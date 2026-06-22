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Thomas Tuchel England GFXGetty/GOAL
Karim Malim

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Tuchel démolit puis reconstruit… Comment l’Angleterre a-t-elle tourné la page de l’héritage de Southgate ?

FEATURES
T. Tuchel
G. Southgate
Angleterre vs Ghana
Angleterre
Ghana
Coupe du monde
Panama vs Angleterre
Panama
Allemagne
Angleterre
Ghana
É.-U.
Panama
Égypte
Algérie
Tunisie
Maroc
Irak
Jordanie

Mise calculée ou pari osé ?

Depuis plusieurs années, la sélection anglaise cherche la formule idéale alliant résultats probants et spectacle. Si Gareth Southgate a réussi à ramener l’équipe sur le devant de la scène internationale et à la mener jusqu’aux phases finales des grands tournois, l’arrivée de Thomas Tuchel au poste d’entraîneur a introduit une vision du succès résolument différente.

Le match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 contre la Croatie, remporté 4-2, a offert aux supporters un aperçu concret de cette métamorphose. Plus audacieuse, plus directe et davantage prête à prendre des risques, la sélection a affiché un profil nettement différent de celui auquel les supporters s’étaient habitués sous l’ère Southgate.

Si le bilan d’un projet se mesure avant tout à l’aune des titres glanés, la comparaison entre les deux techniciens met en lumière des approches radicalement différentes en matière de philosophie de jeu, de sélection des joueurs et de gestion des grands rendez-vous, comme le soulignait la BBC.

  • England HIC 2-1GOAL

    Faut-il privilégier le joueur ou le système en premier lieu ?

    La principale différence entre les deux sélectionneurs réside dans leur approche de la composition de l’équipe. Sous Southgate, la priorité est donnée à l’utilisation des meilleurs talents disponibles, quitte à aligner certains joueurs à des postes ou dans des rôles où ils ne sont pas pleinement à leur avantage. Le sélectionneur anglais préfère ainsi trouver une place à ses cadres plutôt que de les laisser sur le banc.

    À l’Euro 2024, Phil Foden a ainsi été aligné à gauche, Cole Palmer a occupé une position avancée entre les lignes et Trent Alexander-Arnold a joué au milieu de terrain, même si ces rôles ne correspondaient pas toujours parfaitement à leurs caractéristiques naturelles.

    Tuchel, à l’inverse, a adopté une approche diamétralement opposée. L’Allemand a d’abord fixé le schéma tactique, puis choisi les joueurs capables de l’appliquer avec précision, qu’importe leur renommée. Il a ainsi laissé de côté des noms prestigieux comme Foden, Palmer et Alexander-Arnold pour le Mondial, privilégiant des éléments mieux adaptés à son système.

    Morgan Rogers illustre parfaitement cette approche : il a été convoqué non pas pour sa notoriété ou sa valeur marchande, mais parce qu’il correspond aux exigences tactiques du poste de numéro 10 telles que définies par Tuchel.

    Deux philosophies s’opposent ainsi : adapter le système aux stars, ou sélectionner les joueurs en fonction du dispositif.

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  • FBL-EURO-2024-MATCH51-ESP-ENGAFP

    La liberté individuelle face à la discipline collective

    Sous l’ère Southgate, les joueurs bénéficient d’une plus grande liberté individuelle sur le terrain. Convaincu que les grands joueurs peuvent trouver des solutions dans les moments délicats d’un match, le sélectionneur anglais leur laisse une large marge de manœuvre pour décider en fonction des circonstances.

    Cette philosophie a engendré des actions mémorables, à l’image du ciseau retourné somptueux de Jude Bellingham contre la Slovaquie à l’Euro 2024 ou d’autres initiatives individuelles décisives dans les moments chauds.

    À l’inverse, la vision de Tuchel s’appuie davantage sur un collectif structuré : les offensives ne sont pas laissées à l’improvisation, mais préparées à l’avance par des mouvements et des schémas travaillés inlassablement à l’entraînement.

    Si ce système limite quelque peu l’expression individuelle, il renforce la cohésion et la clarté des mouvements collectifs.

    Même si l’effectif actuel ne compte pas de joueurs d’exception comme Foden ou Palmer, Tuchel est convaincu que la force du collectif aura davantage d’impact que les éclats individuels.

  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    Accélérer le jeu : telle est l’essence du projet de Tuchel.

    L'un des principes clés du projet de Tuchel est d'accélérer le jeu au milieu de terrain. Ces dernières années, les équipes ont perfectionné leur organisation défensive, rendant vain d'essayer de percer des blocs compacts à coups de passes lentes et de longues phases de possession.

    Pour contourner ce problème, le staff technique anglais accélère donc la circulation du ballon dans le « troisième espace », cette zone tampon entre le tiers défensif et le tiers offensif. Ce choix tactique s’est clairement illustré lors de la rencontre face à la Croatie.

    Bien que le gardien Jordan Pickford ait touché le ballon à de nombreuses reprises lors de la construction du jeu depuis l’arrière, l’objectif n’était pas seulement de conserver la possession, mais aussi d’attirer l’adversaire dans les zones avancées pour ensuite exploiter les espaces laissés derrière lui.

    Dès que la Croatie avançait, les Three Lions se projetaient rapidement vers l’avant, exploitant la profondeur par des passes directes vers leurs attaquants et ailiers. Ce changement de rythme marque l’une des principales différences avec le style de Southgate.

  • England v Switzerland: Quarter-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Comment Southgate organisait-il ses attaques ?

    Southgate a longtemps misé sur un style de jeu posé et patient. L’équipe d’Angleterre faisait progresser le ballon méthodiquement grâce à une série de passes courtes, en préservant la cohésion entre les lignes.

    L’objectif : atteindre le dernier tiers du terrain en conservant un maximum de contrôle avant d’essayer de percer les blocs défensifs. Face à des adversaires qui privilégiaient le repli défensif, cette méthode s’est souvent révélée payante.

    Toutefois, face à l’évolution constante du football moderne, certaines équipes ont trouvé des parades plus efficaces pour contrer cette construction lente : des blocs défensifs plus audacieux et un pressing haut de plus en plus organisé.

    Dans ces circonstances, l’Angleterre a parfois peiné à se créer des occasions, surtout lorsque les joueurs n’ont pas réussi à trouver des solutions individuelles pour déstabiliser l’organisation défensive adverse.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Des solutions toutes faites plutôt que l’improvisation

    L’un des principes fondamentaux de la philosophie de Tuchel est la résolution anticipée des problèmes tactiques. Plutôt que d’espérer une inspiration individuelle, le technicien allemand prépare un éventail de scénarios et de combinaisons destinés à aider son équipe à contourner les différents types de pressing rencontrés en match.

    Face à la Croatie, plusieurs schémas soigneusement étudiés ont été mis en œuvre. Declan Rice glissait parfois sur le flanc gauche, tandis qu’Harry Kane revenait en profondeur pour participer à la construction du jeu et que Jude Bellingham s’intercalait entre les lignes défensives.

    Ces déplacements, loin d’être aléatoires, s’inscrivaient dans un système cohérent destiné à contourner la pression adverse et à créer de nouveaux espaces pour l’attaque. Une fois ces mouvements aboutis, des passes longues ou des passes verticales rapides propulsaient l’équipe directement dans la zone de danger.

    Sous Southgate, en revanche, les joueurs disposaient d’une plus grande liberté pour trouver leurs propres solutions pendant le match. Un choix qui, s’il a parfois favorisé la souplesse et la créativité, a aussi rendu l’équipe plus vulnérable face aux blocs très organisés.

  • FBL-EURO-2024-MATCH51-ESP-ENGAFP

    L’audace face au réalisme

    Le style de chaque entraîneur reflète en grande partie sa personnalité. Naturellement pragmatique, Southgate cherche avant tout à limiter les erreurs et les risques, et à préserver l’équilibre à chaque phase du jeu.

    Ses équipes ne figurent ainsi pas parmi les plus offensives, mais elles perdent rarement le contrôle des rencontres.

    Cette approche a permis à l’Angleterre d’obtenir d’excellents résultats et d’atteindre deux finales européennes, mais elle lui a également valu des critiques pour son excès de prudence, notamment lorsque l’équipe menait au score et se repliait pour préserver son avantage au lieu de chercher à marquer d’autres buts.

    Tuchel, lui, assume davantage le risque. Il tolère quelques occasions adverses pour accroître la menace offensive de son équipe et maintient souvent le même schéma offensif en cours de match plutôt que de se retrancher en défense quand son équipe mène.

    Contre la Croatie, cette philosophie s’est traduite par une défense moins hermétique que sous Southgate, mais aussi par une capacité accrue à se créer des occasions et à se montrer menaçant devant le but.

  • England FIFA World Cup 2026 Squad AnnouncementGetty Images Sport

    Tuchel mènera-t-il l'Angleterre vers la gloire ?

    Il est encore trop tôt pour porter un jugement définitif sur le projet de Tuchel, mais les premiers signes confirment que la sélection anglaise traverse une véritable phase de transition.

    L’Angleterre est passée d’une philosophie fondée sur la patience, le réalisme et la mise en avant des qualités individuelles à un modèle axé sur l’organisation collective, des schémas tactiques préétablis et un jeu direct et rapide.

    Chaque approche présente des avantages et des limites, et chaque sélectionneur possède sa propre recette pour atteindre le succès. Southgate a apporté stabilité et compétitivité à l’Angleterre, tandis que Tuchel cherche désormais à lui imprimer une identité plus audacieuse et ambitieuse.

    Reste à savoir si cette audace suffira, lors des prochaines sorties du tournoi, pour transformer l’Angleterre d’un simple prétendant en championne du monde.

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