Tuttosport - Juventus : Spalletti rêve de Balogun, l’homme qui ne se blesse jamais

« Spalletti rêve de Balogun », titre Tuttosport en kiosque ce matin. Le quotidien turinois consacre un large espace, dans le cadre du mercato de la Juve, à Folarin Balogun, l’attaquant duMonaco auteur de 19 buts la saison dernière et estimé à au moins 50 millions d’euros, un montant que le club français espère faire grimper grâce à la concurrence. Âgé de 25 ans et originaire de New York, l’international américain a inscrit 19 réalisations en 43 matchs sous le maillot monégasque. En Ligue des champions, il a notamment signé un doublé face au PSG lors du match aller des barrages à élimination directe. Âgé de vingt-cinq ans et originaire de New York, il a inscrit 19 buts en 43 matchs la saison dernière à Monaco. En Ligue des champions, il a réalisé un doublé face au PSG lors du match aller des barrages après la phase de groupes. Auparavant, il avait trouvé le chemin des filets contre Bodo/Glimt, Pafos et Galatasaray, autant d’anciens adversaires de la Juve contre lesquels les Turinois n’ont pas toujours eu la partie facile. Il a d’ailleurs croisé la Vieille Dame lors du match nul 0-0 de la dernière journée de la phase de groupes : l’enjeu était minime, il s’agissait surtout d’éviter les blessures. Un risque queBalogun a peu connu : la saison passée, il n’a manqué qu’une seule rencontre en raison d’un problème musculaire.