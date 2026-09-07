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« Tu ne peux pas me déstabiliser, mon vieux ! » : le gardien Ronald Koeman Jr balaie en riant les tentatives d’intox après avoir marqué deux penalties
Un doublé historique arrache le match nul
Le gardien de but de Telstar a écrit l’histoire de l’Eredivisie en inscrivant un doublé sur penalty spectaculaire pour arracher un point alors que son équipe était réduite à 10 dès la 22e minute. Mené de deux buts en seconde période, Koeman Jr a réduit l’écart à la 63e minute avant d’égaliser à la 101e minute, en toute fin de temps additionnel. Grâce à cet exploit, il est devenu le premier gardien de l’histoire de l’élite néerlandaise à marquer deux fois dans un même match.
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Le gardien balaie la pression d’un revers de main
Le fils de l’ancien sélectionneur des Pays-Bas Ronald Koeman n’a pas tardé à mettre en avant sa confiance en lui face aux tentatives d’intimidation de l’adversaire avant de s’avancer pour le deuxième tir au but. Au micro des caméras d’ESPNaprès le match, Koeman Jr a déclaré : « Je suis en haut de la liste, vous l’avez vu. Je peux simplement tirer un bon penalty et j’ai confiance en moi, donc il n’y a aucun doute. »
Interrogé sur le fait d’avoir pris une grande inspiration au préalable, il a ajouté : « Vous savez comment ça se passe. Ils commencent à vous parler, le gardien [Thijs Jansen] et l’attaquant... Mais vous ne pouvez pas me déstabiliser, mon vieux. Il suffit de prendre un moment pour soi et de se concentrer. »
Une technique mortelle scelle un cap symbolique
Le sang-froid de Koeman Jr sur penalty n’a surpris personne après qu’il a déjà transformé le penalty décisif contre le FC Volendam en mai pour préserver le statut de Telstar dans l’élite.
Avant que la VAR n’intervienne pour transformer un coup franc initial en deuxième penalty, le gardien s’était même préparé à tirer lui-même le coup de pied arrêté : « Je me suis dit : peut-être que je vais tirer le coup franc aussi. Mais tout le monde dans l’équipe disait déjà que c’était dans la surface.
« J’en suis très content. C’est formidable de prendre ses responsabilités, mais les gars ont fait le travail aujourd’hui. C’était dans le même coin, oui. Peut-être que je devrais changer ça un jour. Mais si c’est frappé avec puissance, ils ne peuvent pas l’arrêter. »
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Des déplacements éprouvants attendent l’équipe
Telstar cherchera à s’appuyer sur cet élan dramatique lorsqu’il se déplacera pour affronter le FC Twente le mercredi 9 septembre. Cambuur, de son côté, doit vite se remobiliser après avoir dilapidé une avance de deux buts avant de recevoir le NEC samedi. Le sang-froid de Koeman Jr et la résilience affichée par Telstar à 10 contre 11 apportent une confiance précieuse au cœur d’un calendrier national chargé.
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