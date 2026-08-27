Tuttosport - La Juventus tente aussi de boucler Franck Kessie sans le départ de Teun Koopemeiners : la Roma ne lâche rien

Le conditionnel est de rigueur, mais l’entrée en scène de la Roma, qui a échangé en début de semaine avec l’agent de l’ancien joueur de l’AC Milan et de l’Atalanta, a agité les eaux.La Juventus a accusé le coup et a compris que le temps pour décider est limité. Carnevali et Massara vont tenter de boucler l’arrivée de Kessie d’ici à la fin de cette semaine, tout en sachant que le départ de Miretti à Besiktas, sous la forme d’un prêt avec option d’achat à 12 millions d’euros, ne suffit pas. À la Continassa, on sait que tout serait plus facile avec le départ de Koopmeiners, qui, lui, ne s’est certainement pas mis en travers. Il sait que son aventure à la Juventus touche à sa fin, que changer d’air serait bénéfique pour tout le monde mais, comme l’écrit aujourd’hui Tuttosport , il veut trouver une solution qui lui convienne, sportivement et économiquement. Pour l’instant, les discussions avec Galatasaray n’ont rien donné de concret et, à ce jour, un transfert à la Roma doit aussi être écarté, le club n’entretenant pas des relations idylliques avec la Juventus. En toile de fond, il y a la Premier League, mais aucune offre tangible n’est sur la table.