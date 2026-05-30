« Tu joues vraiment très mal ! » - Les méthodes brutales de Luis Enrique dévoilées : l'ancienne star du PSG et du FC Barcelone s'estime chanceux d'avoir échappé à une saison « à la militaire » sous les ordres de l'entraîneur

Rafinha décrit les exigences physiques « militaires » imposées par Luis Enrique lors de ses premières semaines à la tête du FC Barcelone. Le milieu de terrain, déjà sous les ordres du technicien au Celta Vigo, avoue avoir soufflé de soulagement en intégrant l’équipe première seulement durant la deuxième saison de l’entraîneur catalan, après avoir entendu les récits épiques – et effrayants – de la première.

Dans un entretien avec Alberto Edjogo-Owono, le milieu de terrain a détaillé la nature implacable de ces séances : « J’ai eu de la chance de le retrouver lors de sa deuxième année. Sa première année, c’était des montagnes, du travail physique… c’était de la folie. Mon frère me l’avait expliqué : c’était un entraînement physique à la militaire. Plus tard, avec Rafael Pol, la manière d’aborder ce travail physique a un peu changé, mais cela caractérise vraiment ce qu’est Luis Enrique, l’intensité qu’il recherche », a expliqué l’ancien joueur du PSG.