AFP
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« Tu méritais cette histoire » : Antonela Roccuzzo rend un hommage émouvant à Lionel Messi alors que l’icône de l’Argentine annonce sa retraite internationale
La fin d’une époque pour l’Argentine
Messi a officiellement annoncé sa retraite internationale. Le légendaire attaquant de 39 ans a confirmé sa décision lundi via une publication Instagram, partageant une image d’une note manuscrite en espagnol pour communiquer la nouvelle. Cette annonce intervient après une immense carrière internationale étalée sur deux décennies.
Plus récemment, il a mené l’Argentine jusqu’à la finale de la Coupe du monde 2026, où sa sélection s’est finalement inclinée face à l’Espagne. Son départ marque la fin définitive d’un chapitre historique pour l’équipe nationale. Messi s’en va en tant que meilleur buteur de l’histoire de son pays et joueur le plus capé, laissant derrière lui un héritage qu’il sera incroyablement difficile de surpasser.
- Getty
Antonela rend un hommage émouvant
À la suite de son annonce, l'épouse de Messi, Roccuzzo, a rendu un vibrant hommage à son mari. Elle s'est rendue sur Instagram pour partager un message émouvant écrit en espagnol, revenant sur son incroyable persévérance au fil des années.
« Je t’ai vu continuer quand les choses ne fonctionnaient pas et toujours réessayer », a-t-elle écrit. « Et après tant d’années, j’ai aussi eu la chance de te voir réaliser tes rêves et vivre certains des jours les plus heureux de nos vies. Tu méritais cette histoire et bien plus encore. Nous t’aimons infiniment. »
Une carrière internationale record
Messi quitte la scène internationale en détenant presque tous les records majeurs de son pays. L’attaquant emblématique a inscrit l’impressionnant total de 125 buts en 207 sélections, consolidant son statut de meilleur buteur de l’histoire du football sud-américain. Sa persévérance a fini par être récompensée par d’incroyables succès sur les plus grandes scènes.
Il a disputé six Coupes du monde, menant notamment l’Argentine au sacre au Qatar en 2022, ce qui a offert au pays son troisième titre mondial et le premier en 36 ans. Il a été tout aussi influent dans les compétitions continentales. Messi a joué un rôle essentiel pour mettre fin à 28 ans de disette de trophées pour l’Argentine en remportant la Copa America 2021, avant de soulever à nouveau le prestigieux trophée en 2024.
- Getty Images Sport
Clore le chapitre ultime
Ce n’est pas la première fois que Messi met un terme à sa carrière internationale. Il avait déjà annoncé sa retraite en 2016 après avoir subi des défaites consécutives en finale en tant que capitaine de l’Argentine, échouant de manière retentissante à décrocher un trophée majeur. Cependant, il est revenu sur cette décision peu après, ouvrant ainsi la voie à ses plus grands triomphes.
Son retour lui a permis de mener sa nation vers ce doublé en Copa America ainsi que vers le Graal lors de la Coupe du monde 2022. Désormais, après sa dernière apparition lors de la Coupe du monde 2026, son parcours international a véritablement pris fin. Les supporters du monde entier chériront à jamais l’immense impact qu’il a eu en portant le célèbre maillot bleu et blanc.
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