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Cristo Fernandez GFXGOAL
Thomas Hindle

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« Tu joues vraiment au foot ? » – Cristo Fernandez s’est inspiré de Dani Rojas et de Ted Lasso pour poursuivre ses rêves professionnels en USL

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El Paso Locomotive FC

Autrefois connu uniquement pour son rôle de « Dani Rojas » dans la série *Ted Lasso*, Cristo Fernandez a puisé dans le football des divisions inférieures américaines pour ranimer la passion de ses jeunes années.

Où qu’il aille, Cristo Fernandez se voit poser la même question depuis son rôle dans Ted Lasso :

« Est-ce que tu joues vraiment au foot ? »

La réponse, en substance, était « non » – du moins, plus à ce niveau. Si Fernandez a intégré le casting de Ted Lasso, conquis le public dans la peau de Dani Rojas et fini par incarner l’un des personnages les plus appréciés de la série, c’est précisément parce que sa carrière de footballeur s’était arrêtée.

Cette question et la réponse embarrassante – du genre « non, je jouais avant, mais je me suis blessé » – sont devenues lassantes. Il a donc décidé de changer la donne. Aujourd’hui, Fernandez joue bel et bien au football. Il évolue à un bon niveau, fait partie de l’effectif et porte les couleurs de l’El Paso Locomotive, en USL. Il est le 5e joueur le plus âgé de la ligue. Rojas est devenu Fernandez. Fernandez a ainsi endossé le maillot de Rojas, et peut-être l’inverse. Autrefois simple comédien, il est devenu acteur et footballeur, puis s’est reconverti en joueur avant tout, déterminé à rattraper un rêve qu’il croyait perdu.

« Je sais que ce rêve de revenir au football professionnel est fou, mais j’ai travaillé dur pour ça », a-t-il confié à GOAL.

  • Cristo Fernandez Ted LassoGetty

    « Du foot, du foot, du foot »

    Fernandez a toutefois dû s’appuyer sur un peu d’aide – ou, du moins, sur un coup de pouce stratégique. Plusieurs influences l’entouraient. La célébrité confère un statut privilégié, et Fernandez le sait bien. Il a croisé Ronaldinho, puis Ronaldo Nazario et Ronaldinho, deux de ses idoles d’enfance. Ces brefs échanges – un selfie, une poignée de main – l’ont poussé à réfléchir.

    «Ça a commencé à éveiller cette passion en moi», a-t-il déclaré.

    Après plusieurs échanges avec ses proches, il mûrit son projet. À 35 ans, il suit la Premier League, assiste aux rencontres du LAFC et encourage régulièrement la sélection mexicaine. Sa résolution est prise : puisqu’on lui a toujours dit de « se comporter » comme un joueur de l’élite anglaise, pourquoi ne pas tenter d’y jouer ?

    Fernandez n’en était pas à son premier essai. Le football aurait pu être sa profession : jeune talent prometteur à Guadalajara, il avait vu sa carrière freinée par les blessures à l’adolescence, avant de goûter brièvement à la deuxième division mexicaine.

    « Quand j’étais gamin, ma mère et mon père m’emmenaient à mes matchs, et ils disaient toujours : “Cristo, la seule chose qu’il respire, qu’il joue, qu’il chante, qu’il lit et qu’il regarde, c’est le foot, le foot, le foot.” C’était la seule chose », a-t-il déclaré.

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  • Cristo FernandezGetty

    « Il faut sortir et se dépasser vraiment »

    Fernandez était à deux doigts de la consécration quand les blessures ont frappé : des lésions graves au ménisque et à la rotule.

    Fernandez perd ainsi une année cruciale pour sa progression. Pendant sa convalescence, il suit néanmoins des cours du soir : journalisme, médias, arts visuels. Ce qui n’était qu’un plan B devient alors une option à envisager sérieusement.

    « Je m’identifie beaucoup à l’histoire de Roy Kent, notamment à ce qui se passe après le football, quand on traverse une crise existentielle. C’est ce qui m’est arrivé », explique-t-il.

    Ses études restaient en stand-by : il suivait quelques cours, en laissait d’autres de côté, côtoyant des camarades plus âgés ou plus jeunes. Il s’accrochait, malgré un rêve qui s’éloignait. Finalement, c’est sur les planches qu’il s’est révélé. Invité à intégrer la troupe de théâtre de son école, il a trouvé un nouveau terrain de jeu.

    « J’ai découvert une nouvelle passion qui, par la suite, n’a sans doute pas été aussi grande que le football. Mais j’adore raconter des histoires. J’adore les films », explique-t-il.

    American Psycho, Pulp Fiction et Fight Club deviennent ses obsessions ; il se passionne aussi pour le cinéma mexicain. Il rechausse les crampons une dernière fois, sans réussir à se démarquer. Pendant trois ans, il reste à Guadalajara, enchaînant courts-métrages et publicités tout en mettant de l’argent de côté. Son premier rôle, celui d’un vendeur d’assurances, lui permet de financer une formation d’acteur au Royaume-Uni. Un pas décisif, mais terrifiant.

    « Je me sentais très bien à Guadalajara. J’adore ma ville, ma famille, mes amis, et c’est là que j’ai toujours envie d’être », explique-t-il. « Mais on arrive à un moment où, si l’on veut accomplir certaines choses, on ne peut parfois pas y parvenir dans sa ville natale.

    Il faut parfois partir et se dépasser, et c’est ce que j’ai fait en poursuivant un rêve complètement fou, comme celui de devenir acteur et de faire du cinéma. Il ne s’agissait pas seulement d’être un bon acteur ou non – car ce n’est pas à moi de le dire. Je sais simplement que j’ai accompli certaines choses dans ma vie, parce que je me suis vraiment mis dans ces situations et ces scénarios. »

  • Cristo FernandezGetty

    « Le temps au Royaume-Uni ne me convient pas vraiment »

    Au début, l’Angleterre ne lui convenait pas.

    « Le climat britannique ne me réussit guère. J’adore le soleil. Je parle espagnol et j’ai l’habitude des expressions mexicaines de Guadalajara et du Mexique, mais ici les accents variés sont parfois durs à comprendre, sans parler de la nourriture, et puis on se retrouve seul », explique Fernandez.

    Sans visa de travail, il enchaîne les petits boulots. Après avoir incarné un lutteur mexicain dans une publicité, il décroche un agent et multiplie les auditions. Certaines se passent bien, mais les productions refusent d’investir dans un inconnu sans statut. Dépité, il rentre au Mexique et envisage l’abandon.

    Puis arriva la cassette d’audition pour Ted Lasso. Puis une autre. Il obtint le rôle. Lorsque la série connut un succès fulgurant – séduisant aussi bien les fans de football que ceux qui ignoraient tout de ce sport –, Fernandez devint une star presque du jour au lendemain.

    En comptant ses études et les saisons de tournage, Fernandez aura donc passé près de sept années outre-Manche.

  • Cristo Fernandez Chicago FireChicago Fire

    « Je suis un fou » : telle est la déclaration sans équivoque du joueur, qui résume avec force son engagement passionné sur le terrain.

    Quant à son rêve de football, Fernandez le garde d’abord pour lui, même s’il y réfléchit déjà.

    « Il y a une différence entre parler et agir ; c’est pourquoi, pendant les années suivantes, je suis resté discret », explique-t-il.

    Le travail se poursuit alors discrètement en coulisses. Il s’était fixé 2025 comme deadline pour percer chez les pros, mais le calendrier glisse. L’hiver dernier, il enchaîne pourtant les essais auprès d’équipes d’USL et de MLS Next Pro, suscitant des rumeurs de coup de com’. Pour Fernandez, c’est du sérieux.

    C’est finalement chez les El Paso Locomotive qu’il a trouvé sa place. Les premières rumeurs concernant un essai ont surgi dès le mois de mars. Il a disputé un match d’entraînement, s’est entraîné avec l’équipe, et en mai, le club a officialisé sa signature. Il sait que c’est un peu fou. Mais El Paso est surnommé « Los Locos ». Ce nom lui va comme un gant.

    « Je suis un peu fou, c’est pourquoi je le dis fièrement : je suis reconnaissant envers Los Locos », déclare-t-il.

  • Cristo FernandezGetty

    « L'esprit de cette Coupe du monde »

    Fernandez a fait ses débuts à El Paso le 27 mai, lors d’une victoire 2-0 contre AV Alta. Il est entré en cours de jeu et a disputé quelques minutes encourageantes. Il insiste : ce n’est qu’un début. En attendant, il reste ce qu’il a toujours été : un grand fan de foot. Fernandez est un supporter déclaré de l’équipe nationale mexicaine. Cette année, il estime que « El Tri » a tout pour aller loin.

    « À 100 %, je peux affirmer que nous allons briser cette malédiction qui, comme vous le savez, empêche l’équipe mexicaine d’atteindre le cinquième, voire désormais le sixième match. Je prédis les demi-finales », a-t-il déclaré avec un sourire enfantin.

    Il regarde tous les matchs et a même été repéré au Los Angeles Stadium. Il mène également une campagne avec StubHub pour dynamiser la communauté des supporters.

    « Pour les supporters du monde entier, la Coupe du monde représente bien plus que les matchs eux-mêmes : c’est l’énergie, les traditions et les communautés qui se rassemblent autour de ce sport. Je suis ravi de soutenir StubHub pour célébrer tous ces moments et ces liens qui font la particularité de la culture du fútbol », a-t-il déclaré.

    Et quand il regarde le football, il y voit des histoires qui pourraient être la sienne : Cristiano Ronaldo, à 41 ans, continue de marquer pour le Portugal, tandis que Vozinha, à 40 ans, a gardé ses cages inviolées contre l’Espagne avec le Cap-Vert. Tout cela l’inspire.

    « C’est ça, l’esprit de cette Coupe du monde », déclare Fernandez en riant.

    Il n’est pas certain d’être le prochain, mais ces légendes qui brillent tardivement nourrissent son espoir.

    Alors, est-ce que Fernandez joue réellement au football ?

    Oui, répond-il sans détour.

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