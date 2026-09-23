Le diffuseur espagnol Movistar, à travers son émission El Dia Despues, a capté le dialogue explosif entre les deux stars. La confrontation a commencé lorsque Romero s’est plaint à Huijsen, du Real Madrid, de l’arbitrage, en déclarant : « C’est impossible contre vous. Ils sifflent tout [comme fautes]. » Bellingham est immédiatement intervenu en répondant : « Cuti, tu sais », ce qui a poussé Romero à répliquer sèchement : « Arrête de pleurer. Ferme-la. »

L’échange a rapidement dégénéré. Bellingham a rétorqué : « Va te faire foutre. T’es un lâche, t’es un lâche. » Romero a refusé de reculer, en faisant référence à l’élimination douloureuse de l’Angleterre à la Coupe du monde pour se moquer des larmes de Bellingham après le match. « Pleure, continue de pleurer », a lancé l’Argentin, avant d’ajouter : « Tu as pleuré là-bas [à la Coupe du monde]. »

Refusant de laisser l’ancien défenseur de Tottenham avoir le dernier mot, Bellingham a lancé une pique brutale à Romero sur sa réussite internationale. « Tu parles beaucoup quand tu es avec [Lionel] Messi, mais rien ici », a déclaré l’international anglais. « Tu parles beaucoup avec Messi. » Romero a ensuite conclu l’altercation en qualifiant le milieu madrilène de « bébé pleurnichard ».



