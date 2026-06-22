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Deniz UndavGetty Images

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« Tu finiras bien par le comprendre ! » Deniz Undav reçoit un conseil bien senti pour la Coupe du monde de la part du meilleur joker de l’histoire de la Bundesliga

Coupe du monde
Équateur vs Allemagne
Équateur
Allemagne
J. Nagelsmann
D. Undav

Spécialiste des entrées en jeu décisives, Nils Petersen, ancien meilleur « super sub » de la Bundesliga, encourage désormais son compatriote Deniz Undav à embrasser pleinement ce rôle de joker lors de la Coupe du monde.

« À partir des seizièmes de finale, les matchs seront de plus en plus disputés et nous aurons alors besoin de toi. Même si nous faisons tourner l’effectif contre l’Équateur, je te le dis : reste un joker. Continue à endosser ce rôle. Tu peux insuffler une telle énergie à cette équipe, au banc, aux tribunes, mais aussi à tout le pays. » Ces propos ont été tenus par Petersen dans l’émission « Spotlight DFB » du magazine kicker, juste avant le dernier match de la phase de groupes de l’équipe nationale contre l’Équateur, jeudi.

En conclusion, Nagelsmann ne doit en aucun cas se passer de Deniz Undav.

  • Avec ses deux buts lors de la victoire 2-1 contre la Côte d’Ivoire, Undav a de nouveau affirmé sa place de titulaire pour la suite du tournoi. Lors de la victoire 7-1 de la sélection allemande contre Curaçao, l’attaquant de Stuttgart s’était déjà illustré en marquant un but et en délivrant deux passes décisives. « Il garde toujours son sang-froid », a souligné Petersen. « C’est pour cela qu’il est le joker idéal. »

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    Deniz Undav ? « Tu n’es pas un simple remplaçant, tu es un joueur taillé pour faire la différence en cours de match. »

    Avec 34 buts marqués en tant que remplaçant au cours de sa carrière, Nils Petersen incarne le super-sub par excellence. Il sait donc de quoi il parle. Moi aussi, j’ai résisté : j’aurais préféré débuter devant 80 000 spectateurs. Mais j’ai fini par comprendre : tu n’es pas un remplaçant, tu es un joueur qui entre en cours de match. Tu as un rôle clé pendant les dix ou vingt dernières minutes, quand la rencontre s’emballe. »

    Pour lui, « tout est une question d’état d’esprit. Tu entres en jeu, tes coéquipiers sont fatigués, et tu as le sentiment d’apporter un second souffle, une touche de fraîcheur. » Lors de cette Coupe du monde, le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann a jusqu’ici aligné Kai Havertz en attaque au coup d’envoi. Contre l’Équateur, le scénario pourrait-il changer ? Undav se dit « profondément satisfait, au fond de lui, de la façon dont les choses se passent. « Nous avons un objectif commun, et tant que ça fonctionne aussi bien… », a déclaré Nagelsmann. Mais il n’exclut pas de titulariser un jour l’attaquant de Stuttgart.

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