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« Tu regrettes ce transfert ? » - Le retour de Lucas Digne au Paris Saint-Germain plonge dans la crise après que Luis Enrique a écarté le défenseur pour des « raisons sportives »
Luis Enrique fait un choix fort dans sa sélection
Le retour de Digne au Parc des Princes a immédiatement rencontré un premier obstacle après que l'entraîneur Luis Enrique a choisi de laisser le joueur de 33 ans hors du groupe pour le choc de vendredi contre Monaco. Malgré la signature d'un contrat courant jusqu'en 2029 après son arrivée cet été en provenance d'Aston Villa, les premières performances de l'arrière latéral n'ont manifestement pas satisfait le technicien espagnol durant les premières semaines de la saison.
Selon des informations de L'Equipe, la décision d'écarter l'ancien joueur d'Aston Villa repose entièrement sur des « raisons sportives » après un début décevant lors de son deuxième passage à Paris.
- AFP
En difficulté pour obtenir du temps de jeu dans la capitale
Les espoirs du Français de s’assurer un temps de jeu régulier en équipe première ont subi un coup d’arrêt immédiat lorsqu’il est resté sur le banc sans entrer en jeu lors du match d’ouverture de la saison de Ligue 1 du PSG contre Rennes. S’il a finalement disputé ses premières minutes en compétition la semaine suivante face à Lille, son entrée à la 71e minute alors que son équipe était menée 2-0 n’a pas eu l’impact qu’il, ni les supporters du club, avaient imaginé au moment de la conclusion de l’accord.
Le PSG est parvenu à revenir tardivement dans cette rencontre, en marquant dans la première puis dans la cinquième minute du temps additionnel pour arracher un point spectaculaire, mais la contribution individuelle de Digne a manifestement été jugée insuffisante. L’évaluation de sa prestation par le staff technique durant ces minutes limitées semble avoir été le déclencheur de son exclusion totale du groupe cette semaine, ce qui suggère une fracture croissante concernant son rôle dans l’équipe.
La hiérarchie défensive révélée
Ce qui rend l’absence de Digne encore plus alarmante, c’est la crise de disponibilité actuelle au poste d’arrière gauche chez les champions de France en titre. Nuno Mendes, titulaire indiscutable à ce poste, purge actuellement une suspension nationale. L’international portugais a reçu un carton rouge direct contre Lens lors du Trophée des champions avant le début de la saison, ce qui le prive des trois premiers matches de championnat.
Avec l’absence de Mendes, la porte semblait grande ouverte pour que Digne retrouve sa place dans le onze de départ et prouve sa valeur aux supporters. À la place, Enrique a préféré utiliser les défenseurs centraux polyvalents Lucas Beraldo et Lucas Hernandez sur le côté gauche d’une défense à quatre.
- Getty Images Sport
Aston Villa à la peine après le départ de Digne
Alors que Digne traverse sa crise personnelle en France, ses anciens employeurs d’Aston Villa vivent eux aussi un début de saison cauchemardesque. L’équipe d’Unai Emery a été balayée 4-0 par Brighton lors de son entrée en lice en Premier League, avant d’enchaîner avec une courte défaite 1-0 contre Arsenal.
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