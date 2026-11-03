La Juventus envisage de plus en plus de lever l’option d’achat de Guglielmo Vicario, auteur dimanche d’un superbe arrêt face à Lucca lors du match remporté 2-0 contre le Napoli, alors que le score était de 0-0.

L’option d’achat convenue avec Tottenham s’élève à environ 8 millions (hors bonus). À la fin de l’année, alors que les départs libres de Neto et Pinsoglio paraissent de plus en plus probables, il sera, selon Tuttosport, la seule constante dans les buts. Le titulaire désigné, bien sûr, mais aussi un guide pour celui qui, un jour, parmi Morisco, Palmisani et Agkatsev, héritera des responsabilités et des honneurs qui vont avec.

Né en 1996 à Udine, Vicario a disputé 12 matches cette saison (1 080 minutes) sous le maillot de la Juventus, encaissant 13 buts. Au cours de sa carrière, il a porté les maillots de Fontanafredda, Venezia, Perugia, Cagliari, Empoli et Tottenham. Il a joué 5 fois en équipe d’Italie, encaissant 4 buts.