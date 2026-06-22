« À partir des seizièmes de finale, les matchs seront de plus en plus disputés et nous aurons alors besoin de toi. Même si nous faisons tourner l’effectif contre l’Équateur, je te le dis : reste un joker. Continue à endosser ce rôle. Tu peux insuffler une telle énergie à cette équipe, au banc, aux tribunes, mais aussi à tout le pays. » Ces propos ont été tenus par Petersen dans l’émission « Spotlight DFB » du magazine kicker, juste avant le dernier match de la phase de groupes de l’équipe nationale contre l’Équateur, jeudi.
En conclusion, Nagelsmann ne doit en aucun cas se passer de Deniz Undav.