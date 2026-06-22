«Nous y travaillons». Giovanni Carnevali, directeur général de laJuventus, a confirmé à TuttoJuve.com que le club explore la possibilité de rapatrier à Turin l’attaquant français Randal Kolo Muani.
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TuttoJuve - Juventus, Carnevali au sujet de Kolo Muani : « Nous y travaillons »
Kolo Muani, attaquant né en 1998, a porté les couleurs de la Juventus de janvier à juillet 2025, inscrivant 10 buts en 22 matchs. Ces dernières heures, le dirigeant bianconero renoue le contact avec le Paris Saint-Germain : les discussions avaient capoté dans les ultimes minutes du mercato estival 2025, la Juve ayant finalement choisi Lois Openda tandis que Kolo Muani était prêté à Tottenham.