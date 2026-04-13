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Richard Martin

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Tu regardes, Arsenal ?! Gagnants et perdants alors que Man City prépare un duel historique pour le titre de Premier League – mais le pari de Chelsea sur Liam Rosenior menace de réduire en miettes le projet des Blues

Winners & losers
Manchester City
Chelsea
Arsenal
FEATURES
Chelsea vs Manchester City
Premier League
R. Cherki
N. O'Reilly
L. Rosenior
M. Guehi

Le déplacement de Manchester City chez Chelsea, dimanche après-midi, a soudainement pris une importance cruciale après les résultats de la Premier League samedi. Le leader Arsenal a surpris tout le monde en s’inclinant à domicile face à Bournemouth, offrant ainsi à l’équipe de Pep Guardiola une opportunité inattendue de revenir dans la course au titre. De leur côté, les Reds, cinquièmes, ont évité un nouveau faux pas contre Fulham et mettent désormais la pression sur les Blues, qui briguent une qualification pour la Ligue des champions.

Chelsea, qui restait sur quatre défaites en cinq matchs toutes compétitions confondues, n’avait pour seul répit qu’une large victoire 7-0 en Coupe d’Angleterre contre Port Vale (League One), était attendu au tournant face à City.

C’est donc avec surprise que l’équipe de Liam Rosenior a réussi à contenir ses visiteurs durant une première période d’observation, les deux formations se jaugeant sans véritable éclat avant la pause. Et, comme prévu, le scénario a basculé dès le retour des vestiaires.

City a ouvert le score en début de seconde période par l’intermédiaire de Nico O’Reilly, héros de la Carabao Cup, avant que Marc Guehi ne double la mise quelques minutes plus tard. Jeremy Doku a ensuite profité d’une erreur de Moisés Caicedo pour inscrire le troisième but et sceller le sort de la rencontre.

Ce match londonien pourrait s’avérer décisif pour la suite du championnat et marquer durablement les esprits. GOAL vous propose donc un tour d’horizon des grands gagnants et des déçus de Stamford Bridge.

  • Rayan CherkiGetty Images

    Le vainqueur est Rayan Cherki.

    Rappelons-le, Rayan Cherki, souvent présenté comme un franc-tireur et jusqu’ici en deçà de l’énorme battage médiatique qui avait accompagné son éclosion de jeune prodige, semblait un choix audacieux pour succéder à Kevin De Bruyne. Pourtant, l’investissement de 34 millions de livres (45 millions de dollars) s’est déjà avéré judicieux : le joueur pourrait bien, à lui seul, faire pencher la balance en faveur de City dans la course au titre.

    Le génie français a d’abord débloqué la rencontre d’un centre millimétré pour O’Reilly, avant de claquer un véritable chef-d’œuvre et d’offrir à Marc Guehi un but qui a mis en lumière ses qualités de dribbleur et son sens du placement. Ses deux passes décisives, en l’espace de sept minutes seulement, lui permettent d’atteindre la barre des 10 caviars en Premier League cette saison, un total que seul Bruno Fernandes parvient à surpasser.

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  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-BOURNEMOUTHAFP

    Le perdant : Arsenal

    Les grands perdants du match de dimanche sont sans doute ceux qui n’y ont même pas participé. Des chants tels que « Vous regardez, Arsenal ? » ont retenti depuis le secteur réservé aux supporters visiteurs de Stamford Bridge tout au long de la rencontre, s’amplifiant à chaque but de City.

    En s’imposant, City a réduit l’écart avec les Gunners à six points et compte encore un match en moins. Surtout, les Citizens accueilleront Arsenal à l’Etihad Stadium le week-end prochain, lors d’une affiche qui a souvent décidé du titre ces dernières saisons.

    Les hommes de Guardiola avaient écrasé l’équipe de Mikel Arteta en 2022-2023 avant qu’Arsenal ne tienne le coup pour un match nul 0-0 la saison suivante, ce qui avait valu des critiques de la part de Rodri quant à leur mentalité de ne pas vouloir réellement gagner le match et le championnat. Un nul 2-2 en début de saison 2024-25, au terme d’un match fou, confirmait déjà que ces deux formations, malgré leurs imperfections, ne pourraient pas tenir la cadence de Liverpool.

    Il reste six jours avant l’un des chocs les plus attendus de ces dernières années en Premier League. Arsenal aura la distraction – ou l’opportunité – de disputer d’abord le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Sporting, tandis que City bénéficiera d’une semaine entière pour peaufiner sa préparation. Les nerfs des Gunners sont-ils prêts ?

  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le vainqueur est Nico O'Reilly.

    À Manchester, on observe souvent Londres avec une certaine méfiance, mais O’Reilly garde un souvenir éclatant de ses deux dernières visites dans la capitale avec City. Après avoir brisé les espoirs de quadruplé d’Arsenal en brillant lors de la finale de la Carabao Cup à Wembley il y a trois semaines, le jeune homme de 21 ans est arrivé à Stamford Bridge avec l’intention d’enfoncer encore davantage les Gunners.

    Son appétit insatiable s’est manifesté dès la première période : il s’est rué sur Estevao comme un bulldozer, puis a créé une occasion que Cherki n’a pas pu convertir. Le Français s’est rattrapé en lui rendant la pareille en deuxième période, adressant un centre magnifique que l’Irlandais a converti d’une tête puissante, dominant Andrey Santos et offrant à Erling Haaland, posté à ses côtés, un modèle de finition. 

    Polyvalent et formé au club, il a désormais participé à 14 buts toutes compétitions confondues cette saison, dont six depuis février, et quatre de la tête.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN CITYAFP

    LE FLOP : Liam Rosenior

    En début de saison 2025-2026, Liam Rosenior ne s’attendait pas à devenir l’entraîneur principal de Chelsea. Cette perspective ne s’est imposée qu’après le limogeage d’Enzo Maresca le jour de l’An. L’ancien défenseur a bien lancé son mandat à Stamford Bridge, mais son équipe n’a pas réussi à se défaire d’une habitude qu’il avait un jour qualifiée de « mettre le feu aux points ».

    Pourtant, l’effectif de jeunes talents n’est pas le seul responsable de la situation délicate du club. La responsabilité incombe d’abord à Rosenior, qui s’est compliqué la tâche en approuvant la sanction infligée par le club au vice-capitaine Enzo Fernández : deux matchs de suspension pour des propos concernant un éventuel transfert au Real Madrid. 

    Privés de leur vice-capitaine, les Blues ont vu leur duo Caicedo-Andrey Santos commettre des erreurs fatales sur les deux buts de City. Si Chelsea échoue à se qualifier pour la Ligue des champions, la direction, qui avait fait de cet objectif une priorité au moment de nommer Rosenior, pourrait de nouveau changer d’entraîneur.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN CITYAFP

    Le vainqueur est Marc Guehi.

    Arrivé à Manchester City mi-janvier, Guehi a immédiatement apporté de la stabilité à une arrière-garde ébranlée par les blessures simultanées de Ruben Dias et Josko Gvardiol lors du match contre Chelsea. En s’intégrant parfaitement à la défense malgré des partenaires changeants, l’international anglais a permis à l’équipe de Guardiola de relancer sa saison. 

    À Stamford Bridge, il s’est projeté vers l’avant avec détermination : après deux occasions créées en première période, il a ouvert son compteur en Premier League, ayant déjà frappé pour la première fois en Coupe de la FA contre Salford City deux mois plus tôt.

    Fils d’un pasteur, il a probablement souvent entendu dire que les voies du Seigneur sont impénétrables. Si le jeune homme a logiquement été déçu lorsque son transfert prévu à Liverpool a échoué à la dernière minute l’été dernier, il peut désormais s’en féliciter.

    Alors que les Reds luttent pour intégrer le top 5 et voient leurs espoirs de trophée s’évanouir, le défenseur se retrouve engagé dans une course au titre avec City et attend avec impatience la demi-finale de la FA Cup.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-BRENTFORD-PROTESTAFP

    PERDANT : Le pari risqué de BlueCo

    Au Chelsea FC, la chaîne de responsabilité s’étend uniquement de Rosenior au conseil d’administration du club. Les propriétaires de BlueCo ont jugé la position de Maresca intenable ; l’Italien, poussé dans ses retranchements par un contexte stressant, a finalement quitté son poste d’un commun accord avec les dirigeants.

    En écartant Maresca, BlueCo a pris le risque de miser sur un autre inconnu, Rosenior, dont l’équipe de Chelsea ne fait pas le poids face à celle dirigée par l’Italien. Il y a toujours des histoires de chaos et de confusion à Stamford Bridge, et c’est la culture qu’ils se sont eux-mêmes créée.

    Seuls trois points séparent les Blues de la partie basse du classement de Premier League, une situation due à un sabotage interne difficile à expliquer. Selon certaines sources, le club pourrait être contraint de vendre des joueurs clés s’il ne se qualifie pas pour la Ligue des champions, en raison des contraintes liées au ratio de dépenses (PSR), tandis que l’envie de départ de Fernandez pourrait annoncer un mouvement plus large au sein de l’effectif.