Arsenal a continué de dominer la possession et d’accentuer son avantage, ce qui a abouti à un deuxième but à la 28e minute. Martin Odegaard a adressé un dangereux centre rentrant depuis le côté droit qui a contourné la défense. Le débutant Christos Tzolis a intelligemment remis le ballon de la tête au second poteau, permettant à Havertz de marquer de la tête avec assurance à six mètres.

Le club londonien a gardé une maîtrise totale du match jusqu’au coup de sifflet de l’arbitre, ce qui a permis à la première période de s’achever sur un confortable avantage de 2-0. Le milieu de terrain, renforcé par le recrutement à 75 M£ de Bruno Guimaraes, a complètement étouffé City et mis en lumière l’impressionnante profondeur offensive dont dispose Mikel Arteta.