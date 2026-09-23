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« Tu ne parles pas sans Messi ! » - la star du Real Madrid Jude Bellingham se moque de Cristian Romero lors d’un derby sous haute tension alors qu’une querelle née lors de la Coupe du monde se rallume
La défaite dans le derby déclenche de vives altercations
L’Atletico Madrid a décroché une victoire controversée 2-1 contre son rival le Real Madrid au Metropolitano, mais le match a été éclipsé par une vive querelle sur le terrain entre Bellingham et Romero. L’animosité entre les deux joueurs, née lors d’une demi-finale dramatique de Coupe du monde entre l’Angleterre et l’Argentine, a de nouveau explosé dans la capitale espagnole.
La tension est montée d’un cran lorsque Romero a échappé à un carton rouge après un tacle appuyé sur Bellingham, n’écopant que d’un carton jaune après l’intervention de la VAR. La frustration du Real Madrid s’est accentuée lorsque Dean Huijsen a ensuite été expulsé, obligeant l’équipe de Jose Mourinho à terminer la rencontre à dix. Des buts d’Alejandro Grimaldo et Jonathan David ont scellé la victoire des locaux, rendant la réduction tardive du score d’Antonio Rudiger anecdotique.
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Échangeant de violentes insultes sur le terrain
Le diffuseur espagnol Movistar, à travers son émission El Dia Despues, a capté le dialogue explosif entre les deux stars. La confrontation a commencé lorsque Romero s’est plaint à Huijsen, du Real Madrid, de l’arbitrage, en déclarant : « C’est impossible contre vous. Ils sifflent tout [comme fautes]. » Bellingham est immédiatement intervenu en répondant : « Cuti, tu sais », ce qui a poussé Romero à répliquer sèchement : « Arrête de pleurer. Ferme-la. »
L’échange a rapidement dégénéré. Bellingham a rétorqué : « Va te faire foutre. T’es un lâche, t’es un lâche. » Romero a refusé de reculer, en faisant référence à l’élimination douloureuse de l’Angleterre à la Coupe du monde pour se moquer des larmes de Bellingham après le match. « Pleure, continue de pleurer », a lancé l’Argentin, avant d’ajouter : « Tu as pleuré là-bas [à la Coupe du monde]. »
Refusant de laisser l’ancien défenseur de Tottenham avoir le dernier mot, Bellingham a lancé une pique brutale à Romero sur sa réussite internationale. « Tu parles beaucoup quand tu es avec [Lionel] Messi, mais rien ici », a déclaré l’international anglais. « Tu parles beaucoup avec Messi. » Romero a ensuite conclu l’altercation en qualifiant le milieu madrilène de « bébé pleurnichard ».
Mourinho fulmine alors que le Real Madrid recule au classement
L’animosité s’est prolongée bien après le coup de sifflet final, avec un Bellingham furieux qui s’en est pris à l’arbitre Miguel Angel Ortiz Arias. Le milieu de terrain a répété à plusieurs reprises « deux cartons rouges, deux ! » à l’officiel, en référence au tacle de Romero et à une intervention à hauteur de cheville de Lee Kang-in sur Federico Valverde.
Mourinho a fait écho à l’indignation de son joueur vedette lors d’une conférence de presse d’après-match théâtrale. Le technicien portugais a apporté des captures d’écran imprimées des deux tacles, affirmant aux journalistes qu’ils pouvaient « sauter la conférence de presse » puisque les images racontaient toute l’histoire. L’Atletico de Madrid a ensuite raillé Mourinho sur les réseaux sociaux, en publiant une vidéo d’une imprimante produisant ses captures d’écran accompagnée de la légende : « Stop au harcèlement des arbitres maintenant. »
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Le Real Madrid cherche à rebondir
Cette défaite dans le derby, préjudiciable, laisse le Real Madrid s’enliser à la quatrième place, déjà à six points du leader précoce, le FC Barcelone. Mourinho doit désormais trouver un moyen de remobiliser son groupe et de régler ses problèmes disciplinaires et défensifs avant ses prochains matches.
Dans le même temps, l’Atlético cherchera à s’appuyer sur l’élan né de cette victoire riche en émotions pour se lancer dans une véritable course au titre. Avec Romero qui s’installe dans leur ligne défensive et y apporte son agressivité caractéristique, les hôtes ont clairement envoyé un message physique au reste du championnat pour la suite de la saison.
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