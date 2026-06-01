« Tu n’es pas encore Ronaldinho » : la star brésilienne a maintenu Lionel Messi les pieds sur terre en lui confiant la tâche de préparer le café à ses débuts à Barcelone

Invité du podcast HProject, l’ex-Blaugrana Andrea Orlandi a raconté comment Ronaldinho, alors star du Barça, maintenait le jeune Messi à sa place avec une méthode bien à lui.

« Ronaldinho demandait à Messi de lui préparer du café », a révélé Orlandi. « Il lui disait : “Eh bien, combien de Coupes du monde as-tu disputées, petit nouveau ?”, juste pour plaisanter. Et c’était lui qui lui préparait le café ! Mais c’était une façon de le garder près de lui, de lui témoigner de l’affection. C’était comme pour le calmer, comme pour lui dire “tu n’es pas encore Ronaldinho” ».