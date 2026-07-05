Tuchel : « Nous n'aurons pas de mal à trouver le sommeil avant le match contre le Mexique… et je suis conscient de la dangerosité de leur arme redoutable »

Thomas Tuchel, le sélectionneur anglais, a appelé ses joueurs à « garder leur sang-froid », malgré des préparatifs perturbés avant le huitième de finale de la Coupe du monde face au Mexique.
La délégation anglaise a posé le pied à Mexico vendredi, alors que l’heure du coup d’envoi de la rencontre de dimanche au stade Azteca restait incertaine. La FIFA avait en effet envisagé d’avancer la rencontre de six heures en raison de craintes liées à la sécurité des spectateurs et de prévisions météorologiques annonçant de violents orages, avant de décider de maintenir le coup d’envoi initial.
La délégation britannique souhaitait également préserver la confidentialité de son lieu de séjour, après la plainte déposée par l’Équateur auprès de la FIFA pour harcèlement, suite au tir de feux d’artifice devant l’hôtel de l’équipe la veille de sa défaite 2-0 face au Mexique au tour précédent.