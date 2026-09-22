Le gardien de Côme, Jean Butez, a reçu un premier appel surprise en équipe de France à l’âge de 31 ans et trois mois. Cette convocation tardive est intervenue après le retrait du gardien du RC Lens Robin Risser de la sélection en raison de problèmes physiques, à la suite de consultations entre les staffs médicaux.

Butez devient le joueur le plus âgé à recevoir sa première convocation chez les Bleus depuis Gerard Farison en 1976.

Cette convocation de dernière minute couronne un parcours remarquable pour l’ancien gardien de Lille, de Mouscron et du Royal Antwerp.