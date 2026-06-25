« Tu es fou ! » : José Mourinho révèle avoir reçu une injection analgésique pour prouver un point à l’un de ses joueurs

Beaucoup, dont l’ancien capitaine de Chelsea John Terry, adhèrent pleinement au modèle Mourinho. D’autres nécessitent encore quelques preuves. Pour illustrer jusqu’où il est prêt à aller afin de forger un front uni et de resserrer les liens entre le banc et le terrain, le technicien portugais a ajouté : « Deux exemples simples : pour le premier, je vous donne le nom ; pour le second, non. John Terry. Nous voulions remporter la Premier League et John avait des problèmes. Le soir même où nous avons décroché le titre, il s’est rendu à la clinique pour se faire opérer, mais seulement après notre victoire.

« Un autre cas, à la fois cocasse et révélateur : j’étais alors en pleine galère avec les blessures et j’avais besoin d’un joueur. Ce joueur présentait une petite fracture du majeur du pied. Le médecin lui a expliqué : “Pas de souci, c’est juste douloureux… tu peux jouer sans problème”. Le joueur a rétorqué : “Je ne peux pas jouer si j’ai mal”. Allons bon. Tu peux jouer malgré la douleur. « Non, je ne peux pas jouer avec cette douleur ». Aucun problème : on te fait une petite injection d’anesthésiant, tu joueras sans douleur, sans conséquences. Et le joueur refuse toujours.

J’ai alors ôté chaussure et chaussettes, tendu mon pied sous le nez du médecin et ordonné : « Injectez-moi le produit. » L’injection a été réalisée sans délai. Mon orteil allait parfaitement bien. Puis j’ai dit au joueur : « Allez, tu peux le faire toi aussi. » Il m’a répondu : « Non, tu es fou – c’est toi qui es fou, pas moi. » Il a refusé. Combien de matchs a-t-il disputés avec moi après ça ? Presque aucun ! »