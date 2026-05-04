Tu regardes, Ruben Amorim ?! Gagnants et perdants : Michael Carrick et Manchester United récoltent les fruits de leur confiance en Kobbie Mainoo, tandis que les problèmes d'Arne Slot et de Liverpool persistent

Matheus Cunha et Benjamin Sesko avaient offert un avantage précoce à Manchester United, annonçant une revanche éclatante après les défaites 5-0 et 7-0 concédées face à Liverpool au cours des cinq dernières années. Mais au lieu d’achever le travail avec sang-froid, les hôtes ont dilapidé leur avance à cause de deux moments d’égarement d’Amad Diallo et de Senne Lammens, dont ont profité les excellents Dominik Szoboszlai et Cody Gakpo.

Heureusement pour United, son unique produit du centre de formation, Mainoo, a pris les choses en main : depuis l’extérieur de la surface, il a inscrit avec sang-froid le but de la victoire. Il y a quelques mois à peine, l’avenir du jeune homme à Old Trafford semblait compromis en raison de l’entêtement de Ruben Amorim. Aujourd’hui, il incarne l’avenir du club. Même constat pour Michael Carrick, qui a probablement fait assez pour mériter un contrat permanent auprès de Sir Jim Ratcliffe, lui ayant déjà assuré une place en Ligue des champions dès sa troisième saison comme copropriétaire.

Liverpool, en revanche, a connu une soirée plus terne : Andy Robertson, en difficulté lors de son ultime sortie à Old Trafford sous le maillot des Reds, a symbolisé les limites du groupe, contraignant Arne Slot à justifier une nouvelle défaite face à un grand rival.

Goal passe en revue les gagnants et les perdants de cette soirée à Old Trafford.