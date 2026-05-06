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« Tu es une honte, va-t’en » : Mason Greenwood fustigé par l’ancien attaquant marseillais Christophe Dugarry
La période de grâce est terminée pour l’attaquant anglais.
Selon RMC Sport, Greenwood se retrouve au cœur d’une vive polémique après la défaite 3-0 de Marseille contre Nantes. Recruté auprès de Manchester United en juillet 2024, l’attaquant anglais était arrivé en France avec un certain risque sportif. Ses performances récentes, jugées insuffisantes, ont suffi à provoquer l’ire des anciennes gloires du club. Invité du podcast « Rothen s’enflamme », le champion du monde 1998 Christophe Dugarry n’a pas mâché ses mots, pointant du doigt son manque de rythme et son engagement qu’il juge insuffisant.
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Un verdict impitoyable malgré des statistiques impressionnantes cette saison
Malgré des statistiques impressionnantes cette saison (25 buts et 10 passes décisives en 43 matchs toutes compétitions confondues), la récente baisse de forme de l’attaquant exaspère les observateurs. La frustration de Dugarry a culminé lorsqu’il a évoqué ses performances : « C’est une question de fierté. Ce joueur était sur la touche, il a commis une énorme erreur avant que Marseille ne le recrute. Marseille a pris un risque en le faisant venir. Il aurait pu ne plus jamais rejouer au football. Tout le monde a fait le maximum pour le mettre dans les meilleures conditions. Et dans un match comme celui-ci, quand ça compte le plus, il le jette à la figure des gens. J’ai honte pour lui – ce type est une honte », s’est emporté Dugarry.
Il quitte la pelouse, la tête basse, après une performance décevante.
L’ancien attaquant a justifié sa colère en rappelant que le talent de Greenwood doit s’accompagner d’un engagement sans faille, surtout alors que Marseille pointe à la 7e place de la Ligue 1 avec 53 unités. « Tu es le leader de cette équipe, tout le monde compte sur toi. Quand tu n’es pas là, tout le monde ressent ton absence. Et qu’est-ce que tu donnes en retour après tous ces sacrifices ? Ça ? Tu es une honte, va-t’en. Tu rapportes de l’argent au club, mais personne ne versera une larme pour toi. Ce qu’il a fait contre Nantes est honteux. Je l’ai vu se promener sur le terrain ; par moments, je le regardais et il faisait semblant. Il s’en fiche », a conclu le commentateur.
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En attendant un dénouement crucial
À deux journées de la fin du championnat, l’OM se rend dimanche au Havre pour un déplacement crucial, avant d’accueillir pour son dernier match le Stade Rennais, actuellement cinquième. Greenwood doit immédiatement retrouver le chemin des filets pour faire taire les critiques et aider son club dans sa course effrénée vers une place européenne.