Tuttosport - Juventus-Spalletti : un contrat de courte durée pour gagner tout de suite, les exigences de l'entraîneur

La Juventus et Luciano Spalletti sont de plus en plus proches de poursuivre leur collaboration. Selon Tuttosport, l'entraîneur toscan serait prêt à prolonger son contrat jusqu'en 2027, avec une option pour une saison supplémentaire. Un choix mûrement réfléchi : pas d'engagement à long terme, mais la volonté claire d'avoir un impact immédiat sur le projet bianconero.

Spalletti aurait en effet déjà posé ses conditions : un rôle central dans les décisions techniques et un mot à dire sur les mouvements du mercato. Ce n’est pas un hasard si la direction s’apprête à accélérer les opportunités de transferts gratuits pour renforcer l’effectif en vue de la saison prochaine.