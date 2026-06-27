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Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Turquie : Calhanoglu est encore sous le choc : « Nous avons brisé le cœur de notre peuple. Pardonnez-nous. »

Turquie
H. Calhanoglu
Coupe du monde

Le long message du milieu de terrain de l'Inter

Hakan Çalhanoğlu, milieu de terrain de l’Inter et de la Turquie, a publié un message émouvant sur ses réseaux sociaux après l’élimination de la sélection nationale, dirigée par Montella, lors de la phase de groupes face à l’Australie, au Paraguay et aux États-Unis. Cette sortie, malgré la victoire sans enjeu contre les hôtes lors du dernier match, a laissé un goût d’inachevé.

« Il y a beaucoup de choses à dire aujourd’hui, mais aucun mot ne suffit à décrire la déception et la tristesse que je ressens. Nous rêvions de ces moments depuis très longtemps. Nous souhaitions ardemment représenter notre pays de la meilleure façon possible lors de la Coupe du monde et offrir à notre peuple une fierté inoubliable. Malheureusement, nous n’y sommes pas parvenus. »

  • LA SUITE DE L'ARTICLE

    « Chaque jour, j’ai pris conscience de la fierté immense et de la grande responsabilité que représente le fait de porter ce maillot. Et aujourd’hui, en tant que capitaine de cette équipe, j’assume la responsabilité de ce résultat avant tout le monde. Je le sais. Vous êtes tristes. Vous êtes blessés. Vous êtes en colère. Certaines des critiques que nous avons reçues ont été dures, d’autres, en revanche, étaient tout à fait justifiées. Car quiconque porte ce maillot porte sur ses épaules les espoirs de ce pays. Nous n’avons pas su répondre à ces attentes sur le terrain, et c’est moi, avec tout le groupe, qui porte le plus lourd fardeau. Le parcours vers la Coupe du monde, que nous espérions depuis des années, s’arrête malheureusement ici. »

    • Publicité

  • Quel désarroi !

    « Nous comprenons la déception de millions de supporters qui ont partagé notre rêve, nos joies et nos peines. Nous leur présentons nos excuses. Mais le football ne se résume pas aux victoires. Parfois, la plus grande épreuve consiste à se relever là où l’on est tombé. Hier, j’étais fier d’être votre fils quand nous gagnions ; aujourd’hui, je baisse la tête avec le même sentiment d’appartenance et, avec la même fierté, je répète : « Je suis un fils de ce pays ». Ce drapeau sacré nous a appris à ne jamais abandonner. Nous travaillerons encore plus dur, nous reviendrons plus forts et nous nous battrons jusqu’au bout pour achever l’histoire restée inachevée aujourd’hui, pour honorer cet écusson, pour redonner espoir à tous ceux qui croient en nous et pour offrir à nos enfants la fierté qu’ils méritent. Je remercie tous ceux qui ne nous ont pas abandonnés, même aujourd’hui. Pardonnez-nous. »