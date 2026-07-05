Tuchel : « Nous n'aurons pas de mal à trouver le sommeil avant le match contre le Mexique… et je suis conscient de la dangerosité de leur arme redoutable »

Interrogé sur ces préparatifs complexes, Tuchel a déclaré : « Comme c'est souvent le cas, il y a beaucoup de bruit autour de nous. Mais quand on est dans la bulle, l'ambiance est très calme et sereine, et la concentration est au rendez-vous. »

Il a ajouté : « Plus les matchs et les événements prennent de l’ampleur, plus le bruit ambiant augmente, et plus la préparation se fait dans le calme. Je pense que les joueurs n’étaient pas au courant de la possibilité d’un changement d’heure du coup d’envoi, et cet exemple illustre parfaitement la nécessité de ne pas perdre son sang-froid. »

Il a poursuivi : « Nous ne pouvons pas influencer cela. Après trois heures et demie de vol, on atterrit au Mexique et l’heure du coup d’envoi reste inchangée. Cela ne vaut pas la peine de perdre notre sang-froid à cause de ça. L’altitude : c’est la réalité… Le public local : c’est la réalité. Les choses ne jouent pas en notre faveur. »

L’entraîneur allemand a poursuivi : « Nous devons surmonter ces obstacles, mais nous avons l’esprit d’équipe, l’engagement, la volonté inébranlable et la cohésion nécessaire pour les surmonter. C’est pourquoi je reste positif. Nous savons à quoi nous attendre ; les joueurs le sentiront, et nous le sentirons tous demain lorsque l’énergie s’embrasera sur le terrain. Mais c’est aussi ce qui rend la situation belle. Nous nous concentrons pleinement sur les éléments que nous pouvons contrôler. »