Tuchel démolit puis reconstruit… Comment l’Angleterre a-t-elle tourné la page de l’héritage de Southgate ?

La principale différence entre les deux sélectionneurs réside dans leur approche de la composition de l’équipe. Sous Southgate, la priorité est donnée à l’utilisation des meilleurs talents disponibles, quitte à aligner certains joueurs à des postes ou dans des rôles où ils ne sont pas pleinement à leur avantage. Le sélectionneur anglais préfère ainsi trouver une place à ses cadres plutôt que de les laisser sur le banc.

À l’Euro 2024, Phil Foden a ainsi été aligné à gauche, Cole Palmer a occupé une position avancée entre les lignes et Trent Alexander-Arnold a joué au milieu de terrain, même si ces rôles ne correspondaient pas toujours parfaitement à leurs caractéristiques naturelles.

Tuchel, à l’inverse, a adopté une approche diamétralement opposée. L’Allemand a d’abord fixé le schéma tactique, puis choisi les joueurs capables de l’appliquer avec précision, qu’importe leur renommée. Il a ainsi laissé de côté des noms prestigieux comme Foden, Palmer et Alexander-Arnold pour le Mondial, privilégiant des éléments mieux adaptés à son système.

Morgan Rogers illustre parfaitement cette approche : il a été convoqué non pas pour sa notoriété ou sa valeur marchande, mais parce qu’il correspond aux exigences tactiques du poste de numéro 10 telles que définies par Tuchel.

Deux philosophies s’opposent ainsi : adapter le système aux stars, ou sélectionner les joueurs en fonction du dispositif.