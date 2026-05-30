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« Tu joues vraiment très mal ! » - Les méthodes brutales de Luis Enrique dévoilées : l'ancienne star du PSG et du FC Barcelone s'estime chanceux d'avoir échappé à une saison « à la militaire » sous les ordres de l'entraîneur
Le programme d’entraînement physique militaire d’Enrique
Rafinha décrit les exigences physiques « militaires » imposées par Luis Enrique lors de ses premières semaines à la tête du FC Barcelone. Le milieu de terrain, déjà sous les ordres du technicien au Celta Vigo, avoue avoir soufflé de soulagement en intégrant l’équipe première seulement durant la deuxième saison de l’entraîneur catalan, après avoir entendu les récits épiques – et effrayants – de la première.
Dans un entretien avec Alberto Edjogo-Owono, le milieu de terrain a détaillé la nature implacable de ces séances : « J’ai eu de la chance de le retrouver lors de sa deuxième année. Sa première année, c’était des montagnes, du travail physique… c’était de la folie. Mon frère me l’avait expliqué : c’était un entraînement physique à la militaire. Plus tard, avec Rafael Pol, la manière d’aborder ce travail physique a un peu changé, mais cela caractérise vraiment ce qu’est Luis Enrique, l’intensité qu’il recherche », a expliqué l’ancien joueur du PSG.
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La stratégie qui sous-tend cette débauche d’énergie
Cette exigence s’ancrait dans la volonté d’Enrique de voir ses équipes dominer les dernières minutes de jeu. Rafinha se souvient que l’entraîneur lui avait transmis cet état d’esprit dès ses débuts au centre de formation du Barça, où la philosophie de l’Asturien avait commencé à se forger avant qu’il ne prenne les rênes de l’équipe première en 2014.
« Je me souviens toujours que, lorsque j’ai commencé au Barça B, il disait : “Si vous atteignez le niveau physique optimal que je souhaite, quand celui-ci baissera à la 70e minute, nous prendrons le dessus.” Et c’était exactement comme ça », explique Rafinha.
Malgré la charge de travail intense, le milieu de terrain salue la capacité d’Enrique à transmettre des idées complexes, soulignant : « Ensuite, dans sa compréhension du jeu et dans sa façon de s’exprimer, il a toujours été très, très bon. Et très direct, très clair. »
Une franchise brutale dans le vestiaire
Au-delà de l’usure physique, Luis Enrique est réputé pour son franc-parler lorsqu’il juge les performances de ses joueurs. Ce n’est pas un entraîneur qui se cache derrière des platitudes, et Rafinha a confirmé que le coach n’hésitait jamais à passer ses stars au crible lorsqu’il estimait qu’elles n’étaient pas à la hauteur ou qu’elles ne répondaient pas aux exigences élevées attendues dans un club comme Barcelone.
Rafinha a dévoilé la teneur des remarques qu’il recevait fréquemment : « Il me disait souvent : “Tu joues très mal, tu peux faire beaucoup mieux ; on n’ira nulle part comme ça”, des rappels à l’ordre… des choses qu’un grand entraîneur sait faire. À cause de sa façon d’être, il peut y avoir des frictions, mais c’est tout à fait normal. » Cette franchise a constamment poussé l’équipe à maintenir son niveau de compétitivité.
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Dembélé s'exprime sur la philosophie d'Enrique
Réputé pour imposer une discipline quasi militaire, Luis Enrique exige toujours la perfection de son groupe parisien. Interrogé sur cette approche tactique, la star du PSG Ousmane Dembélé a plaisanté en refusant de livrer la « recette » de l’entraîneur pour équilibrer l’équipe, mais il a confirmé que le technicien espagnol possédait une vision claire et de haut niveau.
L’attaquant de 29 ans résume ainsi la philosophie : « Nous attaquons et défendons ensemble », reconnaissant que l’entraîneur a réussi à imposer ce rythme de travail rigoureux à des avant-postes souvent peu portés sur les tâches défensives.
Interrogé sur son propre parcours au sein de ce cadre exigeant, l’ailier a salué l’influence de Luis Enrique, qui l’a poussé à une profonde introspection et lui a demandé d’être un modèle, sur le terrain comme en dehors. Dembélé en est convaincu : ce cadre strict et équilibré est la seule voie vers une équipe performante. « Jusqu’ici, cela a porté ses fruits et nous allons poursuivre dans cette voie », a-t-il conclu.