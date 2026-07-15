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Gianluca Minchiotti

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Tuttosport - Juventus : Spalletti rêve de Balogun, l’homme qui ne se blesse jamais

Juventus FC
Mercato
F. Balogun

La Juventus poursuit activement sa quête d’un nouvel avant-centre.

Le départ de Muharemovic a libéré le mercato de la Juventus, qui peut désormais accélérer sur au moins l’un des deux postes ciblés : gardien ou attaquant.La priorité reste l’avant-centre, et la direction travaille à offrir à Luciano Spalletti un profil à la fois puissant et décisif.


La première cible reste Randal Kolo Muani, mais pour convaincre le PSG, il faudra améliorer l'offre, en s'approchant des 40 millions d'euros au total et en augmentant les garanties sur les primes.


  • LES STATISTIQUES DE BALOGUN

    « Spalletti rêve de Balogun », titre Tuttosport en kiosque ce matin. Le quotidien turinois consacre un large espace, dans le cadre du mercato de la Juve, à Folarin Balogun, l’attaquant duMonaco auteur de 19 buts la saison dernière et estimé à au moins 50 millions d’euros, un montant que le club français espère faire grimper grâce à la concurrence. Âgé de 25 ans et originaire de New York, l’international américain a inscrit 19 réalisations en 43 matchs sous le maillot monégasque. En Ligue des champions, il a notamment signé un doublé face au PSG lors du match aller des barrages à élimination directe. Âgé de vingt-cinq ans et originaire de New York, il a inscrit 19 buts en 43 matchs la saison dernière à Monaco. En Ligue des champions, il a réalisé un doublé face au PSG lors du match aller des barrages après la phase de groupes. Auparavant, il avait trouvé le chemin des filets contre Bodo/Glimt, Pafos et Galatasaray, autant d’anciens adversaires de la Juve contre lesquels les Turinois n’ont pas toujours eu la partie facile. Il a d’ailleurs croisé la Vieille Dame lors du match nul 0-0 de la dernière journée de la phase de groupes : l’enjeu était minime, il s’agissait surtout d’éviter les blessures. Un risque queBalogun a peu connu : la saison passée, il n’a manqué qu’une seule rencontre en raison d’un problème musculaire.

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  • PELLEGRINO

    La négociation la plus avancée concerne toutefois Mateo Pellegrino, de Parme. La Juventus a proposé une opération de 30 millions, comprenant un prêt, une option d'achat obligatoire et des primes, tandis que le club émilien réclame une part fixe plus élevée afin d'encaisser immédiatement et de financer son mercato. Les parties restent proches et un accord semble possible.


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