Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Diego Luna, RSLGOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

« Tu vas ressentir des émotions, mais après ? » - Diego Luna aborde son exclusion de la Coupe du monde, les vérités difficiles à accepter et la façon de transformer la déception en motivation

Analysis
États-Unis
D. Luna
FEATURES
Real Salt Lake
Major League Soccer
Coupe du monde
M. Pochettino

Diego Luna s'est confié à GOAL sur la déception d'avoir manqué la Coupe du monde, les leçons difficiles qu'il en a tirées et les raisons pour lesquelles, selon lui, pour devenir un meilleur joueur, il faut commencer par changer d'approche au quotidien.

Diego Luna a longuement réfléchi depuis qu’il a appris qu’il ne ferait pas partie des 26 joueurs sélectionnés par Mauricio Pochettino pour la Coupe du monde. Au fil de cette introspection, il a pris conscience de plusieurs réalités qu’il est désormais prêt à admettre.

Tout d’abord, l’exclusion fait mal. Elle lui a fait mal le jour même, et elle lui fait encore mal aujourd’hui. Plus d’un mois et demi après l’annonce de la non-sélection du milieu de terrain de 21 ans dans la liste des 26 États-Unis pour la Coupe du monde, pas un jour ne passe sans que cette blessure ne resurgisse. C’était inévitable. Les publicités n’ont jamais cessé, pas plus que les questions. Ce n’est pas quelque chose qu’il a surmonté, et c’est une douleur à la fois familière et totalement différente de tout ce qu’il a jamais ressenti.

Deuxième point : il assume une part de responsabilité dans cette déception. Il pourrait se convaincre que le monde entier lui était hostile ou que la faute n’était pas la sienne, mais il refuse cette vision des choses. Il reconnaît qu’il aurait pu faire certaines choses différemment et mieux gérer certaines situations. Surtout, il estime s’être peut-être emballé trop vite, ce qui aurait provoqué le dérapage.

« La Coupe du monde, c’est le summum », confie-t-il à GOAL. « En tant que footballeur, quand on participe à une Coupe du monde, on coche cette case une fois qu’on y est parvenu », n’est-ce pas ? Pour moi, cet objectif est toujours d’actualité, et j’ai désormais quatre ans pour tout donner, putain, afin de pouvoir y participer en 2030, mais il y a des petits objectifs à atteindre en chemin. J’ai beaucoup réfléchi : peut-être ai-je couru trop vite en pensant que tel ou tel objectif était l’ultime aboutissement, alors que, en réalité, ce sont les petites étapes, le quotidien, qui comptent.

Cette prise de conscience l’amène à repenser non pas la destination, mais la manière d’y parvenir.

« Je n’y croyais pas vraiment et je ne le faisais pas. Je me contentais de dire : “Voilà l’objectif, voilà la stratégie.” Non, c’est demain, et je dois être le meilleur à l’entraînement. La semaine prochaine, je dois être au top pour le match, jouer les 90 minutes et aider mon équipe. Mes objectifs, c’est ça : agir chaque jour et rester discipliné. Je pense que cela me donne plus de chances d’être au rendez-vous en 2030. Ce sont ces petits objectifs, le fait de rester discipliné et de les mettre en pratique plutôt que de se contenter de les énoncer. »

Ce processus ne débute pas aujourd’hui ; il a été lancé il y a plusieurs semaines, comme l’explique le joueur. L’aspect le plus ardu réside dans l’incapacité temporaire de Luna à appliquer sur le terrain les enseignements tirés de son introspection. Longtemps présenté comme l’été charnière de sa carrière, le moment reste déterminant, même si les épreuves l’ont d’abord conduit au plus bas.

« Tu vas être contrarié, dit-il, et tu vas ressentir des émotions, mais maintenant, que faire ? J’ai la chance d’avoir 22 ans et, je l’espère, d’avoir l’occasion de disputer d’autres Coupes du monde. Tu apprends comment ça marche, et tu apprends que rien ne t’est donné. Ce genre de choses peut arriver. Maintenant, il faut préparer son mental et son corps de la bonne manière pour faire ce qu’il faut et être performant à un haut niveau. »

« C’est du passé », poursuit-il, « c’est arrivé, alors qu’est-ce que tu vas faire maintenant ? On va aller de l’avant, et on va continuer à travailler jusqu’à ce que ça devienne réalité. »

Avant de regarder vers l’avenir, la pépite du Real Salt Lake a toutefois pris du recul. Il lui a fallu faire preuve d’humilité et accepter les raisons pour lesquelles cet été s’est terminé.

  • Diego Luna, USMNT new kitNike

    Les raisons pour lesquelles

    Une semaine après l’élimination des États-Unis de la Coupe du monde, l’absence de Luna continue de faire débat. Tout au long de l’année précédant l’épreuve, le milieu de terrain s’est imposé comme la révélation du football américain. Son image, le nez cassé, est devenue emblématique : elle incarne le style de jeu combatif que Luna peut apporter à l’équipe nationale et, pour beaucoup, ce que celle-ci devrait être. Fin 2025, il totalisait 17 sélections, plus que tout autre joueur du vivier américain. Sa dernière cape remonte au dernier match de l’année civile, où il a marqué lors d’une victoire 5-1 contre l’Uruguay. Dans les mois qui ont suivi, il a été l’égérie de plusieurs campagnes de promotion de la Coupe du monde, rendant son absence encore plus surprenante.

    « Le bruit médiatique est fou », reconnaît-il. « On attire l’attention et, quand tout va bien, c’est génial ! Quand ça va mal, ça peut être très, très mauvais. Pour moi, l’essentiel est de trouver le bon équilibre, de garder la tête froide et de ne pas se laisser griser par les moments d’euphorie. Il faut rester stable quand tout va bien et quand ça va mal, car rien n’est jamais acquis ni perdu pour toujours.

    « Tu as vu l’année dernière : 2025, c’était tout Diego Luna », ajoute-t-il. « Les médias, ce qu’ils publiaient, les photos, tout ça. À 21 ans, je me disais : “Waouh, c’est dingue !” Je pense que tout ça, c’est une expérience enrichissante, mec. »

    La blessure qui a retardé son entrée en MLS et l’a privé du stage de mars n’a pas empêché les observateurs de le donner grand favori pour le Mondial. Pourtant, son nom n’a pas figuré dans la liste officielle, suscitant l’étonnement général.

    Interrogé sur ses choix, le sélectionneur américain Mauricio Pochettino a refusé d’entrer dans les détails, par respect pour les joueurs retenus, et a expliqué qu’il n’avait pas contacté les exclus afin d’éviter tout favoritisme et de leur laisser le temps d’accepter sa décision avant un éventuel échange.

    Luna aura cette conversation. S’il devine certaines des raisons de son exclusion, il souhaite tout de même clarifier certains points.

    « La décision de ne pas me sélectionner revient au staff et à la fédération », explique-t-il. « Depuis les derniers matchs amicaux contre l’Uruguay, personne ne m’a adressé la parole à ce sujet. Pour moi, c’est ainsi, et ils ont leurs raisons. Ils étaient occupés à faire ce qu’ils devaient faire pour la fédération, et maintenant, c’est à moi de faire ce que j’ai à faire.

    « Le moment venu, si le staff souhaite m’expliquer les raisons de leur choix, je serai bien sûr à l’écoute. En attendant, il faut se remettre au travail. »

    Avant de se remettre au travail, cependant, Luna a dû accepter la situation. Avoir déjà vécu un tel coup dur l’a aidé, d’une certaine manière.

    • Publicité
  • Final - Gold Cup 2025Getty Images Sport

    Une sensation familière

    Luna a déjà connu des déceptions dans le football. Celle-ci est la plus cuisante, mais pas la première. Il a déjà été écarté de certaines équipes. Il connaît la musique.

    Jeune, il avait déjà été écarté par les San Jose Earthquakes, qui ne croyaient pas en l’avenir de ce petit gabarit aux épaules larges, originaire de la proche ville de Sunnyvale. En 2024, alors qu’il réalisait une saison exceptionnelle couronnée par une sélection au MLS All-Star Game et le titre de Jeune Joueur de l’Année, il n’avait pas été retenu dans l’équipe olympique américaine. Luna n’a pas toujours fait l’unanimité, et c’est précisément ce qui a forgé le joueur qu’il est aujourd’hui.

    « Pour être réaliste, ça a toujours été comme ça », constate-t-il. « Il y a eu des sceptiques. Il y a eu des gens qui me détestaient, des gens qui n’étaient pas d’accord avec moi, des gens qui n’aimaient pas ma façon d’être. Ça a toujours été comme ça, et regardez où j’en suis arrivé en travaillant sur moi-même et en misant sur moi-même.

    « Je pense que ça fait partie du métier : il y a des moments difficiles, et bien sûr, ça me contrarie. Je suis frustré par cette situation, mais ce sont des décisions qui ont été prises, et on ne peut pas laisser ces décisions nous définir, surtout à ce niveau. »

    Fort de cette philosophie, il a tout fait pour que cette exclusion ne définisse pas son été. Comment, alors, a-t-il transformé cette malédiction en bénédiction ? Grâce à sa famille, finalement.

  • Un été pas comme les autres

    C'est à El Paso que Luna a fait ses débuts professionnels. Après avoir quitté le centre de formation des Earthquakes, il a passé quelque temps au centre d'entraînement de Barcelone en Arizona avant de rejoindre l'El Paso Locomotive. Un peu plus d'un an plus tard, le Real Salt Lake l'a recruté, et, avec tout ce qui a suivi, il n'a jamais vraiment eu l'occasion de retourner dans cette ville du Texas qui lui avait permis de se lancer.

    Il a profité de la trêve de la Coupe du monde pour y retourner.

    « C’était génial de renouer avec les gens qui ont fait de moi ce que je suis devenu quand j’étais adolescent », raconte-t-il. « C’était génial de sortir et d’être reconnu dans les restaurants, d’avoir des fans qui m’accueillaient à bras ouverts. C’était génial de retourner là où tout a commencé. »

    Il a aussi profité de ce break pour passer du temps en famille, une rareté dans le football professionnel entre les obligations club et sélection. « Il y a toujours une autre séance, un autre match, un autre stage, explique-t-il. Cette fois, j’ai pu m’organiser pour en profiter au maximum. »



    « J’ai pu passer du temps avec mon fils et avec les personnes que j’aime, ce qui est formidable, mais, en fin de compte, c’est une occasion unique de disputer une Coupe du monde dans son pays d’origine. C’était sans aucun doute un défi sur le plan mental, mais il s’agit aussi de comprendre que la vie continue », explique Luna. « Soit on s’attarde là-dessus et on laisse ça gâcher le temps passé en famille, soit on comprend la situation et on va de l’avant, on profite du présent, on savoure ces moments en famille, et on se dit : “Bon, c’est comme ça.”

    « Il s’agissait de tirer parti de cette période pour en faire quelque chose de bénéfique : passer du temps avec mes proches, profiter de ces matins en famille, ce qui est rare. Ça a été difficile, c’est certain, mais j’ai profité de cet été pour comprendre ce que ça fait quand le football n’est pas au centre de mes préoccupations pendant un certain temps. »

    La paternité l’a aidé à se recentrer, tout comme ses amis. Ses premiers propos publics sur son exclusion de la Coupe du monde ont été tenus aux côtés des célèbres youtubeurs Chicos Toxicos, qui n’ont pas hésité à se moquer gentiment de sa situation. « J’ai entendu dire que tu étais libre cet été », a lancé l’un d’eux. D’autres blagues ont rapidement suivi, notamment sur les publicités, les coups de fil et les raisons pour lesquelles jouer pour le Mexique aurait peut-être été une meilleure option.

    Ces vannes l’ont aidé à tourner la page : parfois, le meilleur remède, c’est le rire.

    « On passe du temps avec ses amis, on traîne avec des gens et, même si je sais qu’ils ne le font pas exprès, ça détend », explique-t-il. « Parfois, on se crée des souvenirs sur lesquels on peut s’appuyer à partir de situations qui ne se passent pas comme prévu. C’est comme ça que je vois les choses. Il faut savoir prendre du recul. Puisqu’on ne peut pas changer le passé, autant l’accepter et en rire. Ensuite, il faut continuer à travailler pour s’assurer que cela ne se reproduise plus. »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Luna AudiAudi

    Tourner la page

    L’un des aspects les plus surprenants lorsqu’on rate une Coupe du monde, c’est que, peu de temps après, la vie reprend exactement là où elle s’était arrêtée. Il reste l’une des figures emblématiques de la MLS, ce qui explique pourquoi il a été choisi cet été pour incarner la dernière campagne publicitaire d’Audi, « The Driven ». Malgré tout ce qui s’est passé, Luna continue d’évoquer un certain sentiment chez les gens, peut-être même davantage qu’auparavant.

    Aujourd’hui, enfin, Luna se prépare à retrouver le RSL après ce qu’il appelle « une petite présaison ». Il s’est exprimé sur cet été, mais c’est en remontant sur le terrain qu’il pourra mettre en pratique tout ce qu’il a dit. Ce n’est qu’alors qu’il pourra véritablement tourner la page.

    « Je veux jouer », affirme-t-il. « Cette longue pause a été, de loin, l’aspect le plus difficile. Pas d’entraînement collectif, juste moi face à moi-même, avec cette envie irrépressible de retrouver le terrain. Au fond, peu importe ce que le monde extérieur ou les médias peuvent dire : je dois maintenant prouver ce que je sais faire, performer à haut niveau et le répéter match après match pour mériter de porter à nouveau cet écusson.

    « Tout est une question d’état d’esprit. Au final, il faut transformer cette épreuve en carburant. Où cela va-t-il vous mener ? Pour moi, ça a fait mal, c’est un raté majeur, mais maintenant il s’agit de se concentrer sur la suite de la saison et de tout faire pour continuer à progresser et obtenir à nouveau cette chance de porter l’écusson. »

    Le jour où il revêtera de nouveau la tunique de l’équipe nationale américaine, ce sera un Luna transformé. Un joueur qui aura appris l’humilité sans perdre sa force mentale et physique, et dont la motivation sera encore plus vive qu’auparavant.

    La vie de Luna était forcément amenée à changer cet été. Ce changement n’a pas pris la tournure espérée, mais il s’est produit. Et le joueur a lui aussi évolué.

    « Je ne souhaite pas m’épancher davantage », conclut-il, « car je ne veux pas que tout cela soit rendu public, mais parfois, je ne donne pas le meilleur de moi-même en raison de certaines situations en dehors du football. Il s’agit de comprendre que cela fait partie du métier de bon professionnel : trouver l’équilibre entre la vie en dehors du terrain et celle sur le terrain. C’est une chose que j’ai apprise récemment.

    Quand la vie privée est chaotique, il faut savoir faire le vide. Il faut savoir faire le vide et, une fois l’arbitre sifflé, se consacrer uniquement au jeu. »

    Cette séparation, il est encore en train de l’apprendre. Il ne peut pas empêcher les coups durs, mais il sait désormais qu’ils n’ont pas leur place sur le terrain.

    « C’est un aspect sur lequel je travaille encore », reconnaît-il. « Il s’agit de le maîtriser, car la vie est une succession de hauts et de bas. C’est en le maîtrisant que l’on atteint des performances optimales et l’apogée de sa carrière. Où que cela me mène, je suis impatient de découvrir ce que l’avenir me réserve. »


Jeux d'amitié des clubs
Real Salt Lake crest
Real Salt Lake
RSL
Burnley crest
Burnley
BUR