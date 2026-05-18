Robert Lewandowski a officialisé ce week-end son départ du FC Barcelone à l’issue de la saison, marquant la fin d’un parcours de quatre ans riche en trophées, durant lequel il a développé une complicité évidente avec le jeune Yamal sur le terrain.

La jeune pépite a tenu à le remercier via Instagram, saluant son mentor et partenaire d’attaque durant son ascension fulgurante : « Tu vas nous manquer, légende. »











