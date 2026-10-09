L’entraîneur italien met ainsi un terme à une expérience de trois ans sur le banc de la Turquie, commencée de la meilleure des manières, avec une place en quarts de finale à l’Euro 24 et la qualification historique pour la Coupe du monde 2026, 24 ans après la dernière fois, et conclue de très mauvaise manière, avec une élimination dès le premier tour du Mondial et une série de quatre défaites consécutives en Ligue des nations. En 40 matches sur le banc turc, l’Aeroplanino boucle son passage avec un bilan de 21 victoires, 5 nuls et 14 défaites. Pour lui succéder, la candidature d’Arda Turan tient la corde.







