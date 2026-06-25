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« Tu es fou ! » : José Mourinho révèle avoir reçu une injection analgésique pour prouver un point à l’un de ses joueurs
Mourinho a remporté des titres au Portugal, en Angleterre, en Italie et en Espagne
Il exige de son entourage qu’il adhère à une mentalité de « victoire à tout prix », réclamant un engagement total. Ses méthodes, renforcées par ses légendaires talents de gestion des hommes, lui ont permis de remporter des titres prestigieux au Portugal, en Angleterre, en Italie et en Espagne.
De Porto à Madrid, en passant par Chelsea, l’Inter, Manchester United et la Roma, des stars ont adopté cette philosophie gagnante. Mais tous n’ont pas toujours été prêts à se donner à 100 % pour la cause collective.
- Beast Mode On Podcast
Comment Mourinho parvient-il à faire passer son message ?
Invité de l’émission « Beast Mode On » d’Adebayo Akinfenwa, José Mourinho a expliqué, interrogé sur sa méthode de communication : « Quand j’arrive dans un club, comme je l’ai toujours fait, je parle peu. Je ne parle pas de moi et je n’aime pas beaucoup m’exprimer. J’ai besoin de connaître les joueurs et je veux qu’ils sachent que ce qui compte, ce n’est pas ce que les gens disent de moi, mais ce qu’ils voient en moi.
Peu m’importe ce que disent les médias ou les anciens coachs : seul compte l’avis de mes nouveaux joueurs. Nous devons d’abord nous apprivoiser. Je répète toujours que je ne fais pas de miracles. En revanche, je peux faire progresser ceux qui en ont le potentiel et la volonté. Avec les autres, la mission est impossible ; il faut accepter qu’ils sont ainsi. »
Mourinho révèle avoir reçu une injection analgésique devant un joueur blessé
Beaucoup, dont l’ancien capitaine de Chelsea John Terry, adhèrent pleinement au modèle Mourinho. D’autres nécessitent encore quelques preuves. Pour illustrer jusqu’où il est prêt à aller afin de forger un front uni et de resserrer les liens entre le banc et le terrain, le technicien portugais a ajouté : « Deux exemples simples : pour le premier, je vous donne le nom ; pour le second, non. John Terry. Nous voulions remporter la Premier League et John avait des problèmes. Le soir même où nous avons décroché le titre, il s’est rendu à la clinique pour se faire opérer, mais seulement après notre victoire.
« Un autre cas, à la fois cocasse et révélateur : j’étais alors en pleine galère avec les blessures et j’avais besoin d’un joueur. Ce joueur présentait une petite fracture du majeur du pied. Le médecin lui a expliqué : “Pas de souci, c’est juste douloureux… tu peux jouer sans problème”. Le joueur a rétorqué : “Je ne peux pas jouer si j’ai mal”. Allons bon. Tu peux jouer malgré la douleur. « Non, je ne peux pas jouer avec cette douleur ». Aucun problème : on te fait une petite injection d’anesthésiant, tu joueras sans douleur, sans conséquences. Et le joueur refuse toujours.
J’ai alors ôté chaussure et chaussettes, tendu mon pied sous le nez du médecin et ordonné : « Injectez-moi le produit. » L’injection a été réalisée sans délai. Mon orteil allait parfaitement bien. Puis j’ai dit au joueur : « Allez, tu peux le faire toi aussi. » Il m’a répondu : « Non, tu es fou – c’est toi qui es fou, pas moi. » Il a refusé. Combien de matchs a-t-il disputés avec moi après ça ? Presque aucun ! »
Regardez l’intégralité de l’épisode du podcast « Beast Mode On », qui accueille l’entraîneur José Mourinho en invité.
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José Mourinho s’est exprimé dans le cadre du podcast « Beast Mode On », produit en partenariat avec Coca-Cola. Pour l’opération « Jose vs Mourinho », deux avatars IA de l’entraîneur emblématique débattent chaque jour des thèmes de la Coupe du monde durant toute la phase finale.