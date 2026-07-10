L'Espagnol de 44 ans s'en est ensuite pris à Axel Hellmann dans un anglais grammaticalement approximatif. « Je ne citerai pas ton nom (toi que je n'ai vu que deux fois), car tu n'es qu'un inconnu, totalement anonyme, et tu n'as rien accompli », a écrit Riera. « À ce jour, tu ignores sans doute même pourquoi tu touches un salaire du club. Tu as choisi de parler de moi, alors je vais en faire de même. »

Ce règlement de comptes fait suite à une interview récemment accordée par Hellmann à la Frankfurter Allgemeine Zeitung, au cours de laquelle le dirigeant avait critiqué l’ancien coach de l’Eintracht. « J’ai été surpris de voir à quel point il était peu disposé à se pencher sur la Bundesliga, ce club et tout son environnement », avait notamment déclaré Hellmann.