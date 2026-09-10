AFP
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« Tu veux que je mente ou que je dise la vérité ? » : comment le débat entre Carlo Ancelotti et Thiago Silva a mis au jour la fracture au sein du groupe du Brésil
D’anciens alliés du PSG s’opposent sur la direction à prendre pour le Brésil
Un désaccord public a éclaté entre Carlo Ancelotti et son ancien défenseur Thiago Silva au sujet de la reconstruction de l’équipe nationale du Brésil. Les deux hommes avaient auparavant entretenu une relation fructueuse au Paris Saint-Germain lors de la saison 2012-2013, durant laquelle Ancelotti avait notamment qualifié Silva de « meilleur défenseur du monde » au fil de 34 apparitions.
Cependant, leur histoire commune n’a pas empêché Silva de vivement critiquer la décision d’Ancelotti d’écarter des cadres après l’élimination du Brésil en huitièmes de finale de la Coupe du monde.
Le débat a pris de l’ampleur au moment où Ancelotti a annoncé une liste de 26 joueurs, comprenant dix éléments évoluant dans le championnat national, pour les matches amicaux contre l’Australie et l’Inde.
- Getty Images Sport
Silva met en garde contre une purge rapide à l’européenne
S’exprimant auprès de Radio Tupi, après la victoire de Fluminense contre Platense en Copa Libertadores, Silva a estimé que le football international exige une transition bien plus progressive. Le vétéran aux 113 sélections, écarté de la récente sélection pour la Coupe du monde malgré un prêt convaincant au FC Porto, a insisté sur le fait que l’expérience reste essentielle.
« Voulez-vous que je mente ou que je dise la vérité ? Vous ne pouvez pas écarter des joueurs de 31, 32 ou 33 ans », a déclaré Silva. « En équipe du Brésil, les choses doivent se faire étape par étape. On ne peut pas simplement se débarrasser de tout le monde et faire venir de nouveaux joueurs. »
« Il vient du football européen, où il est plus facile d’effectuer des changements », a ajouté Silva. « Ici, cela ne fonctionne pas comme ça. Je ne suis pas d’accord avec cela, mais c’est lui qui est aux commandes. »
Ancelotti balaie les critiques et expose sa vision
Ancelotti a répondu directement aux commentaires de Silva lors de sa conférence de presse au siège de la CBF à Rio. Le technicien italien a balayé la critique d’un simple « Je ne regarde pas », avant de préciser sa stratégie pour la prochaine trêve internationale.
Il a souligné que, si les matches amicaux servent à évaluer les perspectives d’avenir, l’âge biologique n’empêchera jamais un vétéran qualifié de disputer des tournois majeurs.
« Pour les objectifs que nous avons pour ces matches amicaux, c’est une liste équilibrée, a expliqué Ancelotti. Je ne regarde généralement pas l’âge des joueurs. En ce moment, la priorité va aux jeunes joueurs. Mais si un joueur de 34 ou 35 ans est prêt à jouer dans une compétition importante, il sera en sélection. »
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Dix débuts potentiels mènent la nouvelle ère du Brésil
Ancelotti a confirmé sa priorité donnée à la jeunesse en offrant une première convocation chez les seniors à dix joueurs de moins de 30 ans qui n’avaient encore aucune sélection. Les gardiens Hugo Souza, Pedro Morisco et Otavio mènent cette nouvelle vague aux côtés des défenseurs Arthur Dias, Jair, Mauro Junior, Matheuzinho et Vitor Reis, de Manchester City.
Au milieu de terrain, Breno Bidon et Gabriel Bontempo ont eux aussi reçu leur première convocation, rejoignant des stars déjà bien établies comme Vinicius Junior, Endrick, Estevao et Raphinha.
Le Brésil affrontera l’Australie les 25 et 29 septembre, avant de retrouver l’Inde à Kolkata le 3 octobre pour lancer sa nouvelle ère.
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