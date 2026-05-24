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Turin plongé dans le chaos : le derby entre la Juventus et le Torino a été reporté après l’hospitalisation d’un supporter, victime d’affrontements entre groupes ultras
Des affrontements violents ont éclaté à l’extérieur du stade.
L'ambiance s'est tendue lorsque les supporters des deux camps se sont livrés à de violents affrontements, contraignant les forces de l'ordre à intervenir pour rétablir le calme avant la dernière rencontre de la saison.
Selon La Repubblica, les échauffourées ont impliqué des jets de feux d’artifice, de bouteilles et de pierres lorsque les deux camps se sont heurtés. La tension est montée d’un cran lorsque le car de la Juventus a été la cible de projectiles à son arrivée, transformant une soirée censée célébrer le football italien en un affrontement chaotique.
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Le coup d’envoi est reporté pour des raisons de sécurité publique.
Un supporter de la Juventus a été hospitalisé dans un état grave après avoir subi une opération chirurgicale à la tête, suite à des coups portés par un « objet contondant », d’après Sky Italia. La violence des affrontements ayant précédé la rencontre a suscité une vive émotion quant à la tenue du match dans un contexte aussi tendu.
En conséquence, alors que les autres prétendants au top 4 en Italie avaient déjà entamé leurs matchs, les joueurs du Torino et de la Juventus sont restés dans leurs vestiaires respectifs.
Les supporters de la Juve ont manifesté leur mécontentement alors que la rencontre a finalement commencé.
La décision de maintenir le coup d’envoi à 21 h 51, heure locale, n’a pas fait l’unanimité, en particulier chez les ultras bianconeri. Ces supporters les plus fervents de la Juventus ont exigé l’annulation pure et simple de la rencontre, par respect pour leur camarade blessé et pour dénoncer les défaillances de sécurité ayant permis ces violences, selon l’AFP.
Lorsque l’annonce du coup d’envoi a été confirmée, de nombreux supporters de la Juventus, présents dans le secteur visiteurs, ont quitté leurs places en signe de protestation. Ce départ massif a laissé plusieurs travées vides lorsque la rencontre a enfin débuté, avec près de soixante-dix minutes de retard.
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La course à la Ligue des champions est perturbée par des retards.
Ce report a eu des répercussions sportives majeures sur la course à la Ligue des champions de la Juventus de Luciano Spalletti. Como s’est assuré la quatrième et dernière place qualificative avant même que la Juve n’ait donné le coup d’envoi, en s’imposant sur la pelouse de Crémone, tandis que l’AC Milan s’inclinait 2-1 face à Cagliari. Grâce à son meilleur bilan dans les confrontations directes avec la Juve, Como ne pouvait plus être dépassé par les Bianconeri, quel que soit le résultat final des Turinois face à Torino.