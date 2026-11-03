Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
CM grafica Vicario 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Tuttosport : la Juventus va recruter définitivement Vicario, les conditions

Juventus FC
G. Vicario
Mercato
Tottenham
Serie A

L’ancien gardien de Tottenham et d’Empoli a convaincu les dirigeants de la Juventus.

Prochains matchs
AZ

AZ

Ligue Europa

05 nov. 2026

JUV

JUV

LEE

LEE

Premier League

07 nov. 2026

TOT

TOT

La Juventus envisage de plus en plus de lever l’option d’achat de Guglielmo Vicario, auteur dimanche d’un superbe arrêt face à Lucca lors du match remporté 2-0 contre le Napoli, alors que le score était de 0-0.

L’option d’achat convenue avec Tottenham s’élève à environ 8 millions (hors bonus). À la fin de l’année, alors que les départs libres de Neto et Pinsoglio paraissent de plus en plus probables, il sera, selon Tuttosport, la seule constante dans les buts. Le titulaire désigné, bien sûr, mais aussi un guide pour celui qui, un jour, parmi Morisco, Palmisani et Agkatsev, héritera des responsabilités et des honneurs qui vont avec.

Né en 1996 à Udine, Vicario a disputé 12 matches cette saison (1 080 minutes) sous le maillot de la Juventus, encaissant 13 buts. Au cours de sa carrière, il a porté les maillots de Fontanafredda, Venezia, Perugia, Cagliari, Empoli et Tottenham. Il a joué 5 fois en équipe d’Italie, encaissant 4 buts.

  • L’ACCORD JUVENTUS-TOTTENHAM

    Voici les termes de l’accord signé cet été entre la Juventus et Tottenham : « Juventus Football Club S.p.A. annonce avoir conclu un accord avec Tottenham Hotspur FC pour l’acquisition temporaire, à titre gratuit, jusqu’au 30 juin 2027, des droits aux prestations sportives du joueur Guglielmo Vicario. L’accord prévoit également la possibilité pour la Juventus d’acquérir définitivement le droit aux prestations sportives du joueur. Le montant convenu pour cette éventuelle acquisition définitive est de 8 millions d’euros ; il pourra être augmenté, pendant la durée du contrat de prestation sportive avec le joueur, d’un montant maximal de 2 millions d’euros si certains objectifs sont atteints ».

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Prochains matchs
AZ

AZ

Ligue Europa

05 nov. 2026

JUV

JUV

LEE

LEE

Premier League

07 nov. 2026

TOT

TOT