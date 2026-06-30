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« Tu ne pourras pas marcher, Saybari »… Le parcours d’un enfant atteint d’une déformation des pieds devenu un héros du football arabe

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É.-U.

Quand la douleur se transforme en gloire

Après avoir inscrit le tir au but décisif qui a éliminé les Pays-Bas en seizièmes de finale de la Coupe du monde en Russie, Ismail Saibari, la star de l’équipe nationale marocaine, s’est précipité vers les tribunes pour serrer sa mère dans ses bras, les larmes aux yeux, mêlant la joie à des souvenirs de longues années de douleur et de souffrance.

Pour beaucoup, il s’agissait seulement d’une étreinte entre une mère et son fils ; en réalité, ce geste concluait un chapitre douloureux et en ouvrait un autre, vingt ans après que les médecins avaient annoncé aux parents qu’Ismaïl ne marcherait peut-être jamais.

  • Le choc et la prière

    Né en 2001 à Terrassa (Espagne) au sein d’une famille marocaine, Ismaël Sibari ne connaît pas les premiers jours d’une enfance ordinaire. Les médecins diagnostiquent une malformation congénitale des pieds, fortement tournés vers l’intérieur, et estiment qu’il a très peu de chances de marcher normalement.

    Commence alors un long parcours thérapeutique : appareils orthopédiques, attelles métalliques et chaussures médicales spéciales se succèdent pour redresser ses jambes, tandis que sa famille multiplie les allers-retours entre les cabinets médicaux et les séances de rééducation, animée par un seul espoir, celui de voir l’enfant accomplir ce qui paraît alors impossible.

    Plus tard, il se souviendra que son unique rêve d’alors n’était pas de devenir footballeur, mais simplement de marcher comme les autres enfants.

    Malgré la gravité du diagnostic, sa mère refuse que le désespoir s’installe : elle est convaincue que la thérapie ne suffit pas, et que la prière et la persévérance peuvent inverser la tendance. Une conviction qui accompagnera le jeune homme jusqu’à ce qu’il devienne l’une des plus grandes étoiles du football marocain.

    • Publicité

  • Surpoids !

    Une fois les étapes les plus difficiles du traitement franchies, la famille s’est installée en Belgique, où Sibari a commencé à s’intéresser au football.

    Précocement doué, il intègre l’académie d’Anderlecht, l’un des plus grands viviers de talents européens, mais son parcours n’est pas sans embûches.

    À quatorze ans, le club le libère, estimant qu’il est en surpoids et dépourvu des qualités physiques requises pour atteindre le plus haut niveau. Un coup d’arrêt qui aurait pu enterrer son rêve naissant.

    Loin de se décourager, le jeune Marocain a redoublé d’efforts, peaufiné sa condition physique puis rejoint Genk, avant de saisir sa chance au PSV Eindhoven, où il s’est progressivement imposé comme l’un des plus grands espoirs européens.

  • Le géant bavarois

    À Eindhoven, tout a changé : Sibari a progressé saison après saison, passant du statut de jeune espoir à celui de pilier de l’équipe première, contribuant ainsi à plusieurs titres de champion des Pays-Bas, tandis que ses statistiques offensives ont attiré l’attention des grands clubs européens.

    Son nom circule désormais avec insistance sur le marché des transferts : plusieurs médias l’ont associé au Bayern Munich, l’un des plus grands clubs européens, preuve éclatante des progrès accomplis par un joueur dont on remettait autrefois en question la simple capacité à marcher.

  • Le Maroc, sans la moindre hésitation

    Bien qu’il soit né en Espagne et qu’il ait été formé en Belgique, Sibari n’a pas hésité le jour où il a dû choisir sa sélection nationale : il a opté pour le Maroc, repoussant les avances de la Fédération belge qui souhaitait le voir revêtir le maillot des « Diables Rouges », car, selon lui, l’attachement au pays de ses parents et de ses aïeux ne souffrait d’aucune hésitation.

    Depuis son arrivée chez les Lions de l’Atlas, il s’est imposé comme l’un des plus grands espoirs du football marocain et est devenu un pilier de la sélection.

  • Une star mondiale

    Sibari a abordé la Coupe du monde 2026 comme un talent reconnu des observateurs européens. Il en est ressorti, dès le premier tour, en véritable star planétaire.

    Il a d’abord ouvert son compteur en battant le Brésil, avant d’inscrire le but le plus rapide de l’édition contre l’Écosse, puis d’enchaîner face à Haïti et de continuer à battre des records sous le maillot marocain.

    Son moment de gloire est survenu en seizièmes de finale face aux Pays-Bas : après 120 minutes d’un suspense haletant et une séance de tirs au but, Sibari a pris ses responsabilités, transformé la dernière tentative avec sang-froid et qualifié le Maroc pour les huitièmes. offrant au Maroc son billet pour les huitièmes de finale, avant de foncer vers les tribunes pour embrasser sa mère, l’un des moments les plus émouvants de la compétition.

    Ce geste n’était pas seulement la célébration d’un but ou d’une victoire ; il traduisait la gratitude envers la femme qui l’a accompagné durant les années les plus difficiles de sa carrière et qui a toujours cru en sa capacité à démentir les pronostics les plus sombres.

  • Foi, patience, action : les trois piliers d’un effectif qui vise l’excellence.

    L’histoire retiendra sans doute Ismaël Sibari pour ses buts ou pour le tir au but qui a propulsé le Maroc en huitièmes de finale, mais ce qui rend son parcours vraiment exceptionnel, c’est la preuve qu’il apporte : les plus grandes victoires footballistiques ne se gagnent pas toujours sur la pelouse.

    L’enfant d’autrefois, dont les jambes étaient enserrées dans des attelles et à qui les médecins prédisaient qu’il ne marcherait peut-être jamais, arpente aujourd’hui les plus grandes pelouses internationales et guide les siens vers des exploits historiques. Sa trajectoire démontre avec force que la foi, associée à la patience et au travail, transforme les situations les plus sombres en instants de pure beauté.

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