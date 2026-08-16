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« Tu seras viré demain matin » : les supporters d'Arsenal se moquent sans pitié d'Enzo Maresca alors que Riccardo Calafiori entre dans l'histoire
Calafiori établit de nouveaux records
Maresca a connu des débuts catastrophiques à la tête de Manchester City. Arsenal s’est projeté vers l’avant dès le coup d’envoi, avec une superbe passe en profondeur de Myles Lewis-Skelly. Le ballon a trouvé Calafiori, qui l’a glissé au-delà de Gianluigi Donnarumma après seulement 24 secondes.
Cette frappe éclair est officiellement devenue le but le plus rapide de l’histoire du Community Shield, et se classe au quatrième rang des buts les plus rapides de toute l’histoire d’Arsenal.
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Havertz creuse l’écart
Arsenal a continué de dominer la possession et d’accentuer son avantage, ce qui a abouti à un deuxième but à la 28e minute. Martin Odegaard a adressé un dangereux centre rentrant depuis le côté droit qui a contourné la défense. Le débutant Christos Tzolis a intelligemment remis le ballon de la tête au second poteau, permettant à Havertz de marquer de la tête avec assurance à six mètres.
Le club londonien a gardé une maîtrise totale du match jusqu’au coup de sifflet de l’arbitre, ce qui a permis à la première période de s’achever sur un confortable avantage de 2-0. Le milieu de terrain, renforcé par le recrutement à 75 M£ de Bruno Guimaraes, a complètement étouffé City et mis en lumière l’impressionnante profondeur offensive dont dispose Mikel Arteta.
Les fans se moquent sans pitié de Maresca, en difficulté
Les difficultés évidentes du club mancunien ne sont pas passées inaperçues auprès des supporters d’Arsenal en liesse dans le stade. À mesure que le match échappait aux hommes de Maresca, les fans visiteurs se sont mis à se moquer sans pitié du banc adverse.
À la 31e minute, de puissants chants à l’unisson de « Tu seras viré demain matin » ont résonné dans l’enceinte, visant directement Maresca. City a ressemblé à l’ombre de lui-même, peinant à enchaîner les passes ou à inquiéter David Raya. Privée de plusieurs joueurs clés absents, l’équipe a semblé totalement à court d’idées, laissant son nouvel entraîneur subir un accueil humiliant et hostile.
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En se projetant pour les deux clubs
Alors que la seconde période approche, Maresca fait face à un immense défi : insuffler une remontée et reconstruire le moral en miettes de son équipe avant le début de sa campagne de Premier League. Il doit rapidement imposer son schéma tactique pour éviter une crise dès le début de saison. À l’inverse, Arsenal cherchera à achever le travail lors des 45 minutes restantes, avec l’objectif de prolonger cet élan autoritaire dans une défense réussie de son titre de Premier League.
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