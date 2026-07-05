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Hussein Hamdy

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Tuchel : « Nous n'aurons pas de mal à trouver le sommeil avant le match contre le Mexique… et je suis conscient de la dangerosité de leur arme redoutable »

T. Tuchel
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Une ambiance survoltée

Thomas Tuchel, le sélectionneur anglais, a appelé ses joueurs à « garder leur sang-froid », malgré des préparatifs perturbés avant le huitième de finale de la Coupe du monde face au Mexique.

La délégation anglaise a posé le pied à Mexico vendredi, alors que l’heure du coup d’envoi de la rencontre de dimanche au stade Azteca restait incertaine. La FIFA avait en effet envisagé d’avancer la rencontre de six heures en raison de craintes liées à la sécurité des spectateurs et de prévisions météorologiques annonçant de violents orages, avant de décider de maintenir le coup d’envoi initial.

La délégation britannique souhaitait également préserver la confidentialité de son lieu de séjour, après la plainte déposée par l’Équateur auprès de la FIFA pour harcèlement, suite au tir de feux d’artifice devant l’hôtel de l’équipe la veille de sa défaite 2-0 face au Mexique au tour précédent.

  • Bruit habituel

    Interrogé sur ces préparatifs complexes, Tuchel a déclaré : « Comme c'est souvent le cas, il y a beaucoup de bruit autour de nous. Mais quand on est dans la bulle, l'ambiance est très calme et sereine, et la concentration est au rendez-vous. »

    Il a ajouté : « Plus les matchs et les événements prennent de l’ampleur, plus le bruit ambiant augmente, et plus la préparation se fait dans le calme. Je pense que les joueurs n’étaient pas au courant de la possibilité d’un changement d’heure du coup d’envoi, et cet exemple illustre parfaitement la nécessité de ne pas perdre son sang-froid. »

    Il a poursuivi : « Nous ne pouvons pas influencer cela. Après trois heures et demie de vol, on atterrit au Mexique et l’heure du coup d’envoi reste inchangée. Cela ne vaut pas la peine de perdre notre sang-froid à cause de ça. L’altitude : c’est la réalité… Le public local : c’est la réalité. Les choses ne jouent pas en notre faveur. »

    L’entraîneur allemand a poursuivi : « Nous devons surmonter ces obstacles, mais nous avons l’esprit d’équipe, l’engagement, la volonté inébranlable et la cohésion nécessaire pour les surmonter. C’est pourquoi je reste positif. Nous savons à quoi nous attendre ; les joueurs le sentiront, et nous le sentirons tous demain lorsque l’énergie s’embrasera sur le terrain. Mais c’est aussi ce qui rend la situation belle. Nous nous concentrons pleinement sur les éléments que nous pouvons contrôler. »

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  • Les forces armées du Mexique

    La séance d’entraînement de l’équipe d’Angleterre s’est tenue au centre d’entraînement du club des Pumas UNAM. Tuchel a reconnu que ses joueurs ressentaient déjà les effets de l’altitude, mais il estime qu’ils s’acclimateront progressivement au rythme du match de dimanche.

    Tuchel a déclaré : « Vous savez, on le ressent vraiment, même sans s’entraîner. J’ai par exemple eu un léger mal de tête dans ma chambre d’hôtel toute la journée. Je n’ai pas aussi bien dormi que les jours précédents, mais il n’y a rien qu’on ne puisse gérer et auquel on ne puisse s’adapter. »

    Il a ajouté : « Je pense que les joueurs ont ressenti l’altitude dès les premières minutes de la séance d’entraînement, mais au fil du temps, ils ont réussi à mieux gérer la situation. C’est la réalité, et on ne peut pas s’adapter physiquement à cette situation aussi rapidement. »

    Il a conclu : « C’est physiologiquement impossible, mais nous sommes arrivés une journée plus tôt pour s’acclimater un minimum, afin de ne pas découvrir cette sensation pour la première fois demain, pendant l’échauffement. Nous nous échaufferons demain en travaillant notamment les passes aériennes, tout en gérant l’essoufflement. »

    Il a ajouté : « Je ne crois pas au hasard : la sélection mexicaine débute souvent ses matchs à domicile en imposant une puissance offensive, une forte pression et un jeu très offensif. Les 15 à 20 premières minutes s’annoncent donc comme les plus difficiles pour nous. Une fois ce cap franchi – et nous nous y sommes déjà un peu préparés aujourd’hui –, je pense que nous serons en bonne posture. »

  • Programme de sommeil

    Les autorités ont renforcé la sécurité autour de l’hôtel de l’équipe d’Angleterre. Tuchel a été interrogé sur le risque d’un manque de sommeil pour ses joueurs, en cas de tentative d’intimidation par les supporters mexicains la veille du match.

    Tuchel a répondu : « Nous n’avons rencontré aucun problème la nuit dernière. Je pense que la FIFA a bien géré la situation, et nous disposons de renforts de sécurité autour de l’hôtel ; nous devrions donc passer une bonne nuit de sommeil. Le match de demain débutera à 18 heures pile ; ainsi, si nous perdons quelques heures de sommeil, nous aurons largement le temps de les rattraper en fin de matinée. »

    Il a ajouté : « Je refuse de m’inquiéter de problèmes qui n’existent pas encore, ce serait injustifié. Depuis notre arrivée, nous avons été traités avec un grand respect, et cette chaleur humaine est même stimulante pour le groupe. »

    Il conclut : « Nous traitons tout le monde avec beaucoup de respect. Nous respectons l’adversaire et l’importance du match, et nous attendons la même considération. Anticiper des problèmes n’a aucun sens. Si des difficultés surviennent, nous les affronterons. »

    Il conclut : « C’est notre approche pour l’ensemble du tournoi. C’est une compétition difficile et éprouvante, et la meilleure façon de l’aborder est de rester détendus, calmes et concentrés uniquement sur nous-mêmes. »

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