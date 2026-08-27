En avance sur le dossier Franck Kessie, mais il est désormais temps de passer des paroles aux actes. Après un été à courtiser le milieu de terrain ivoirien, à lui promettre un contrat, la Juventus doit mettre noir sur blanc, faire un mouvement ferme et décisif, pour éviter les mauvaises surprises dans les derniers jours du mercato. Selon ce qu’écrit aujourd’hui Tuttosport Carnevali a déjà un accord verbal avec l’entourage du joueur (avec lequel il y a encore eu un nouvel échange hier soir) sur la base d’un contrat de trois ans à 4,5 millions d’euros nets par saison, mais il n’a pas encore porté l’estocade. La raison ? La même, les départs, qui compliquent tout. Et qui pourraient faire capoter l’affaire.
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Tuttosport - La Juventus tente aussi de boucler Franck Kessie sans le départ de Teun Koopemeiners : la Roma ne lâche rien
PROBLÈME DE DÉPARTS : KOOP S’EN VA ?
Le conditionnel est de rigueur, mais l’entrée en scène de la Roma, qui a échangé en début de semaine avec l’agent de l’ancien joueur de l’AC Milan et de l’Atalanta, a agité les eaux.La Juventus a accusé le coup et a compris que le temps pour décider est limité. Carnevali et Massara vont tenter de boucler l’arrivée de Kessie d’ici à la fin de cette semaine, tout en sachant que le départ de Miretti à Besiktas, sous la forme d’un prêt avec option d’achat à 12 millions d’euros, ne suffit pas. À la Continassa, on sait que tout serait plus facile avec le départ de Koopmeiners, qui, lui, ne s’est certainement pas mis en travers. Il sait que son aventure à la Juventus touche à sa fin, que changer d’air serait bénéfique pour tout le monde mais, comme l’écrit aujourd’hui Tuttosport , il veut trouver une solution qui lui convienne, sportivement et économiquement. Pour l’instant, les discussions avec Galatasaray n’ont rien donné de concret et, à ce jour, un transfert à la Roma doit aussi être écarté, le club n’entretenant pas des relations idylliques avec la Juventus. En toile de fond, il y a la Premier League, mais aucune offre tangible n’est sur la table.
Spalletti parle avec Kessié
Kessié a pour l’instant donné la priorité à la Juventus et à la Serie A, mais les offres ne manquent certainement pas, surtout en Premier League. Le non à la riche offre d’Al Ittihad, qui, pour le convaincre de rester en Arabie saoudite, lui a proposé un contrat de trois ans à près de 10 millions d’euros nets, confirme à quel point l’ancien d’Al Alhi a décidé de revenir au très haut niveau, ce qui, pour l’Ivoirien, signifie l’Italie. Hier soir, lors du point fait entre les dirigeants de la Juventus et l’agent du milieu de terrain, le plan de l’opération a été établi et une tentative a été faite pour devancer la concurrence. Spalletti, qui a demandé Kessié pour renforcer le leadership au milieu de terrain, l’a placé en tête de sa liste de préférences : il a parlé avec lui et attend le feu vert d’ici à la fin de cette semaine. Même sans le départ de Koopmeiners.
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