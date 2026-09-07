Le fils de l’ancien sélectionneur des Pays-Bas Ronald Koeman n’a pas tardé à mettre en avant sa confiance en lui face aux tentatives d’intimidation de l’adversaire avant de s’avancer pour le deuxième tir au but. Au micro des caméras d’ESPNaprès le match, Koeman Jr a déclaré : « Je suis en haut de la liste, vous l’avez vu. Je peux simplement tirer un bon penalty et j’ai confiance en moi, donc il n’y a aucun doute. »

Interrogé sur le fait d’avoir pris une grande inspiration au préalable, il a ajouté : « Vous savez comment ça se passe. Ils commencent à vous parler, le gardien [Thijs Jansen] et l’attaquant... Mais vous ne pouvez pas me déstabiliser, mon vieux. Il suffit de prendre un moment pour soi et de se concentrer. »