Né en 2001 à Terrassa (Espagne) au sein d’une famille marocaine, Ismaël Sibari ne connaît pas les premiers jours d’une enfance ordinaire. Les médecins diagnostiquent une malformation congénitale des pieds, fortement tournés vers l’intérieur, et estiment qu’il a très peu de chances de marcher normalement.

Commence alors un long parcours thérapeutique : appareils orthopédiques, attelles métalliques et chaussures médicales spéciales se succèdent pour redresser ses jambes, tandis que sa famille multiplie les allers-retours entre les cabinets médicaux et les séances de rééducation, animée par un seul espoir, celui de voir l’enfant accomplir ce qui paraît alors impossible.

Plus tard, il se souviendra que son unique rêve d’alors n’était pas de devenir footballeur, mais simplement de marcher comme les autres enfants.

Malgré la gravité du diagnostic, sa mère refuse que le désespoir s’installe : elle est convaincue que la thérapie ne suffit pas, et que la prière et la persévérance peuvent inverser la tendance. Une conviction qui accompagnera le jeune homme jusqu’à ce qu’il devienne l’une des plus grandes étoiles du football marocain.