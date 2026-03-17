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Gianluca Minchiotti

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Tuttosport - Juventus-Spalletti : un contrat de courte durée pour gagner tout de suite, les exigences de l'entraîneur

On attend le feu vert pour la prolongation de Spalletti avec la Juventus : durée et conditions

La Juventus et Luciano Spalletti sont de plus en plus proches de poursuivre leur collaboration. Selon Tuttosport, l'entraîneur toscan serait prêt à prolonger son contrat jusqu'en 2027, avec une option pour une saison supplémentaire. Un choix mûrement réfléchi : pas d'engagement à long terme, mais la volonté claire d'avoir un impact immédiat sur le projet bianconero.

Spalletti aurait en effet déjà posé ses conditions : un rôle central dans les décisions techniques et un mot à dire sur les mouvements du mercato. Ce n’est pas un hasard si la direction s’apprête à accélérer les opportunités de transferts gratuits pour renforcer l’effectif en vue de la saison prochaine.

  • ACCORD CONCLU

    Les discussions de ces dernières semaines ont abouti à un accord de principe entre les parties. Cet accord a également été élaboré en concertation avec le vestiaire : les joueurs les plus influents ont été associés à l'évaluation de l'entraîneur. Si, à l'automne, tout le monde n'était pas convaincu par sa nomination – alors que des alternatives comme Raffaele Palladino avaient le vent en poupe –, aujourd'hui, l'opinion au sein du groupe a radicalement changé.

    Spalletti a su convaincre par ses idées de jeu et sa gestion du groupe, redonnant cohésion et sérénité à une équipe qui, ces derniers temps, avait montré des failles évidentes.

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  • CLIMAT ET AMBITIONS

    À la Continassa, l'ambiance a changé : le groupe est soudé, travaille avec enthousiasme et a retrouvé son équilibre. L'entraîneur se sent lui aussi pleinement impliqué dans le projet ; il ne cherche pas d'autres opportunités et ne lie pas son avenir au classement final du championnat.

    Sa vision est claire : un cycle court mais ambitieux, avec pour objectif de gagner tout de suite. Spalletti est convaincu que la Juventus dispose déjà d’une base solide et qu’avec 5 ou 6 renforts ciblés, elle peut devenir immédiatement compétitive pour les trophées nationaux.

    Il ne manque plus que la dernière étape : la signature. Ensuite, le nouveau chapitre bianconero pourra officiellement commencer.

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