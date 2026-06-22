Tuchel démolit puis reconstruit… Comment l’Angleterre a-t-elle tourné la page de l’héritage de Southgate ?

Depuis plusieurs années, la sélection anglaise cherche la formule idéale alliant résultats probants et spectacle. Si Gareth Southgate a réussi à ramener l’équipe sur le devant de la scène internationale et à la mener jusqu’aux phases finales des grands tournois, l’arrivée de Thomas Tuchel au poste d’entraîneur a introduit une vision du succès résolument différente.
Le match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 contre la Croatie, remporté 4-2, a offert aux supporters un aperçu concret de cette métamorphose. Plus audacieuse, plus directe et davantage prête à prendre des risques, la sélection a affiché un profil nettement différent de celui auquel les supporters s’étaient habitués sous l’ère Southgate.
Si le bilan d’un projet se mesure avant tout à l’aune des titres glanés, la comparaison entre les deux techniciens met en lumière des approches radicalement différentes en matière de philosophie de jeu, de sélection des joueurs et de gestion des grands rendez-vous, comme le soulignait la BBC.