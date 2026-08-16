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« Tu vas adorer ce joueur » : Christos Tzolis brille avec deux passes décisives impressionnantes pour ses débuts compétitifs avec Arsenal contre Manchester City
Prendre le dessus sur Vinicius Junior
Le champion en titre de Premier League a trouvé un nouveau héros après sa large victoire 3-0 dimanche. Tzolis, qui a bouclé un transfert de 34 millions de livres sterling en provenance du Club Bruges, a connu sa première titularisation en match officiel avec Arsenal. L’ailier est arrivé alors que le club poursuivait, selon certaines informations, Vinicius Junior du Real Madrid, mais Tzolis a rapidement prouvé qu’il était largement capable d’assumer ce rôle.
Il a créé le deuxième but lorsque Martin Odegaard a adressé un centre rentrant depuis le côté droit. Tzolis a remis le ballon de la tête au second poteau pour Kai Havertz, qui a marqué de la tête à bout portant, laissant Gianluigi Donnarumma impuissant malgré une main dessus.
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Des statistiques brillantes soulignent une performance électrique
Tzolis ne s’est pas arrêté là, bouclant l’intégralité des 90 minutes tout en tourmentant sans cesse la défense adverse. Pendant le match, il a touché 42 ballons, créé deux grosses occasions et délivré trois passes clés.
Sur le troisième but, Tzolis a adressé une passe brillante à Odegaard. Le capitaine a effacé Josko Gvardiol avec fluidité, exécuté une superbe feinte de frappe pour mettre Donnarumma au sol, puis a tranquillement poussé le ballon au fond des filets. L’ancien ailier d’Everton Pat Nevin a salué cette action sur BBC Radio 5 Live, en déclarant : « Le ballon arrive jusqu’à Tzolis et sa passe vers Odegaard est brillante, lui qui ensuite, au lieu de paniquer, ralentit. »
Les éloges appuyés d’Arteta et des supporters en extase
Les supporters d’Arsenal ont couvert de louanges sa performance sur les réseaux sociaux. Un fan a notamment écrit : « Christos Tzolis est peut-être l’une de nos recrues les plus intelligentes et les meilleures de ces dernières années. Donne-moi juste la moitié de ce que tu as fait au Club Bruges la saison dernière. » Un autre a ajouté : « Je sais que tout le monde dit qu’il ne faut pas prêter attention à la pré-saison, mais Tzolis a l’air d’un vrai joyau. Une recrue sans battage médiatique, mais qui pourrait avoir un énorme impact. »
Mikel Arteta est tout aussi satisfait de sa nouvelle recrue. L’entraîneur a déclaré : « Je suis très satisfait de lui. D’abord, il y a la manière dont il s’est adapté au club, à l’équipe, et la connexion qu’il a déjà créée avec les garçons. Je pense que vous allez adorer le joueur. »
- Getty Images Sport
Quel avenir pour Arsenal et Manchester City ?
Pour la suite, Arsenal espérera que Tzolis pourra surfer sur cette dynamique lors de la défense de son titre en Premier League. Si le champion en titre savoure un début de campagne maîtrisé, l’après-midi a tourné au cauchemar pour Enzo Maresca. L’entraîneur a échoué de manière spectaculaire lors de son premier match officiel depuis qu’il a succédé à Pep Guardiola à Manchester City, ce qui lui laisse d’importants problèmes à régler avant le début du championnat.
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