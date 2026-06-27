Turquie : Calhanoglu est encore sous le choc : « Nous avons brisé le cœur de notre peuple. Pardonnez-nous. »

Hakan Çalhanoğlu, milieu de terrain de l’Inter et de la Turquie, a publié un message émouvant sur ses réseaux sociaux après l’élimination de la sélection nationale, dirigée par Montella, lors de la phase de groupes face à l’Australie, au Paraguay et aux États-Unis. Cette sortie, malgré la victoire sans enjeu contre les hôtes lors du dernier match, a laissé un goût d’inachevé.

« Il y a beaucoup de choses à dire aujourd’hui, mais aucun mot ne suffit à décrire la déception et la tristesse que je ressens. Nous rêvions de ces moments depuis très longtemps. Nous souhaitions ardemment représenter notre pays de la meilleure façon possible lors de la Coupe du monde et offrir à notre peuple une fierté inoubliable. Malheureusement, nous n’y sommes pas parvenus. »