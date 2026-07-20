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« Tu n'as pas arrêté de pleurer toute la semaine ! » : Nicolas Otamendi accuse Rodri d'avoir influencé l'arbitre après la défaite de l'Argentine en finale de la Coupe du monde
- Getty Images Sport
Enzo a mis à mal la défense des Rouges.
Les espoirs de l'Argentine de conserver son titre mondial se sont envolés après une défaite cruelle 1-0 face à l'Espagne à New York. L'équipe de Lionel Scaloni a manqué de mordant en attaque, ne parvenant pas à cadrer un seul tir pendant le temps réglementaire. La tâche des champions en titre s'est encore compliquée lorsque Enzo Fernández a été expulsé à la 93e minute pour un deuxième carton jaune.
Otamendi retrouve son ancien coéquipier
Les tensions ont perduré bien après le coup de sifflet final, déclenchant une vive altercation entre Otamendi et son ancien coéquipier de Manchester City, Rodri. Le défenseur argentin chevronné n’a pas pu cacher sa frustration, accusant l’adversaire d’avoir délibérément mis la pression sur les arbitres avant le match.
Le défenseur argentin a alors pris le milieu de terrain espagnol de court en lançant : « Tu n'as pas arrêté de te plaindre toute la semaine [à propos de l'arbitrage à la Coupe du monde]. Toi et [Aymeric] Laporte, vous deux. Ce n'est pas correct, tu te plaignais auprès des arbitres, mon ami. »
Laporte a critiqué l'arbitrage du tournoi.
Cette tension trouvait son origine dans les déclarations d’avant-match de Laporte, qui avait ouvertement remis en cause l’intégrité des décisions arbitrales tout au long du tournoi.
Le défenseur de l’Athletic Club a estimé que le jeu agressif de ses adversaires était trop souvent resté impuni. Laporte a déclaré à Marca : « L’agressivité dans le football ne m’inquiète pas du tout. Si elle est tolérée et que l’arbitre fait son travail, cela ne me pose aucun problème.
« Il est vrai que lors des derniers matchs, nous avons vu des choses qui nous ont beaucoup surpris, des actions qui restent impunies. Surtout contre l’Argentine, une équipe qui laisse beaucoup de traces. Cela ne devrait pas être autorisé dans le football, surtout dans des compétitions aussi importantes, car cela peut déstabiliser et frustrer.
« C’est le rôle de l’arbitre de contrôler ces situations pour qu’on n’en profite pas. Si un ou deux joueurs peuvent agir ainsi, le match deviendra chaotique. Depuis le début du tournoi, nous avons été une équipe assez fair-play à cet égard.
Nous ne passons pas notre temps à frapper nos adversaires ou à commettre de fautes imprudentes, et c’est la ligne de conduite à tenir lors de ce match. Mais, bien sûr, beaucoup dépendra de l’arbitrage. »
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Les conséquences disciplinaires s’annoncent lourdes.
La bagarre ayant éclaté après la rencontre, et impliquant Nahuel Molina et Leandro Paredes, devrait très probablement entraîner une longue procédure disciplinaire de la FIFA. Outre des suspensions éventuelles qui pourraient frapper des joueurs clés, Scaloni aura pour tâche de reconstruire sa défense avant la prochaine trêve internationale.
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