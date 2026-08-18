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« Tu n’arrêtes pas de dire mon nom ! » : Pep Guardiola en larmes après une violente altercation dans le vestiaire avec Kyle Walker à Manchester City
L’explosion d’Anfield
La tension au sein du camp de Manchester City a atteint un point de rupture après une défaite démoralisante 2-0 contre Liverpool en décembre 2024. Selon de nouvelles images du documentaire Amazon Prime Video A Beautiful Obsession, Walker a lancé une attaque virulente contre son manager, l’accusant de le traiter injustement lors des briefings de l’équipe. L’international anglais estimait être injustement pris pour cible par les critiques malgré son statut de leader expérimenté au sein de l’effectif.
« Tu cites toujours mon nom, à chaque réunion, raconte Walker avec colère dans le vestiaire. Mon putain de nom, à chaque réunion. »
Cette sortie a eu lieu à un moment sensible pour le club. La défaite à Anfield a condamné Manchester City à une série catastrophique de sept matches consécutifs sans victoire, dont six défaites. Cette soudaine dégringolade contrastait fortement avec son exploit historique, la saison précédente, de remporter quatre titres consécutifs en Premier League. Le fait que Guardiola venait tout juste d’engager son avenir avec City en signant une prolongation de contrat a encore accentué le climat tendu.
- Getty Images Sport
La réaction émue de Guardiola
Alors que la dispute s’envenimait, Guardiola a tenté de désamorcer la situation en expliquant que le nom de Walker revenait souvent simplement parce qu’il était capitaine de l’équipe. Mais cette explication n’a fait que jeter de l’huile sur le feu. Walker a immédiatement répliqué, mettant en doute la sincérité de son entraîneur en affirmant : « Tu ne voulais pas que je sois capitaine. » Le latéral droit, frustré, a ensuite soutenu qu’il servait régulièrement de bouc émissaire pour des défaillances tactiques plus larges sur le terrain, ajoutant : « J’ai réagi à quelqu’un d’autre, j’ai perdu le ballon, et d’une manière ou d’une autre, tu ramènes mon nom là-dedans. »
La confrontation a ensuite pris une tournure saisissante lorsque Guardiola, habituellement connu pour son intense concentration tactique, est devenu visiblement ému devant l’ensemble du groupe professionnel. Peinant à retenir ses larmes, l’entraîneur a livré un discours passionné, s’interrogeant ouvertement sur sa propre position s’il était devenu une source de friction pour les joueurs.
« Si je suis un problème, vous devez me le dire », a déclaré Guardiola, en larmes. « Je ne resterai pas ici pour l’argent ou simplement pour le fait de rester. J’ai prolongé mon contrat parce que je veux être avec vous, je veux me battre dans cette position.
« Je ne veux pas que vous ayez l’impression que je pars et que je vous abandonne. Je ne veux pas avoir le sentiment que les pièces tombent. Et je me dis : “Non, je veux vous aider.”
« Mais si vous pensez, d’abord les capitaines puis les autres, qu’il y a un problème, dites-le-moi. Cela ne changera pas l’amour que j’ai pour vous tous. Pas une seconde. Mais je veux me battre. C’est tout. Je suis désolé. »
La fin d’une époque
Les répercussions de l’altercation à Anfield ont été rapides, puisque la présence de Walker dans le onze de départ a chuté après cet incident. Il n’a disputé que sept matches supplémentaires avec le club avant de chercher un nouveau départ ailleurs. En janvier 2025, le défenseur a demandé à étudier des options à l’étranger, ce qui a conduit à un prêt à l’AC Milan.
Walker a finalement quitté Manchester City de manière permanente à l’été 2025, en rejoignant Burnley après avoir disputé plus de 300 matches avec Manchester City. Son départ a marqué la fin d’un passage de sept ans couronné de succès, au cours duquel il est devenu l’un des arrières latéraux les plus titrés de l’histoire de la Premier League.
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Héritage à l’Etihad
Guardiola lui-même n’est pas allé au bout de la durée totale de son dernier contrat, choisissant de quitter le club à l’été 2026, soit un an plus tôt que prévu initialement. L’annonce de son départ est intervenue peu après que City a abandonné la course au titre à la suite d’un match nul contre Bournemouth. Malgré le caractère tumultueux de ses dernières saisons, son départ a officiellement mis un terme à une ère de domination sans précédent qui a transformé à jamais le football anglais.
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