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« Tu ne peux pas écrire un scénario pareil ! » : Ruben Aguilar reste sans voix alors que son ami d’enfance Florian Thauvin déclenche un retour fou
Aguilar signe une remontée folle à Prague
Ruben Aguilar s’est mué en héros ultime lorsque le RC Lens a arraché une remarquable victoire 3-2 en Ligue des champions de l’UEFA contre le Slavia Prague, à la Fortuna Arena. L’équipe de Dino Toppmoller semblait se diriger vers une frustrante défaite lorsque Sturm a donné l’avantage 2-1 au Prague réduit à dix à la 89e minute.
Cependant, Florian Thauvin a égalisé à la 91e minute avant qu’Aguilar ne trouve brillamment l’intérieur du poteau deux minutes plus tard.
Ce résultat dramatique a offert à Lens sa première victoire à l’extérieur dans la plus prestigieuse compétition européenne depuis 1998.
- NurPhoto
Le latéral salue l’esprit émotionnel unique à Lens
S’exprimant après le match au micro de Canal+, Aguilar a reconnu que personne n’aurait pu écrire une fin de match aussi chaotique. Le défenseur a souligné le lien émotionnel profond au sein du groupe, insistant sur le fait que souffrir ensemble reste essentiel à leur unité.
Il a dit son immense fierté de représenter le club sur la plus grande scène européenne.
« Quand tu portes ce logo, tu dois donner 100 % », a déclaré Aguilar. « On donne tout pour les gens de Lens, et il n’y a que dans ce club qu’on peut vivre des émotions comme celles-ci. Je suis très fier ce soir. On n’aurait pas pu écrire un tel scénario. »
L’entente avec son pote Thauvin porte ses fruits
Le buteur décisif a également pris le temps de célébrer sa relation étroite avec son coéquipier buteur Thauvin. Après s’être entraînés ensemble plus tôt dans leur carrière, Aguilar a exprimé sa joie immense de les voir tous les deux marquer en Ligue des champions le même soir.
Il a salué l’ensemble de l’effectif, y compris les remplaçants, pour être resté totalement uni à travers tous les rebondissements.
« Nous nous sommes entraînés ensemble et ce soir, nous avons tous les deux marqué en Ligue des champions, a ajouté Aguilar. Mon pote Flo a reçu le trophée d’homme du match, et je suis tellement heureux pour lui. Nous sommes de très bons amis, nous nous éclatons, nous souffrons ensemble, et nous sommes tous récompensés. »
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Le focus se tourne de nouveau vers la Ligue 1
Après avoir signé un début de campagne européenne palpitant, Lens doit rapidement reconcentrer cet élan sur la compétition nationale. Les hommes de Toppmoller retrouvent la Ligue 1 dimanche avec la réception du Mans FC.
Le club français espère transposer dans son parcours domestique sa résilience nouvellement forgée et son esprit d'équipe inébranlable après une nuit inoubliable à Prague.
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