La Juve Stabia échappe à la faillite. Le tribunal de Naples a en effet homologué la proposition contraignante d’Alfredo Guerri, validant ainsi l’opération de recapitalisation approuvée le 1er juin 2026 par les administrateurs judiciaires, Salvatore Scarpa et Mario Ferrara. Cette étape décisive assure la pérennité du club et le respect de l’ensemble de ses engagements.





Parallèlement, le club campagnard annonce la « résiliation à l’amiable du contrat de travail avec l’entraîneur Ignazio Abate », désormais libre de rejoindre le banc de Turin en Serie A en remplacement de Roberto D’Aversa.



