Ruben Aguilar s’est mué en héros ultime lorsque le RC Lens a arraché une remarquable victoire 3-2 en Ligue des champions de l’UEFA contre le Slavia Prague, à la Fortuna Arena. L’équipe de Dino Toppmoller semblait se diriger vers une frustrante défaite lorsque Sturm a donné l’avantage 2-1 au Prague réduit à dix à la 89e minute.

Cependant, Florian Thauvin a égalisé à la 91e minute avant qu’Aguilar ne trouve brillamment l’intérieur du poteau deux minutes plus tard.

Ce résultat dramatique a offert à Lens sa première victoire à l’extérieur dans la plus prestigieuse compétition européenne depuis 1998.