Tu regardes, Arsenal ?! Gagnants et perdants alors que Man City prépare un duel historique pour le titre de Premier League – mais le pari de Chelsea sur Liam Rosenior menace de réduire en miettes le projet des Blues

Chelsea, qui restait sur quatre défaites en cinq matchs toutes compétitions confondues, n’avait pour seul répit qu’une large victoire 7-0 en Coupe d’Angleterre contre Port Vale (League One), était attendu au tournant face à City.

C’est donc avec surprise que l’équipe de Liam Rosenior a réussi à contenir ses visiteurs durant une première période d’observation, les deux formations se jaugeant sans véritable éclat avant la pause. Et, comme prévu, le scénario a basculé dès le retour des vestiaires.

City a ouvert le score en début de seconde période par l’intermédiaire de Nico O’Reilly, héros de la Carabao Cup, avant que Marc Guehi ne double la mise quelques minutes plus tard. Jeremy Doku a ensuite profité d’une erreur de Moisés Caicedo pour inscrire le troisième but et sceller le sort de la rencontre.

Ce match londonien pourrait s’avérer décisif pour la suite du championnat et marquer durablement les esprits. GOAL vous propose donc un tour d’horizon des grands gagnants et des déçus de Stamford Bridge.