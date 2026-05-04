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Man Utd-Liverpool W+LsGetty/GOAL
Richard Martin

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Tu regardes, Ruben Amorim ?! Gagnants et perdants : Michael Carrick et Manchester United récoltent les fruits de leur confiance en Kobbie Mainoo, tandis que les problèmes d'Arne Slot et de Liverpool persistent

Winners & losers
Manchester United
Liverpool
Premier League
K. Mainoo
M. Carrick
A. Robertson
Manchester United vs Liverpool
A. Slot
FEATURES

Pour Manchester United, la première mi-temps du derby contre Liverpool s'est déroulée comme une promenade dominicale dans le parc. Les Red Devils menaient largement après avoir marqué deux buts en l'espace de 14 minutes, et leurs plus grands rivaux n'avaient pratiquement pas réussi à les inquiéter. La seconde période, en revanche, a ressemblé à une bagarre générale dans un pub après une pinte de trop. Mais c'est finalement Kobbie Mainoo, un enfant du pays, qui a eu le dernier mot.

Matheus Cunha et Benjamin Sesko avaient offert un avantage précoce à Manchester United, annonçant une revanche éclatante après les défaites 5-0 et 7-0 concédées face à Liverpool au cours des cinq dernières années. Mais au lieu d’achever le travail avec sang-froid, les hôtes ont dilapidé leur avance à cause de deux moments d’égarement d’Amad Diallo et de Senne Lammens, dont ont profité les excellents Dominik Szoboszlai et Cody Gakpo.

Heureusement pour United, son unique produit du centre de formation, Mainoo, a pris les choses en main : depuis l’extérieur de la surface, il a inscrit avec sang-froid le but de la victoire. Il y a quelques mois à peine, l’avenir du jeune homme à Old Trafford semblait compromis en raison de l’entêtement de Ruben Amorim. Aujourd’hui, il incarne l’avenir du club. Même constat pour Michael Carrick, qui a probablement fait assez pour mériter un contrat permanent auprès de Sir Jim Ratcliffe, lui ayant déjà assuré une place en Ligue des champions dès sa troisième saison comme copropriétaire.

Liverpool, en revanche, a connu une soirée plus terne : Andy Robertson, en difficulté lors de son ultime sortie à Old Trafford sous le maillot des Reds, a symbolisé les limites du groupe, contraignant Arne Slot à justifier une nouvelle défaite face à un grand rival.

Goal passe en revue les gagnants et les perdants de cette soirée à Old Trafford.

  • Kobbie Mainoo Man Utd 2:1Getty Images

    Le vainqueur est Kobbie Mainoo.

    Dans un match où la fierté locale compte plus que jamais, seuls deux des 22 titulaires étaient originaires de Manchester ou de Liverpool. Si un certain entraîneur portugais était encore en poste, United n’aurait peut-être aligné aucun représentant local. Mais Mainoo n’était pas là pour faire de la figuration : il a joué avec la passion et la fierté que ce derby exige, puis, alors que la victoire se profilait, il a livré une action d’une qualité rare pour sceller le succès.

    En première période, il a fait office de maillon essentiel entre la défense et l’attaque. Un peu plus discret après la pause alors que Liverpool revenait dans le match, il a finalement fait la différence en fin de rencontre grâce à un jeu offensif tranchant. Beaucoup auraient expédié le ballon dans les tribunes, mais lui a gardé son sang-froid, imaginant une passe à un coéquipier, avant de placer le ballon du plat du pied dans le coin inférieur des filets.

    Il aurait pu couronner sa performance d’un deuxième but dans le temps additionnel, mais il a préféré offrir une passe décisive à Diogo Dalot, dont la frappe a frôlé le cadre. Peu importe : Mainoo a rappelé pourquoi United a tant intérêt à le conserver et à l’inciter à prolonger son contrat, afin qu’il continue de dicter le jeu des Red Devils au moins cinq années supplémentaires.

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  • Andy RobertsonGetty

    LES FLOPPÉS : Andy Robertson et les déceptions de Liverpool

    Andy Robertson a souvent réjoui les supporters de Liverpool dans ce genre d’affrontements, qu’il s’agisse de la victoire écrasante 5-0 ici à Old Trafford en 2021 ou de la démonstration 7-0 de 2023, à laquelle il a largement contribué. Mais son match trop timide et approximatif a rappelé pourquoi il quittera Liverpool à l’expiration de son contrat cet été, offrant une bien triste façon de dire adieu à l’une des plus grandes rivalités du club.

    Dominé sur son côté par Bryan Mbeumo et Bruno Fernandes, puis même par Dalot lors d’une première période catastrophique, il a été remplacé par Milos Kerkez dès que Liverpool a égalisé, preuve que l’Écossais risquait de saboter les maigres progrès du groupe.

    Il n’était toutefois pas le seul cadre des Reds à avoir déçu : Jérémie Frimpong a été inefficace offensivement, Alexis Mac Allister a perdu le ballon au profit de Mainoo et Florian Wirtz n’a quasiment rien apporté, hormis une frappe non cadrée en première période.

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Vainqueur : Michael Carrick

    Comme à son habitude, l’entraîneur par intérim a refusé de mordre à l’hameçon lorsqu’on lui a demandé s’il méritait d’être nommé à ce poste de façon permanente, mais son bilan parle de lui-même. Il a remporté 10 des 14 matches disputés depuis qu’il a remplacé Amorim et, si la saison avait commencé au moment où il a pris les rênes, son équipe serait en tête du championnat. Il a également battu les cinq autres cadors du « Big Six », son groupe répondant présent à chaque rendez-vous majeur.

    La seconde période a toutefois rappelé que Carrick a encore des progrès à faire et qu’il n’est pas encore dans la cour des très grands entraîneurs comme Luis Enrique ou Carlo Ancelotti. Il a néanmoins rempli l’objectif principal : valider le billet pour la Ligue des champions. De plus, le club est en lice pour terminer dans le top 3, un bond remarquable après une 15e place l’an passé.

    Surtout, Carrick a démontré qu’il connaît le club comme sa poche et qu’il sait tirer le meilleur de son effectif. Même s’il ne l’avouera pas, il mérite d’avoir sa chance pour prouver qu’il peut mener United encore plus haut.


  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    LE PERDANT : Arne Slot

    Liverpool est toujours en course pour une qualification en Ligue des champions, tout comme Manchester United, mais ce résultat confirme une nouvelle fois que le club devrait changer d’entraîneur cet été. Carrick a remporté tous les grands matchs, tandis que Slot les a presque tous perdus. Sous sa direction, United a réalisé le doublé face à Liverpool pour la première fois en dix ans, tandis que son équipe a été battue à trois reprises par Manchester City, avec un score cumulé de 9-1. Les Cityzens ont également réussi le doublé face à Liverpool pour la première fois en 23 ans.

    Seuls Arsenal et Tottenham, les deux autres membres du « Big Six », ont été battus par les Reds cette saison, la victoire contre les Gunners remontant au mois d’août. Fidèle à son habitude, Slot n’a pas dérogé au scénario qu’il a suivi toute la saison et a en partie imputé la défaite à l’arbitrage, soulignant la décision d’accorder le but de Sesko et évoquant même une décision prise lors de la défaite contre United à Anfield en octobre.

    Si la légende du club Xabi Alonso cherche un nouveau défi cet été et que des techniciens comme Andoni Iraola sont également sur le marché, les dirigeants des Reds devront se demander s’ils veulent conserver un entraîneur dont le bilan, dans les rencontres qui comptent, est aussi médiocre.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-MAN UTDAFP

    Vainqueur : Sir Jim Ratcliffe

    Sir Jim Ratcliffe a enfin obtenu ce qu'il voulait : voir le club dont il est propriétaire participer à la plus grande compétition de clubs qui soit. Dans bon nombre de ses interviews depuis qu'il a acquis une participation de 1,4 milliard de livres sterling dans les Red Devils, Ratcliffe a souligné l'importance de participer à la Ligue des champions, car celle-ci constitue la principale source de revenus et apporte un prestige certain.

    Le club n’a plus goûté à la C1 depuis décembre 2023, soit le mois même où l’industriel britannique prenait les commandes des opérations sportives des Red Devils. Il n’a donc jamais entendu l’hymne de la compétition résonner à Old Trafford depuis sa loge d’honneur.

    Ironie du calendrier, ce retour sur la scène continentale intervient malgré ses choix sportifs plutôt qu’en raison d’eux. Il a d’abord confirmé Erik ten Hag avant de le limoger quatre mois plus tard, puis a nommé Amorim malgré les interrogations sur son système de jeu et son inexpérience en Premier League. Reste que les fortunes colossales finissent souvent par l’emporter, et le copropriétaire des Red Devils a désormais engagé le club sur la voie de son objectif affiché : reprendre, pour reprendre les mots de Sir Alex Ferguson, « la place de Liverpool et Manchester City sur leur piédestal ».

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-WOLVESAFP

    LE FLOP : Ruben Amorim

    Au fil de ses nombreuses conférences de presse mémorables, Amorim a martelé deux idées fixes : Manchester United n’avait pas le niveau pour briller en Ligue des champions et Mainoo n’était pas assez bon pour porter le maillot mancunien. Les faits ont depuis totalement infirmé ces deux théories.

    Ironie du sort : il aurait pu atteindre son premier objectif, terminer dans le top 5, simplement en réévaluant son jugement sur le jeune milieu formé au club. Le technicien portugais n’a jamais titularisé Mainoo en Premier League avant son départ forcé en janvier ; s’il avait conservé son poste, le joueur de 21 ans négocierait sans doute avec des rivaux plutôt que de signer un nouveau contrat juteux.

    Refusant d’adapter son schéma tactique pour intégrer le jeune talent, il s’est obstiné sur ses principes. Depuis, United a tourné la page de ce règne désastreux et chaotique pour se projeter vers des horizons bien plus prometteurs.