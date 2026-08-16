Le champion en titre de Premier League a trouvé un nouveau héros après sa large victoire 3-0 dimanche. Tzolis, qui a bouclé un transfert de 34 millions de livres sterling en provenance du Club Bruges, a connu sa première titularisation en match officiel avec Arsenal. L’ailier est arrivé alors que le club poursuivait, selon certaines informations, Vinicius Junior du Real Madrid, mais Tzolis a rapidement prouvé qu’il était largement capable d’assumer ce rôle.

Il a créé le deuxième but lorsque Martin Odegaard a adressé un centre rentrant depuis le côté droit. Tzolis a remis le ballon de la tête au second poteau pour Kai Havertz, qui a marqué de la tête à bout portant, laissant Gianluigi Donnarumma impuissant malgré une main dessus.