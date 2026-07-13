« Tu vas ressentir des émotions, mais après ? » - Diego Luna aborde son exclusion de la Coupe du monde, les vérités difficiles à accepter et la façon de transformer la déception en motivation

Diego Luna a longuement réfléchi depuis qu’il a appris qu’il ne ferait pas partie des 26 joueurs sélectionnés par Mauricio Pochettino pour la Coupe du monde. Au fil de cette introspection, il a pris conscience de plusieurs réalités qu’il est désormais prêt à admettre.

Tout d’abord, l’exclusion fait mal. Elle lui a fait mal le jour même, et elle lui fait encore mal aujourd’hui. Plus d’un mois et demi après l’annonce de la non-sélection du milieu de terrain de 21 ans dans la liste des 26 États-Unis pour la Coupe du monde, pas un jour ne passe sans que cette blessure ne resurgisse. C’était inévitable. Les publicités n’ont jamais cessé, pas plus que les questions. Ce n’est pas quelque chose qu’il a surmonté, et c’est une douleur à la fois familière et totalement différente de tout ce qu’il a jamais ressenti.

Deuxième point : il assume une part de responsabilité dans cette déception. Il pourrait se convaincre que le monde entier lui était hostile ou que la faute n’était pas la sienne, mais il refuse cette vision des choses. Il reconnaît qu’il aurait pu faire certaines choses différemment et mieux gérer certaines situations. Surtout, il estime s’être peut-être emballé trop vite, ce qui aurait provoqué le dérapage.

« La Coupe du monde, c’est le summum », confie-t-il à GOAL. « En tant que footballeur, quand on participe à une Coupe du monde, on coche cette case une fois qu’on y est parvenu », n’est-ce pas ? Pour moi, cet objectif est toujours d’actualité, et j’ai désormais quatre ans pour tout donner, putain, afin de pouvoir y participer en 2030, mais il y a des petits objectifs à atteindre en chemin. J’ai beaucoup réfléchi : peut-être ai-je couru trop vite en pensant que tel ou tel objectif était l’ultime aboutissement, alors que, en réalité, ce sont les petites étapes, le quotidien, qui comptent.

Cette prise de conscience l’amène à repenser non pas la destination, mais la manière d’y parvenir.

« Je n’y croyais pas vraiment et je ne le faisais pas. Je me contentais de dire : “Voilà l’objectif, voilà la stratégie.” Non, c’est demain, et je dois être le meilleur à l’entraînement. La semaine prochaine, je dois être au top pour le match, jouer les 90 minutes et aider mon équipe. Mes objectifs, c’est ça : agir chaque jour et rester discipliné. Je pense que cela me donne plus de chances d’être au rendez-vous en 2030. Ce sont ces petits objectifs, le fait de rester discipliné et de les mettre en pratique plutôt que de se contenter de les énoncer. »

Ce processus ne débute pas aujourd’hui ; il a été lancé il y a plusieurs semaines, comme l’explique le joueur. L’aspect le plus ardu réside dans l’incapacité temporaire de Luna à appliquer sur le terrain les enseignements tirés de son introspection. Longtemps présenté comme l’été charnière de sa carrière, le moment reste déterminant, même si les épreuves l’ont d’abord conduit au plus bas.

« Tu vas être contrarié, dit-il, et tu vas ressentir des émotions, mais maintenant, que faire ? J’ai la chance d’avoir 22 ans et, je l’espère, d’avoir l’occasion de disputer d’autres Coupes du monde. Tu apprends comment ça marche, et tu apprends que rien ne t’est donné. Ce genre de choses peut arriver. Maintenant, il faut préparer son mental et son corps de la bonne manière pour faire ce qu’il faut et être performant à un haut niveau. »

« C’est du passé », poursuit-il, « c’est arrivé, alors qu’est-ce que tu vas faire maintenant ? On va aller de l’avant, et on va continuer à travailler jusqu’à ce que ça devienne réalité. »

Avant de regarder vers l’avenir, la pépite du Real Salt Lake a toutefois pris du recul. Il lui a fallu faire preuve d’humilité et accepter les raisons pour lesquelles cet été s’est terminé.