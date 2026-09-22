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« Tu n’es jamais trop vieux ! » : le gardien de Côme, âgé de 31 ans, bat un record français vieux de 50 ans après l’appel surprise de Zidane
Remplaçante de dernière minute, elle écrit l’histoire du football français à 50 ans
Le gardien de Côme, Jean Butez, a reçu un premier appel surprise en équipe de France à l’âge de 31 ans et trois mois. Cette convocation tardive est intervenue après le retrait du gardien du RC Lens Robin Risser de la sélection en raison de problèmes physiques, à la suite de consultations entre les staffs médicaux.
Butez devient le joueur le plus âgé à recevoir sa première convocation chez les Bleus depuis Gerard Farison en 1976.
Cette convocation de dernière minute couronne un parcours remarquable pour l’ancien gardien de Lille, de Mouscron et du Royal Antwerp.
- ABACAPRESS
Un SMS reçu à l’atterrissage scelle le rêve d’un appel de Zidane
S’exprimant après son arrivée au siège du CNF Clairefontaine, Butez a révélé le moment surréaliste où il a découvert sa présence dans la sélection de Zinedine Zidane. Le gardien a appris la nouvelle dès son atterrissage après un match à l’extérieur, aux côtés de son coéquipier de Côme Lucas Da Cunha.
Butez a affiché sa compassion pour Risser, blessé, tout en saisissant cette opportunité inattendue au plus haut niveau.
« Nous revenions d’un match à l’extérieur avec Lucas notamment. Le message à l’atterrissage était sympa, a expliqué Butez. J’ai vu cette statistique, c’est assez cool que ce soit moi qui aie battu ce record. Mais on n’est jamais trop vieux pour une première sélection. Évidemment, je ne m’y attendais pas. »
Butez s’entraîne sous les ordres de Barthez avant le marathon de la Ligue des nations
Butez a effectué sa toute première séance d'entraînement avec l'équipe de France sous la direction du nouvel entraîneur des gardiens Fabien Barthez. Le joueur de 31 ans apporte une vaste expérience au plus haut niveau au groupe, après avoir notamment aidé le Royal Antwerp à réaliser un triplé national en 2023 avec 27 clean sheets.
Il a exprimé sa joie totale à l'idée de découvrir l'environnement de l'équipe nationale aux côtés des meilleurs joueurs d'Europe.
« Maintenant, je suis ici pour le remplacer et découvrir un peu ce monde, ce groupe, a ajouté Butez. Et je suis le plus heureux. »
- PRESSE SPORTS
Les Bleus se préparent pour quatre matches en onze jours
Butez rejoint la sélection nationale avant une campagne exigeante de Ligue des nations de l’UEFA, avec quatre matches en seulement onze jours. Les Bleus affronteront la Turquie, l’Italie et une double confrontation face à la Belgique durant cette intense fenêtre internationale.
Le gardien de Côme apportera une profondeur d’effectif et une concurrence précieuses pour la série de rencontres à venir.
L’équipe de Zidane cherchera à lancer sa campagne de Ligue des nations avec de solides performances.
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