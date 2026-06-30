Après avoir inscrit le tir au but décisif qui a éliminé les Pays-Bas en seizièmes de finale de la Coupe du monde en Russie, Ismail Saibari, la star de l’équipe nationale marocaine, s’est précipité vers les tribunes pour serrer sa mère dans ses bras, les larmes aux yeux, mêlant la joie à des souvenirs de longues années de douleur et de souffrance.
Pour beaucoup, il s’agissait seulement d’une étreinte entre une mère et son fils ; en réalité, ce geste concluait un chapitre douloureux et en ouvrait un autre, vingt ans après que les médecins avaient annoncé aux parents qu’Ismaïl ne marcherait peut-être jamais.