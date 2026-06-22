Avec 34 buts marqués en tant que remplaçant au cours de sa carrière, Nils Petersen incarne le super-sub par excellence. Il sait donc de quoi il parle. Moi aussi, j’ai résisté : j’aurais préféré débuter devant 80 000 spectateurs. Mais j’ai fini par comprendre : tu n’es pas un remplaçant, tu es un joueur qui entre en cours de match. Tu as un rôle clé pendant les dix ou vingt dernières minutes, quand la rencontre s’emballe. »

Pour lui, « tout est une question d’état d’esprit. Tu entres en jeu, tes coéquipiers sont fatigués, et tu as le sentiment d’apporter un second souffle, une touche de fraîcheur. » Lors de cette Coupe du monde, le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann a jusqu’ici aligné Kai Havertz en attaque au coup d’envoi. Contre l’Équateur, le scénario pourrait-il changer ? Undav se dit « profondément satisfait, au fond de lui, de la façon dont les choses se passent. « Nous avons un objectif commun, et tant que ça fonctionne aussi bien… », a déclaré Nagelsmann. Mais il n’exclut pas de titulariser un jour l’attaquant de Stuttgart.