« Tu n’arrêtes pas de dire mon nom ! » : Pep Guardiola en larmes après une violente altercation dans le vestiaire avec Kyle Walker à Manchester City

Alors que la dispute s’envenimait, Guardiola a tenté de désamorcer la situation en expliquant que le nom de Walker revenait souvent simplement parce qu’il était capitaine de l’équipe. Mais cette explication n’a fait que jeter de l’huile sur le feu. Walker a immédiatement répliqué, mettant en doute la sincérité de son entraîneur en affirmant : « Tu ne voulais pas que je sois capitaine. » Le latéral droit, frustré, a ensuite soutenu qu’il servait régulièrement de bouc émissaire pour des défaillances tactiques plus larges sur le terrain, ajoutant : « J’ai réagi à quelqu’un d’autre, j’ai perdu le ballon, et d’une manière ou d’une autre, tu ramènes mon nom là-dedans. »

La confrontation a ensuite pris une tournure saisissante lorsque Guardiola, habituellement connu pour son intense concentration tactique, est devenu visiblement ému devant l’ensemble du groupe professionnel. Peinant à retenir ses larmes, l’entraîneur a livré un discours passionné, s’interrogeant ouvertement sur sa propre position s’il était devenu une source de friction pour les joueurs.

« Si je suis un problème, vous devez me le dire », a déclaré Guardiola, en larmes. « Je ne resterai pas ici pour l’argent ou simplement pour le fait de rester. J’ai prolongé mon contrat parce que je veux être avec vous, je veux me battre dans cette position.

« Je ne veux pas que vous ayez l’impression que je pars et que je vous abandonne. Je ne veux pas avoir le sentiment que les pièces tombent. Et je me dis : “Non, je veux vous aider.”

« Mais si vous pensez, d’abord les capitaines puis les autres, qu’il y a un problème, dites-le-moi. Cela ne changera pas l’amour que j’ai pour vous tous. Pas une seconde. Mais je veux me battre. C’est tout. Je suis désolé. »







