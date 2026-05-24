L'ambiance s'est tendue lorsque les supporters des deux camps se sont livrés à de violents affrontements, contraignant les forces de l'ordre à intervenir pour rétablir le calme avant la dernière rencontre de la saison.

Selon La Repubblica, les échauffourées ont impliqué des jets de feux d’artifice, de bouteilles et de pierres lorsque les deux camps se sont heurtés. La tension est montée d’un cran lorsque le car de la Juventus a été la cible de projectiles à son arrivée, transformant une soirée censée célébrer le football italien en un affrontement chaotique.



