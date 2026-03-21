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Antonio Rudiger Real Madrid 2025-26Getty
Gianluca Minchiotti

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Tuttosport - Juventus : l'option Rudiger est à l'étude : des renseignements ont été recueillis, voici les détails

Le club bianconero mise sur les joueurs libres : le défenseur allemand, dont le contrat avec le Real Madrid arrive à expiration, fait également partie des options envisagées

La Juventus pense déjà au prochain mercato et reste en contact avec plusieurs joueurs, notamment ceux en fin de contrat. Selon Tuttosport, parmi eux, le club bianconero envisagerait un véritable coup de maître : Antonio Rüdiger, dont le contrat avec le Real Madrid arrive à expiration.


Le défenseur allemand, né en 1993, est sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 et, jusqu'à présent, aucun signe concret n'indique une prolongation avec les Blancos. Cette saison, l'ancien joueur de Chelsea a manqué plusieurs matchs en raison d'une blessure à la cuisse puis de problèmes au genou, et il retrouve progressivement sa régularité. La Juve, de son côté, suit plusieurs profils pour la défense, dont par exemple Marcos Senesi, mais ne veut pas se limiter à l’Argentin : c’est précisément pour cette raison que, selon Tuttosport, le club bianconero aurait pris contact pour tâter le terrain avec Rudiger. Le lien pourrait également être établi grâce à… Zhegrova.


En effet, le défenseur allemand est suivi au sein de son entourage par l'agent Hasan Cetinkaya, le même qui a œuvré pour faire venir le Kosovar à Turin l'été dernier, notamment grâce à ses excellentes relations avec le directeur sportif Damien Comolli.

  • LE LIEN AVEC SPALLETTI

    À la Juve, Rüdiger retrouverait également Luciano Spalletti, qui l'avait entraîné lors des saisons 2015/16 et 2016/17 à la Roma. C'est justement sous la houlette de l'actuel entraîneur bianconero que le défenseur allemand était devenu un pilier des Giallorossi et avait attiré l'attention de plusieurs clubs européens, à tel point qu'en 2017, Chelsea l'avait recruté pour 35 millions d'euros. En somme, un atout supplémentaire sur lequel la Juventus pourrait compter dans le cadre de ce possible coup de maître sur le marché des transferts.



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  • LA FORMULE

    Selon Tuttosport, la Juventus serait en train d'étudier les modalités et les détails afin de répondre aux demandes du défenseur, qui reste très convoité tant en Premier League qu'en Arabie saoudite. À la Continassa, l'idée serait de lui proposer un contrat de deux ans, même si le montant du salaire reste un point crucial, étant donné que l'Allemand touche environ 7 millions d'euros nets par an.


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