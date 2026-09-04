« Tu regrettes ce transfert ? » - Le retour de Lucas Digne au Paris Saint-Germain plonge dans la crise après que Luis Enrique a écarté le défenseur pour des « raisons sportives »

Les espoirs du Français de s’assurer un temps de jeu régulier en équipe première ont subi un coup d’arrêt immédiat lorsqu’il est resté sur le banc sans entrer en jeu lors du match d’ouverture de la saison de Ligue 1 du PSG contre Rennes. S’il a finalement disputé ses premières minutes en compétition la semaine suivante face à Lille, son entrée à la 71e minute alors que son équipe était menée 2-0 n’a pas eu l’impact qu’il, ni les supporters du club, avaient imaginé au moment de la conclusion de l’accord.

Le PSG est parvenu à revenir tardivement dans cette rencontre, en marquant dans la première puis dans la cinquième minute du temps additionnel pour arracher un point spectaculaire, mais la contribution individuelle de Digne a manifestement été jugée insuffisante. L’évaluation de sa prestation par le staff technique durant ces minutes limitées semble avoir été le déclencheur de son exclusion totale du groupe cette semaine, ce qui suggère une fracture croissante concernant son rôle dans l’équipe.