« Tu es une honte, va-t’en » : Mason Greenwood fustigé par l’ancien attaquant marseillais Christophe Dugarry

L’ancien attaquant a justifié sa colère en rappelant que le talent de Greenwood doit s’accompagner d’un engagement sans faille, surtout alors que Marseille pointe à la 7e place de la Ligue 1 avec 53 unités. « Tu es le leader de cette équipe, tout le monde compte sur toi. Quand tu n’es pas là, tout le monde ressent ton absence. Et qu’est-ce que tu donnes en retour après tous ces sacrifices ? Ça ? Tu es une honte, va-t’en. Tu rapportes de l’argent au club, mais personne ne versera une larme pour toi. Ce qu’il a fait contre Nantes est honteux. Je l’ai vu se promener sur le terrain ; par moments, je le regardais et il faisait semblant. Il s’en fiche », a conclu le commentateur.