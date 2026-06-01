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« Tu n’es pas encore Ronaldinho » : la star brésilienne a maintenu Lionel Messi les pieds sur terre en lui confiant la tâche de préparer le café à ses débuts à Barcelone
L’apprenti barista
Invité du podcast HProject, l’ex-Blaugrana Andrea Orlandi a raconté comment Ronaldinho, alors star du Barça, maintenait le jeune Messi à sa place avec une méthode bien à lui.
« Ronaldinho demandait à Messi de lui préparer du café », a révélé Orlandi. « Il lui disait : “Eh bien, combien de Coupes du monde as-tu disputées, petit nouveau ?”, juste pour plaisanter. Et c’était lui qui lui préparait le café ! Mais c’était une façon de le garder près de lui, de lui témoigner de l’affection. C’était comme pour le calmer, comme pour lui dire “tu n’es pas encore Ronaldinho” ».
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Le mentor accompagne son protégé
Si la tâche consistait officiellement à préparer le café, Orlandi assure qu’il s’agissait moins d’un bizutage que d’un signe du profond respect que le Brésilien portait au jeune talent Messi. Sur le terrain, leur complicité sautait aux yeux de tout le groupe, et c’est naturellement que Ronaldinho endossa le rôle de mentor.
« Il y avait une connexion entre eux : quand deux joueurs se comprennent et réalisent qu’ils sont du même niveau, le maître essaie naturellement de guider le plus jeune avec affection », explique Orlandi. Dès le début, le lauréat du Ballon d’Or 2005 savait exactement ce qu’il avait à ses côtés.
Reconnaissance publique de l'héritier
Cette relation ne se limitait pas à aider la jeune star à garder les pieds sur terre en privé ; Ronaldinho n'hésitait pas non plus à vanter le potentiel de Messi à atteindre les sommets du football. Orlandi se souvient que le Brésilien n'avait jamais peur de mettre en avant le talent de celui qui allait finalement hériter de son mythique maillot numéro 10.
« Ronaldinho était affectueux avec tout le monde, mais à Messi il répétait : “Bon sang, tu es déjà à un niveau où, un jour, tu pourras t’asseoir à ma table.” Au final, ces génies se reconnaissent entre eux », ajoute Orlandi. « Franchement, il était difficile de ne pas voir le talent de Messi ; c’était sa façon à lui de déclarer publiquement : “C’est mon gars et c’est lui le meilleur.” »
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De l'équipe B à l'élite
Le point de vue d’Orlandi est celui d’un observateur averti : il a passé trois saisons au sein du club. Après deux exercices avec l’équipe B en troisième division, il a intégré le groupe professionnel au moment où la « Ronaldinho-mania » battait son plein, en parallèle de l’ascension fulgurante de la « Puce atomique ».
Si la carrière de Messi devait ensuite éclipser presque tous les records du football, ces anecdotes des débuts du génie argentin soulignent la hiérarchie du vestiaire, laquelle a contribué à forger son caractère professionnel. Orlandi, qui a ensuite connu une carrière couronnée de succès avec des clubs comme Alavés et Swansea City, reste marqué par la complicité qui a défini l’une des époques les plus emblématiques du FC Barcelone.