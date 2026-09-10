Un désaccord public a éclaté entre Carlo Ancelotti et son ancien défenseur Thiago Silva au sujet de la reconstruction de l’équipe nationale du Brésil. Les deux hommes avaient auparavant entretenu une relation fructueuse au Paris Saint-Germain lors de la saison 2012-2013, durant laquelle Ancelotti avait notamment qualifié Silva de « meilleur défenseur du monde » au fil de 34 apparitions.

Cependant, leur histoire commune n’a pas empêché Silva de vivement critiquer la décision d’Ancelotti d’écarter des cadres après l’élimination du Brésil en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Le débat a pris de l’ampleur au moment où Ancelotti a annoncé une liste de 26 joueurs, comprenant dix éléments évoluant dans le championnat national, pour les matches amicaux contre l’Australie et l’Inde.



