Goal.com
En directBillets

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
AC Milan v AS Roma - Serie A-B U16 FinalGetty Images Sport

Traduit par

Turin s’active sur le dossier Strefezza, tandis qu’Abate arrive : la résiliation de son contrat avec la Juve Stabia est officielle. Le club de Cairo reçoit par ailleurs des offres en provenance des États-Unis

Torino
I. Abate
Juve Stabia
Mercato
Parme
Olympiakos Pirée
G. Strefezza
M. Cancellieri
Serie A
Serie B

Du nouveau en perspective pour les Grenats.

La Juve Stabia échappe à la faillite. Le tribunal de Naples a en effet homologué la proposition contraignante d’Alfredo Guerri, validant ainsi l’opération de recapitalisation approuvée le 1er juin 2026 par les administrateurs judiciaires, Salvatore Scarpa et Mario Ferrara. Cette étape décisive assure la pérennité du club et le respect de l’ensemble de ses engagements.


Parallèlement, le club campagnard annonce la « résiliation à l’amiable du contrat de travail avec l’entraîneur Ignazio Abate », désormais libre de rejoindre le banc de Turin en Serie A en remplacement de Roberto D’Aversa.


  • Tous les regards sont tournés vers Strefezza

    Sur le marché des transferts, le Torino s’intéresse à Gabriel Strefezza. L’ailier offensif italo-brésilien, né en 1997 et passé par Côme et Lecce, revient d’un prêt à Parme, où il pourrait rester, mais son contrat appartient à l’Olympiacos.


    Parallèlement, le club grec suit l’attaquant italien de la Lazio Matteo Cancellieri (né en 2002, passé par Vérone), également dans le viseur de la Fiorentina, de Parme et du Torino.

    • Publicité

  • OFFRES EN PROVENANCE DES ÉTATS-UNIS

    Selon le journal économique italien Il Sole 24 Ore, la banque d’affaires Bank of America, qui conseille le club, recevrait actuellement des offres émanant des États-Unis pour le rachat du Torino FC aux mains de son président Urbano Cairo.