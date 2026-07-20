« Tu n'as pas arrêté de pleurer toute la semaine ! » : Nicolas Otamendi accuse Rodri d'avoir influencé l'arbitre après la défaite de l'Argentine en finale de la Coupe du monde

Cette tension trouvait son origine dans les déclarations d’avant-match de Laporte, qui avait ouvertement remis en cause l’intégrité des décisions arbitrales tout au long du tournoi.

Le défenseur de l’Athletic Club a estimé que le jeu agressif de ses adversaires était trop souvent resté impuni. Laporte a déclaré à Marca : « L’agressivité dans le football ne m’inquiète pas du tout. Si elle est tolérée et que l’arbitre fait son travail, cela ne me pose aucun problème.

« Il est vrai que lors des derniers matchs, nous avons vu des choses qui nous ont beaucoup surpris, des actions qui restent impunies. Surtout contre l’Argentine, une équipe qui laisse beaucoup de traces. Cela ne devrait pas être autorisé dans le football, surtout dans des compétitions aussi importantes, car cela peut déstabiliser et frustrer.

« C’est le rôle de l’arbitre de contrôler ces situations pour qu’on n’en profite pas. Si un ou deux joueurs peuvent agir ainsi, le match deviendra chaotique. Depuis le début du tournoi, nous avons été une équipe assez fair-play à cet égard.

Nous ne passons pas notre temps à frapper nos adversaires ou à commettre de fautes imprudentes, et c’est la ligne de conduite à tenir lors de ce match. Mais, bien sûr, beaucoup dépendra de l’arbitrage. »