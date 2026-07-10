Riera a publié une photo le montrant aux côtés du directeur sportif Markus Krösche, accompagnée du commentaire suivant : « Nous sommes les deux seules personnes à être restées au club de matinée à soirée, à nous employer à mettre fin au chaos, aussi bien en interne qu’en externe : Markus Krösche et moi !!! Personne d’autre ! »
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« Tu n'es personne » : Albert Riera pète les plombs sur Instagram et s'en prend au patron de l'Eintracht de Francfort
L'Espagnol de 44 ans s'en est ensuite pris à Axel Hellmann dans un anglais grammaticalement approximatif. « Je ne citerai pas ton nom (toi que je n'ai vu que deux fois), car tu n'es qu'un inconnu, totalement anonyme, et tu n'as rien accompli », a écrit Riera. « À ce jour, tu ignores sans doute même pourquoi tu touches un salaire du club. Tu as choisi de parler de moi, alors je vais en faire de même. »
Ce règlement de comptes fait suite à une interview récemment accordée par Hellmann à la Frankfurter Allgemeine Zeitung, au cours de laquelle le dirigeant avait critiqué l’ancien coach de l’Eintracht. « J’ai été surpris de voir à quel point il était peu disposé à se pencher sur la Bundesliga, ce club et tout son environnement », avait notamment déclaré Hellmann.
L'Eintracht Francfort a officialisé le départ d'Albert Riera à l'issue de la saison.
Nommé en début d’année pour succéder à Dino Toppmöller, Riera s’est davantage illustré par ses déclarations fracassantes que par les progrès de l’Eintracht sur le terrain. Après seulement quatre victoires en quatorze matchs et une non-qualification pour les compétitions européennes, le club a mis fin à son contrat en fin de saison.
« Pendant mon passage au club, l’Eintracht ressemblait à une ville fantôme », a-t-il déploré sur Instagram. « Ni le président, ni les dirigeants, ni personne d’autre n’étaient présents. Ils ne se montrent probablement que quand tout va bien. Les lâches ne s’expriment qu’après coup et dans le dos des autres. Au passage, je souhaite à l’Eintracht de trouver les bonnes personnes – des gens qui s’y connaissent en football et qui l’aideront à écrire une nouvelle page glorieuse de son histoire. » La saison prochaine, l’Eintracht sera dirigé par Adi Hütter.
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