosport,Igli Tare, le directeur sportif rossonero, a dîné la semaine dernière avec Alessandro Moggi, l'agent qui compte dans son portefeuille l'attaquant italo-argentin Mateo Retegui. Pour l'instant, rien n'est encore concret, mais le nom de l'ancien joueur de l'Atalanta vient s'ajouter à la liste des candidats pour mener l'attaque la saison prochaine, qui verra le Milan se battre pour remporter le Scudetto.
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Tuttosport - Milan : rencontre entre le directeur sportif Tare et l'agent de Mateo Retegui, attaquant d'Al-Qadsiah
RETEGUI MARQUE TOUJOURS
Ce n'est un secret pour personne que le Milan a l'intention, cet été, de renouveler son secteur offensif et de recruter un nouveau numéro 9. Un joueur fiable, réactif, bref, un buteur. Qui ne suive pas la lignée des derniers investissements, qualifiés pour diverses raisons d'échecs (Morata, Gimenez et Fullkrug). Outre Kean, Gabriel Jesus (qui a le même agent qu'Allegri) et Lewandowski (en partance de Barcelone et courtisé par le Chicago Fire, club de la Major League Soccer), l'attaquant d'Al-Qadisiya figure également parmi les noms suivis par le mercato rossonero. Après avoir remporté le titre de meilleur buteur de la Serie A en 2024-25, avec 25 buts en 36 matchs, l'ancien joueur de Gênes s'impose également en Saudi Pro League : en 25 matchs, il a trouvé le chemin des filets à 15 reprises.
COMBIEN COÛTE RETEGUI ?
Le Milan n'a pas encore décidé sur quel profil miser à fond, mais Retegui est un nom à prendre en considération. Même si l'affaire est loin d'être simple. Son contrat avec Al-Qadisiyya expire en 2029 et les coûts sont loin d'être négligeables. Il y a un an, pour le débaucher de l'Atalanta, le club saoudien a investi 68,5 millions d'euros pour son transfert et, selon certaines rumeurs, a garanti à l'attaquant italien un salaire de 20 millions d'euros bruts par an. Des chiffres que le Milan ne peut évidemment pas atteindre. Retegui, qui se sent bien en Arabie saoudite et n'a certainement pas l'intention de forcer un transfert, reviendrait volontiers en Italie et l'idée de jouer dans l'un des clubs les plus titrés le séduit.
IL S'ENTRAÎNE SEUL POUR L'ITALIE
Ces jours-ci, Retegui se trouve à Florence pour préparer le match contre l'Irlande du Nord, un rendez-vous crucial pour continuer à rêver de la Coupe du monde. Après l'interruption du championnat saoudien en raison des tensions au Moyen-Orient, l'ancien joueur de l'Atalanta a choisi d'avancer son retour en Italie afin de ne pas compromettre sa condition physique. Il a prévenu Gattuso et la Fédération, a loué un appartement et a choisi de s'entraîner seul avec un préparateur physique, en attendant de répondre à l'appel de la sélection nationale, prévu vendredi.