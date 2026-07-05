Hervé Renard a tenté de redresser la Tunisie après la cuisante défaite 5-1 contre la Suède lors du premier match de la phase de groupes. Entré en fonction à la place de Sabri Lamouchi, le sélectionneur français n’a pas réussi à inverser la tendance : deux nouveaux revers ont suivi, 4-0 face au Japon puis 3-1 face aux Pays-Bas. Il a officialisé son départ dans un message publié sur Instagram.
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Tunisie : Hervé Renard a officiellement démissionné après seulement deux matchs, tous deux perdus, et l’élimination de la Coupe du monde
LE BLOG DE RENARD
« Avant de partir, je tiens à exprimer ma sincère gratitude à la Fédération pour m’avoir permis de participer à la Coupe du monde 2026. Ce fut un honneur de porter les couleurs de la Tunisie et de vivre cette expérience inoubliable. Je forme le vœu que l’équipe nationale tunisienne continue de progresser, de faire vibrer tout un peuple et d’écrire de belles pages de son histoire. Merci à tous ceux qui m’ont soutenu durant cette aventure ; je leur souhaite beaucoup de succès pour l’avenir. Mon parcours en sélection s’achève ici. »
UN RECORD PEU ENVIABLE
Ayant également dirigé le Maroc en 2018 puis l'Arabie saoudite en 2022, il se rapproche d'un bien mauvais record personnel : il a perdu 75 % de ses matchs en Coupe du monde (6 sur 8), soit le deuxième pire ratio parmi les entraîneurs ayant disputé au moins autant de rencontres dans la compétition.
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