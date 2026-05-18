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« Tu vas nous manquer, légende » : Lamine Yamal et Frenkie de Jong rendent hommage à Robert Lewandowski, qu’ils jugent « inspirant », alors que l’attaquant du FC Barcelone officialise son départ cet été
Le lien particulier qui unit Yamal à la légende
Robert Lewandowski a officialisé ce week-end son départ du FC Barcelone à l’issue de la saison, marquant la fin d’un parcours de quatre ans riche en trophées, durant lequel il a développé une complicité évidente avec le jeune Yamal sur le terrain.
La jeune pépite a tenu à le remercier via Instagram, saluant son mentor et partenaire d’attaque durant son ascension fulgurante : « Tu vas nous manquer, légende. »
De Jong exprime sa gratitude pour ce parcours
De Jong a publié un hommage plus détaillé, évoquant les années passées aux côtés du vétéran polonais, tant sur le terrain qu’en dehors. « Je te suis reconnaissant pour tous les souvenirs partagés ces dernières années, dans les vestiaires, sur le terrain, mais aussi au-delà du football. Tu as été une source d’inspiration pour tant de gens tout au long de ton parcours. Je te souhaite, à toi et à ta famille, tout le bonheur et le succès possibles pour ce nouveau chapitre de ta vie. Tu vas nous manquer, Roberto », a écrit De Jong.
Une garde d’honneur a rendu un dernier hommage émouvant.
Ces hommages ont suivi une soirée riche en émotions au Spotify Camp Nou, où Robert Lewandowski a versé des larmes d’émotion lors de la victoire 3-1 contre le Real Betis. À la 83e minute, l’entraîneur Hansi Flick lui a offert un tour d’honneur solitaire, permettant au stade de scander son nom une dernière fois. Bien qu’il n’ait pas marqué lors de son ultime sortie à domicile, le légendaire buteur est resté sur la pelouse plusieurs minutes après le coup de sifflet final pour remercier un public qui refusait de laisser son numéro neuf partir sans un adieu digne d’un héros.
Sous le maillot blaugrana, il a disputé 192 matchs, inscrit 119 buts et délivré 24 passes décisives, tout en conquérant sept trophées : trois Liga, une Copa del Rey et trois Supercopas d’Espagne.
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Flick rend hommage à un modèle irremplaçable
L’entraîneur du Barça, Flick, qui avait déjà dirigé Lewandowski lors de leur passage historique au Bayern Munich, reconnaît sans détour le vide laissé par l’attaquant. « Un véritable professionnel et un modèle », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il serait quasi impossible pour le service de recrutement du club de remplacer un joueur de cette envergure.
Alors que l’avant-centre polonais s’apprête à entamer un nouveau chapitre après avoir conquis tous les titres nationaux en Espagne, le club catalan doit déjà préparer la saison 2026-2027 sans celui qui a animé son attaque durant quatre ans.