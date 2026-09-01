Messi a officiellement annoncé sa retraite internationale. Le légendaire attaquant de 39 ans a confirmé sa décision lundi via une publication Instagram, partageant une image d’une note manuscrite en espagnol pour communiquer la nouvelle. Cette annonce intervient après une immense carrière internationale étalée sur deux décennies.

Plus récemment, il a mené l’Argentine jusqu’à la finale de la Coupe du monde 2026, où sa sélection s’est finalement inclinée face à l’Espagne. Son départ marque la fin définitive d’un chapitre historique pour l’équipe nationale. Messi s’en va en tant que meilleur buteur de l’histoire de son pays et joueur le plus capé, laissant derrière lui un héritage qu’il sera incroyablement difficile de surpasser.