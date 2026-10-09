Vincenzo Montella-Turquie, c'est fini. Après une longue réflexion, quatre jours après la défaite contre l'Italie en Ligue des nations, la quatrième en quatre matches, la Fédération turque a annoncé sa séparation avec l'Aeroplanino. « Le conseil d'administration de la Fédération turque de football, lors de sa réunion de ce jour, a décidé de ne pas confirmer M. Vincenzo Montella au poste de sélectionneur national », peut-on lire dans le communiqué lapidaire diffusé par la fédération turque.
Traduit par
Turquie : Montella limogé, les 4 défaites en Ligue des nations lui ont été fatales, Arda Turan en pole pour le remplacer
Arda Turan, le favori
L’entraîneur italien met ainsi un terme à une expérience de trois ans sur le banc de la Turquie, commencée de la meilleure des manières, avec une place en quarts de finale à l’Euro 24 et la qualification historique pour la Coupe du monde 2026, 24 ans après la dernière fois, et conclue de très mauvaise manière, avec une élimination dès le premier tour du Mondial et une série de quatre défaites consécutives en Ligue des nations. En 40 matches sur le banc turc, l’Aeroplanino boucle son passage avec un bilan de 21 victoires, 5 nuls et 14 défaites. Pour lui succéder, la candidature d’Arda Turan tient la corde.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles