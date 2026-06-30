Où qu’il aille, Cristo Fernandez se voit poser la même question depuis son rôle dans Ted Lasso :

« Est-ce que tu joues vraiment au foot ? »

La réponse, en substance, était « non » – du moins, plus à ce niveau. Si Fernandez a intégré le casting de Ted Lasso, conquis le public dans la peau de Dani Rojas et fini par incarner l’un des personnages les plus appréciés de la série, c’est précisément parce que sa carrière de footballeur s’était arrêtée.

Cette question et la réponse embarrassante – du genre « non, je jouais avant, mais je me suis blessé » – sont devenues lassantes. Il a donc décidé de changer la donne. Aujourd’hui, Fernandez joue bel et bien au football. Il évolue à un bon niveau, fait partie de l’effectif et porte les couleurs de l’El Paso Locomotive, en USL. Il est le 5e joueur le plus âgé de la ligue. Rojas est devenu Fernandez. Fernandez a ainsi endossé le maillot de Rojas, et peut-être l’inverse. Autrefois simple comédien, il est devenu acteur et footballeur, puis s’est reconverti en joueur avant tout, déterminé à rattraper un rêve qu’il croyait perdu.

« Je sais que ce rêve de revenir au football professionnel est fou, mais j’ai travaillé dur pour ça », a-t-il confié à GOAL.