Tunisie : Hervé Renard a officiellement démissionné après seulement deux matchs, tous deux perdus, et l’élimination de la Coupe du monde

« Avant de partir, je tiens à exprimer ma sincère gratitude à la Fédération pour m’avoir permis de participer à la Coupe du monde 2026. Ce fut un honneur de porter les couleurs de la Tunisie et de vivre cette expérience inoubliable. Je forme le vœu que l’équipe nationale tunisienne continue de progresser, de faire vibrer tout un peuple et d’écrire de belles pages de son histoire. Merci à tous ceux qui m’ont soutenu durant cette aventure ; je leur souhaite beaucoup de succès pour l’avenir. Mon parcours en sélection s’achève ici. »